صحفي أميركي يروي تفاصيل العشاء الأخير مع الوليد في الصحراء

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صحيفة المرصد: روى صحفي أميركي يدعى ، إريك شاتزكر تفاصيل لقائه مع الوليد بن طلال قبل توقيفه في قضايا فساد وغسيل أموال .

وقال الصحفي، إريك شاتزكر، في مقال له على شبكة “بلومبرغ” حول لقائه الأخير مع الأمير الوليد بن طلال قبل 10 أيام من القبض عليه “جلسنا في الهواء الطلق في الصحراء، وتحدثنا عن أسهم التكنولوجيا والسياسة ، وشربنا القهوة العربية.

وتابع: ” شاهدنا مباراة لكرة القدم ثم تمشينا نحو 50 دقيقة سيرًا على الأقدام، وفي حوالي الساعة 11 مساء، تناولنا العشاء”.وأضاف أن الأمير الذي يمتلك حصصًا كبيرة في مجموعة “سيتي جروب” وشركة “آبل” وشبكة “تونتي وان سينشري فوكس”، كانت تبدو عليه السعادة، لافتاً إلى أنه صاح فرحًا وهتف عندما فاز نادي الهلال السعودي بالمباراة.

وكانت الجهات المختصة بالمملكة أوقفت خلال الأيام الماضية عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال البارزين ووزراء سابقين ووكلاء وزراء في قضايا تتعلق بالفساد وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين.