ديانة مرتكب هجوم تكساس تدفع “جوجل” للاعتذار في بيان رسمي !
صحيفة المرصد : تقدمت شركة “جوجل” العالمية، باعتذار رسمي بسبب المعلومات الخاطئة التي أظهرها محرك البحث الأشهر بشأن ديانة ديفن كيلي مرتكب هجوم تكساس.
ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، أكد محرك البحث العالمي أن كيلي كان مسلما متطرفاً ، ويسارياً ، وفقاً لموقع سبوتنيك .
واعتذرت “جوجل” عما حدث، معترفة بأنها ساهمت في نشر معلومات مزيفة ، متعهدة بتطوير تقنية تجعلها قادرة على استبعاد المعلومات الخاطئة .
وقام المواطن الأمريكي ديفن كيلي ، بإطلاق النار على مصليين في كنيسة بولاية تاكساس، ليقتل 26 شخص ويصيب 20 أخرين.
وأفادت تحقيقات السلطات الأمريكية، أن كيلي صاحب الـ26 عاما، ليس له أي دوافع إرهابية أو دينية أو عرقية لارتكاب الهجوم، موضحة أنه تم فصله من عمله في سلاح الجو الأمريكي عام 2014، وأنه هارب من مستشفى لعلاج الأمراض العقلية.
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التعليقات
وليش تسوون خاصية لتعديل الاخطاء مافيه الا هذا الخطاء لكن بقية الهجومات مع الاسف ينتمون للاسلام حسبي عليهم فشلونا وشوهو سمعتنا هالمتطرفين
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المفروض إعلامنا يدور عن تقارير المنظمات الأمريكية الأرهابية وعرضها ع التلفزيون، والله ماعطى الغرب وخصوصا أمريكا قيمة الا أعلامهم الخبيث وإذا طاح أعلامهم وعليهم وع قوتهم السلام بإذن الله ..
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بسيطه الحل عندي تبون تورطون المسلمين قولو أن هذا الااسمه كيلي كان حاضر مباره كوره وكان بي جنبه مسلم فيه أنفلونزا وكيلي حمل الفيروس من المسلم يعني فيه شبهات
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والله عيب على الدول الإسلامية بأنهم لا يأخذون إجراءات قانونية ضد شركة جوجل بسبب إتهام المسلمين ثم يعتذر أي إعتذار لو إتهموا اليهود فكيف كان الوضع
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