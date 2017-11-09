السعودية لمجلس الأمن: سنتخذ إجراءات ضد إرهاب الحوثيين!

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صحيفة المرصد: أكد وفد المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن المملكة سوف تتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف التي قامت بها ميليشيا الحوثي بإطلاق صواريخ تجاه أراضي المملكة، وذلك من أجل الحفاظ على أمن المملكة.

وأطلع وفد المملكة لمجلس الأمن على ما قامت به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من إرهاب ضد أراضيها، منوها إلى الدور الذي تلعبه طهران في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها يومي 4 نوفمبر و22 يوليو من العام 2017 وذلك بعد فحص الحطام.

وأكدت المملكة، أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى الحوثي والتدخل المباشر من حزب الله الإرهابي لتحويل وتشغيل الأسلحة يظهر سلوكها العدائي، مشيراً إلى أن طهران لا تكترث بالتزاماتها الدولية وتهريبها للأسلحة دليل على سلوكها العدائي ودعمها للتخريب والإرهاب الذي يهدد أمن المملكة والعالم.

وبيّنت المملكة، أن لجوء جماعة الحوثي وحلفاؤها إلى العنف ورفضهم العودة إلى الشرعية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي أدى إلى كوارث إنسانية وعقد الحلول السياسية.

ودعت المملكة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لوقف النظام الإيراني المسؤول عن هذه الأعمال التخريبية والتي تؤثر على الأمن في المنطقة.