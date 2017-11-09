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13 شبهة فساد و26 مخالفة .. الكشف عن حجم الفساد في 53 مشروعًا تنمويًا بالمملكة !
صحيفة المرصد : كشفت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن أنها راجعت مشروعات تنموية كبرى، فيما يخص إجراءات الطرح والترسية لـ 53 مشروعًا واتضح وجود 13 شبهة فساد و 26 مخالفة إجرائية ونظامية في إجراءات الطرح والترسية لتلك المشروعات، أوضحتها في تقريرها المرفوع إلى مجلس الشورى.
وأكدت «نزاهة» أنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه جار مراجعة إجراءات الطرح والترسية لـ 29 مشروعًا بحسب صحيفة “المدينة” .
وذكرت مصادر أن لجنة لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية نظرت في توصية بشأن إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد.
وأوضحت «الهيئة» أنها طالبت عبر مقترحاتها للمجلس بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها لإخضاعه للمساءلة النظامية.
التعليقات
27 -2017-11-09 08:59:12
صاحب المكاتب العقار ياخذو من المواطن فلوس ومايبغو هم يدفعو افلوس في الاشتراك في الغرفه التجاريه مصلحة الدوله الامر هذى في جميع المناطق
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( عدد التعليقات 9,883 )26 - الرحااال
انتهى زمن الصحوه..زمن جعلوا من سارق المليارات في نزيه..ومن يسمع اغنيه فاسد..جعلوا البشر في حالة اكتئاب نفسي..وهم يتظرون الى اصحاب المليارات كأنهم ملائكه..حرموا مسجد محمد عبده وحللوا الصلاة في غيره 💚
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25 -2017-11-09 08:54:28
مكاتب العقار مستغلاين الوظع يكتبو العقد الايجار الشقه ٥٠٠ اريال قبل اقل من السعر هذى وبعدين اغلب المكاتب مهي مشتركه في الغرفه التجاريه تبي تصدق عقد الاجار يقول لك ماني ماشترك في الغرفه التجاريه
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24 -2017-11-09 08:54:27
مكاتب العقار مستغلاين الوظع يكتبو العقد الايجار الشقه ٥٠٠ اريال قبل اقل من السعر هذى وبعدين اغلب المكاتب مهي مشتركه في الغرفه التجاريه تبي تصدق عقد الاجار يقول لك ماني ماشترك في الغرفه التجاريه
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23 - مجلس الشورى هذي الأيام2017-11-09 08:53:10
ماخذ وضعية اعمل نفسك ميت
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22 - ابومحمد2017-11-09 08:49:58
الفساد نخر البلاد واستشرى وانتم لم تتحركوا إلا بعد أن بلغ الفساد كل شي ولكن الحمدلله إن الله سبحانه قض لهذا الداء من يجتثه ولايخشى في الله أحدا محمد بن سلمان حفظه الله
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21 - يا ليت2017-11-09 08:43:38
يا ليتكم تلتفتون للشؤون الصحيه في المدينه حيث يغضون النظر عن متابعة الاطباء الاجانب الذين يعملون بدون ترخيص من الشؤون الصحيه ولا اعلم لماذا وخصوصا اطباء الاسنان الذين يعملون تقويم اسنان بدون ترخيص
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20 - نعم2017-11-09 08:39:45
مع محمد بن سلمان لا مكان ولا شفاعه للفساد. الله يحفظك يا ولي العهد ويحميك ممن يتربص بك شرا
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19 - سالم2017-11-09 08:35:41
ظهران الجنوب الفساد استحوذ على اراضي الدولة نهبوها في الثويلة وفي ظهران
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18 - سيراييفو2017-11-09 08:35:08
يا نزاهة تكفون شوفوا مشروعات الطايف المتعثرة وخصوصا طريق حسان بن ثابت وكبري الملك عبدالله وكبري الدلال ملينا من الزحمة ولحد عندك وطريق وادي وج أشياب المثناة لعل وعسى تتحرك المشاريع الواقفه لسنوات
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17 - حمدالربياوي2017-11-09 08:26:09
يانزاهة تكفون النظر النظر في المشاريع التنموية التي طرحت في أمانة المدينة المنورة ٢٨ ملعبا ٥٨ حديقة وحديقة في كل حي و١٨ ملعب وتقاطعات وزفلتة وجسور تكفون أمانة المدينة تحتاج توجيهاتكم من الأمين العتيق
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16 -2017-11-09 08:23:26
تعليق مخالف
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15 -2017-11-09 08:20:45
ويش باقي ياخبره كل شيء فساد
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14 - محب للوطن2017-11-09 08:19:38
منطقة تبوك فيها فساد لا يعلم فيه إلا الله على مستوى جميع القطاعات الحكومية وقياداتها ، نتمنى أن تأخذ نصيبها الكامل وأن تمنح الفرصة من هيئة الفساد للكشف عن الأقنعة واجتثاث رؤوس الفساد
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13 -2017-11-09 08:18:58
ويش باقي ياخبره كل شيء فساد
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( عدد التعليقات 12,356 )12 - اللامي
للتبليغ عن فساد أو رشوة أو تزوير أو أي عمل يلحق منه ضرر اللرقم الموحد لمكافحة ومحاربة الفساد ( 980 )
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( عدد التعليقات 835 )11 - فهد
وسياتي اليوم التي تتحرك فيها البوصلة باتجاه شركات السيارات التي تتعامل مع الجهات الحكومية وكشف حجم الرشاوي بهذا الشأن ووضع حد للاسعار المبالغ فيها واسترداد جزء من الارباح الخيالية لخزينة الدولة.
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10 - ابو صكوك2017-11-09 08:09:01
وينكم من اول عن كشف الفساد.
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9 - اللهم احفظ خادم الحرمين وولي العهد2017-11-09 08:08:52
الله يحفظك يا ولي العهد وبكفيك شرور المفسدين
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( عدد التعليقات 17 )8 - ياسر11
عمارة الحرمين دخل فيها الفساد وبتفهمونا ان بقية المشاريع نظيفة ؟ حسبي الله عليهم لاحيا ولادين خوفهم من الله
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( عدد التعليقات 12,356 )7 - اللامي
الفساد الإداري اشد خطر من سرقة الأموال فهو يوكل الامور لغير اهلها
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( عدد التعليقات 835 )6 - فهد
هذا هو المتعارف عليه بترسية المشاريع بمعظم الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المملوكة للدولة والخافي اعظم. شركة ****سياتيها الدور لا محالة.
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( عدد التعليقات 12,356 )5 - اللامي
إجراءات الطرح والترسية،، من هنا يفتح باب للفساد
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4 - 1012017-11-09 07:58:50
عند جذب الشجرة من أعلى بقوة تبدء الجذور بشكلها الضخم والمتشعب المتواري عن الأنظار بالظهور بشكل مفزع
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( عدد التعليقات 12,356 )3 - اللامي
الفساد معطل للتنمية
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( عدد التعليقات 12,356 )2 - اللامي
مشروعات تنموية كبرى،،،،،،حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 12,356 )1 - اللامي
الفساد في 53 مشروعًا تنمويًا،،،لاحول ولاقوة الابالله
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