13 شبهة فساد و26 مخالفة .. الكشف عن حجم الفساد في 53 مشروعًا تنمويًا بالمملكة !

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صحيفة المرصد : كشفت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن أنها راجعت مشروعات تنموية كبرى، فيما يخص إجراءات الطرح والترسية لـ 53 مشروعًا واتضح وجود 13 شبهة فساد و 26 مخالفة إجرائية ونظامية في إجراءات الطرح والترسية لتلك المشروعات، أوضحتها في تقريرها المرفوع إلى مجلس الشورى.

وأكدت «نزاهة» أنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه جار مراجعة إجراءات الطرح والترسية لـ 29 مشروعًا بحسب صحيفة “المدينة” .

وذكرت مصادر أن لجنة لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية نظرت في توصية بشأن إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد.

وأوضحت «الهيئة» أنها طالبت عبر مقترحاتها للمجلس بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها لإخضاعه للمساءلة النظامية.