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الرئيسية / بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟

بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟

بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟
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المرصد 29 3٬942 4 ساعات

صحيفة المرصد : فتحت تغريدة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ أمس، والتي قال فيها» قريبا.. سيتم الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا تمت إحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق»، باب الاجتهادات بين متصفحي تويتر في الإفصاح عن القضايا التي يقصدها رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وعلى الرغم من عمل هيئة الرياضة على تحويل عدد من الملفات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، إلا أن ملف قضية الحارس الدولي محمد العويس الذي صاحب انتقاله من الشباب إلى الأهلي جدل واسع وخلاف بين الناديين، تربعت على عرش مجتهدي تويتر، مؤكدين أنها ستكون ضمن القضايا الثلاث التي ستعلن نتائجها، بل إن بعضهم ذهب إلى تأكيد هبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى وفقا لصحيفة “مكة” .

ملفات حولتها هيئة الرياضة للرقابة والتحقيق

1 مخالفات نادي الاتحاد المتمثلة في تجاوزات وتبديد المال العام في موازنات النادي خلال السنوات الماضية

2 قضية انتقال محمد العويس من الشباب للأهلي وما صاحبها من لغط بين الناديين

3 عبدالله البرقان بسبب وجود تجاوزات خلال عمله رئيسا للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم

4 سلمان القريني الأمين العام لنادي النصر سابقا، نظير تجاوزات تمثلت في إرساله خطابا إلى فيفا تضمن إساءة لجهات سعودية

5 أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق لاتهامه بالتزوير والتوقيع على عقود للاعبين غير مطابقة للعقود الرسمية

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 -
2017-11-09 13:00:17
اما الي يحبون لحمها ريحوا الذبيحه بالسكين السنعه
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28 -
2017-11-09 12:58:33
لاتجعلوها للتفاخر اكثر ماتكون تراث
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27 -
2017-11-09 12:55:58
تعليق مخالف
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26 -
2017-11-09 12:54:01
عجيبة أسعارها من يصدق أنها توصل للاسعار هذي طبعا فيها غش كبير ومبالغه
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25 -
2017-11-09 12:52:05
المهم مانب طهبلة باسعار الابل الخيالية تبذير صارت اغلى من الانسان بمئات المرات
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24 - رياضي حر وشاهد على فساد(نادي الدلال)
2017-11-09 12:12:23
قصة انتقال ياسر القحطاني واسامه هوساوي للهلال واضحه وضوح الشمس ان بها فساد واضح وبين بل ان القحطاني اعترف يايداع مبالغ في حسابه قبل التوقيع واعتراف رئيس القادسيه ايضا بضغوطات عليه لنقل القحطاني للهلال
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23 - المسافر
2017-11-09 12:07:52
وعوض خميس قضية قضية**** قد تكون المسؤلية على مسؤلي نادي النصر وهي نوع الفساد ستبقى قضية لم ينصف الهلال فيها
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22 - رياضي حر وشاهد على فساد(نادي الدلال)
2017-11-09 12:00:28
اذا تم تهبيط الاهلي للدرجه الاولى فاليتاكد الجميع ان الموضوع لاعلاقه له بالرياضه ولا كرة القدم واللي بيفهم يفهم وطبعا السنافر هم الوحيدين اللي متاكد انهم ماراح يفهمون ليييييش؟ لانهم مرفوع عنهم القلم
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21 - سبحان #الله مقلب القلوب
2017-11-09 12:00:05
يسعد هالوجه الصبوحي.
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20 - زمن يخوف
2017-11-09 11:57:00
ماشا الله الهلال فوق قانون الفساد اجل بلا مكافحة فساد بلا رياضه اصلا كل بطولات الهلال***ولكن اين القوي اللي،يقدر يعلنها من منصب عالي كا ال الشيخ اتحداه
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19 - ههههههههههههه
2017-11-09 11:34:58
منذ الموسم الماضي في سجلات تاريخ الرياضة السعودية سنعتبر الهلال أحدفرق دوري الدرجة الأولى والموسم هذا في الثانية والقادم مناطق وسيصل الإصلاح بالبلد لتهبيط الاندية التي فوق قانون التهبيط نقطة آخر السطر
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18 - الحازمي
2017-11-09 11:11:27
الحمد لله على نعمة الإسلام .. على المسلم المؤمن أن يحمد الله على نعمة الاسلام
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17 - القحطاني
2017-11-09 11:11:04
ورسالتي الاخيره للي بيصور في الملااعب وبيبث مباشر الحرمه لا تصورها وعلى انك متحضر وامورك طيبه خل الوضع طبيعي ومن حضر الله يحييه المهم خل الوضع طبيعي وخلهم يكتشفون ان البيت وتلفزونهم ابرك من الازعاج
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16 - القحطاني
2017-11-09 11:07:15
ركزوعلى جميع الشباب هم الثروه وفكونا من سوالف الكوره والصرف عليها واي مبلغ ينزل اودعم يكون للشاب السعودي من بنيه تحتيه للمنشئات الرياضيه ومن بيوت شباب ومن ثقافه بوجود مكاتب في جميع المرافق وكل الخدمات
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15 - القحطاني
2017-11-09 11:05:46
في الماصي ونتمنى انه يكون ماضي اشغلتو الشعب وسببتو العنصريه والسبب الفلوس الي تروح وعلى اشياء تافهه مانقول لا حد يلعب لكن انتو كرهتونا في الكوره كيف لااعب ياخذ ملايبن وعسكري ع الحدود يموت مديون ومبهذل
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14 - القحطاني
2017-11-09 11:01:48
ركزوعلى جميع الشباب هم الثروه وفكونا من سوالف الكوره والصرف عليها واي مبلغ ينزل اودعم يكون للشاب السعودي من بنيه تحتيه للمنشئات الرياضيه ومن بيوت شباب ومن ثقافه بوجود مكاتب في جميع المرافق وكل الخدمات
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13 - القحطاني
2017-11-09 10:58:29
وحطو نوادي للسيدات وكل من يعمل فيه سيدات وكل الخدمات فيه من رياضه وسباحه ومكتبه وكوفيهات وكل الخدمات وسينما وتكون هيئه الشباب هي الممول والمشرف ووظفو الحريم في هيئه الشباب ابرك من توظيفهم في المولاات
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12 - القحطاني
2017-11-09 10:54:18
كل يوم وكل شهر وكل سنه والعالم على موال ناديك وناديي وفازوخسر وكلام فاضي احصروهم كلهم في كم نادي وطورو فريق يمثل الدوله وحطو نوادي تخفف من الشحوم والامراض وحثو على المشي وحطو نوادي للسيدات في كل منطقه
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11 - القحطاني
2017-11-09 10:51:24
يكون في بيوت شباب وتفعل صح وكل شي فيها من مطاعم وغيره وسكن للي يبحثون عن عمل او للمحتاج كسكن مؤقت ويكون في خمس مناطق بدال ماهم يبعثرون الفلوس على كلام فاضي ولعب فاشل وملايين تنصرف خلوها للمساكين
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10 - اسمرعبرالملكـــي
2017-11-09 10:49:45
مسكين القريني حطوها براسه وهو ****. قالها بخاري ذاك اليوم عن بطولتين ذا النادي
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9 - القحطاني
2017-11-09 10:48:25
كل قطاع في الدوله يبحث والشعب يبحث عن مخلص وأنا متفائل انه بينجز لكن ياليت يركزون على الرياضه عموما وتشمل ملااعب ونوادي لكل المواطنين مفتوحه وبيوت شباب للي يبحث عن عمل او مسافروتعبته تكاليف السكن
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8 - حوقل
2017-11-09 10:30:38
سحب الدوري من النصروالاهلي
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( عدد التعليقات 837 )
7 - فهد
2017-11-09 09:54:54
قضية البرقان من القضايا البسيطة التي ليس فيها فساد وانما خطأ بالاجراءات الإدارية واتوقع ان لا تكون ضمن القضايا المعلنة قريبا. تجاوزات الاتحاد وأنمار الحائلي والعويس هي الاقرب للإعلان.
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6 - نصراوي شرقاوي
2017-11-09 09:36:40
لا زال الزعيق في مأمن ولا يمس
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5 -
2017-11-09 09:32:28
كل شي فاسد وعرفين ذلك جميع الشعب
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4 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-09 09:32:22
جدي الله يحفظه يقول: لا تستعجل 《اللي في القدر بيطلعة الملاس》😁
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3 - مراقب
2017-11-09 09:30:41
أكثروا من الأستغفار ياأخوان لا يعاقبهم الله وهم يستغفرون حسبي الله ونعم الوكيل
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2 - مراقب
2017-11-09 09:28:42
حنا في أخر الزمان كل شي طلع وش باقي لا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم 😞😞
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1 - مراقب
2017-11-09 09:26:53
الله يستر
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آخر تعليق
بواسطة : يحيى

قول الصدق انتو تواصلون عشان تتلاحقون انفسكم قبل تكشفكم هيئة مكافحة الفساد وألا ص...
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