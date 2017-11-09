القوات التركية تتوجه نحو البحر المتوسط بعد تحذير مصر
صحيفة المرصد – وكالات : تستعد القوات التركية للتوجه نحو البحر المتوسط، وذلك بعد أن أعلنت تركيا عن معارضتها لإجراء كل من اليونان ومصر مناورات عسكرية بحرية قرب سواحل جزيرة رودوس، واصفة إياها بغير القانونية.
وتُجرى تركيا مناورات “شرق البحر الأبيض المتوسط للعام 2017” خاصة بالقوات البحرية في 16و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة القوات البحرية الأمريكية والبلغارية والإنجليزية والرومانية بضيافة تركيا.
وذكرت قيادة القوات البحرية التركية، في بيان، أن المناورات التي ستُقام شرق البحر المتوسط ستشهد مشاركة القوات البحرية الأمريكية والبلغارية والانجليزية والتركية والمجموعة البحرية الدائمة الثانية لحلف الناتو بجانب القوات الجوية التركية وقوات خفر السواحل التركي.
وتهدف المناورات إلى تدريب القوات البحرية المشتركة الحليفة على مواجهة المخاطر والتهديدات النابعة من الأزمات الإقليمية وتجربة تطبيق قواعد الاشتباك بالضوابط المطلوبة وتدريب عناصر مقر القيادة وتجربة أساطيل العمليات البحرية وتنفيذ إطلاق نار فعلي.
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التعليقات
و كلنا نعلم ان اسيس و من يساعدونه السياسيين الماسونيين هم من يقتلون جنود وضباط مصر مستغلين الاخوان و الجماعات و دواعش و فتح و حماس و من على شاكلتهم .
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ثم نحارب نحن العرب و الفرس و نزار و الموالي ومادة اليمن و هم الموالي وغيرهم قد الف الله بين قلوبهم، فكلنا نحارب الروم فيستشهد جزء هم خير الشهداء و يهزم جزء لا يتوب الله عليهم و يفتتح جزء لا يفتنون ا
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قنسرين هي حلب
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أما أردغان فهو صاحب القسطنطينيه الذي ياتوه الروم و يطلبون منه مقاتلتنا معه فيرفض كما جاء بحديث الرسول يقول لهم ما كنت لاغدر بهم يقصد ما كان ليغدر بنا نحن العرب ، كما انه يوجه جيش ليحارب معنا بحلب
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هذا احتمال و احتمال ايضا ان يكون مرسي قد اتى بشبيه السيسي و لنسمه اسيس ليأمن نفسه و ليضعه كمندوب سامي بريطاني في حال عزله ، اقصد عزل مرسي، فبذلك يكون مرسي اخنس مصر و يكون اسيس هو مندوب الروم بمصر
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فكما قال الاخوان ان اسيسي قتل و هذا رجل يشبهه ربما عمل زراعة وجه السيسي بعدما قتلوه ، فان من يلاحظ فيديوهات السيسي في بداية حكم الاخوان يجد ان عظام وجنتيه ارق و صوته و طريقة كلامه تختلف عن اسيس الآن
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الاتراك شر البلا
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تعليق مخالف
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ان ابا ذر سمع رسول الله يقول سَيكون بمصر رجل من بني امية اخنس يلي سلطَانًا ثُمَّ يُغْلَبُ عَلَيْهِ ، أَو ينزع منه، يوالي الروم ،فيأتي بهم الى الاسكندرية ،فيقاتل بهم أهل الاسلام، و ذلط أول الملاحم
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٦ اكتوبر
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أيها الأتراك لازالت مقابركم في الحجاز لن تتجراو
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اعطوني حرب انتصرت فيها مصر !
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الجلوك التركي يعلق ما ينفع.
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ليه كده ياسيسي
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صح النوم كيف الكبسه واللبن معك ؟؟
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وهل لك الحق ان تكون لك قاعدة بالصومال
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تعليق رقم1يسلم عليك ابليس
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العتاد المصري من ايّام الستينات والسبعينيات ،الله يرحم الحال.
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ياخوفي لا تكون خطة صهيونية لضرب المسلمين ببعض
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لاشيييييئ جديد يا اوردوغان بس اللعب اللي كان من تحت الطاولة صار فوق الطاولة
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وشلك وشل الاتراك يا مصر من متى كان للصبي كلمه عند عمه الاتراك كانو يحكمون مصر وثاني شي والله لا جيش عندك ولا يحزنون ما نسمع الا هزايمكم ونشوف اغبرتكم قال مصر فيها جيش هههههههههه
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كان الخليفة اوردوغان يتكلم بأسم الجماعات الاخوانية والتيارات الاسلامية وصار الان يتكلم بأسم حلف الناتو اضهر وبااااااان ههههههههههههههه
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اظنها حرب عالميه ثالثه قادمه ... وياأمان الخائفين . اللهم انصرنا على كل معتدي ورد كيده في نحره واجعلة غنيمة للاسلام والمسلمين
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الله يرحم الحال مصر مسافة السكه ماشاء الله كل حروبهم هزائم مذله مخزيه جابوا رؤوس العرب للأرض فضحونا عند الغرب والعالم اجمع جبناء
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مهوب فاك العرب ذا العصمانلي؟! مسولة له نفسة وقطيع الأخوان انه خليفة المسلمين! وحلال عليه علاقاته مع (الفرنجة) وحرام على (ولايات) المسلمين الأخرى ما حلل له! ما هذا يا هذا؟!!
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الحين يا ترى لو تحاربو مصر وتركيا من بيفوز فيهم
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