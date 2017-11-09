القوات التركية تتوجه نحو البحر المتوسط بعد تحذير مصر

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صحيفة المرصد – وكالات : تستعد القوات التركية للتوجه نحو البحر المتوسط، وذلك بعد أن أعلنت تركيا عن معارضتها لإجراء كل من اليونان ومصر مناورات عسكرية بحرية قرب سواحل جزيرة رودوس، واصفة إياها بغير القانونية.

وتُجرى تركيا مناورات “شرق البحر الأبيض المتوسط للعام 2017” خاصة بالقوات البحرية في 16و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة القوات البحرية الأمريكية والبلغارية والإنجليزية والرومانية بضيافة تركيا.

وذكرت قيادة القوات البحرية التركية، في بيان، أن المناورات التي ستُقام شرق البحر المتوسط ستشهد مشاركة القوات البحرية الأمريكية والبلغارية والانجليزية والتركية والمجموعة البحرية الدائمة الثانية لحلف الناتو بجانب القوات الجوية التركية وقوات خفر السواحل التركي.

وتهدف المناورات إلى تدريب القوات البحرية المشتركة الحليفة على مواجهة المخاطر والتهديدات النابعة من الأزمات الإقليمية وتجربة تطبيق قواعد الاشتباك بالضوابط المطلوبة وتدريب عناصر مقر القيادة وتجربة أساطيل العمليات البحرية وتنفيذ إطلاق نار فعلي.

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