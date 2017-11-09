معلمون يهاجمون “وزير التعليم” .. ويطالبونه بالإجابة عن سبب عدم تطبيق المادة 18 على 200 ألف معلم ومعلمة
صحيفة المرصد: أثارت تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى التي أدلى بها اليوم ووصف من خلالها قصور المعلمين في أداء واجباتهم بأنه أحد أنواع الفساد حالة من الغضب والاستياء بين المعلمين.
ودشن معلمون وسم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت اسم المعلم ليس فاسدا بل ضحية فساد واستنكروا تصريحات الوزير مشيرين إلى أن المعلم قائد مهنة سيدة المهن وخرّج أجيالا تخدم الوطن .
وقالوا لا يمكن تصور اتهام المعلم بأنه فاسد فلو قصّر 30% من المعلمين والمعلمات خلال 20 عاماً لأصبح نصف المجتمع حالياً فاسدا وهذا غير صحيح أبداً.وتابعوا: غسل الدرج يبدأ في التعليم من الأعلى للأسفل ونبش الملفات وفحصها أوجب الواجبات في مكافحة الفساد .
وأضافوا: أي قصور من المعلم نعتبره فسادا وبما أن العيسى وزير للتعليم فنرجو الإجابة على هذا السؤال حول عدم تطبيق المادة 18على 200ألف معلم ومعلمة لنيل حقوقهم وهل هذا فساد يجب التصدي له أم لا؟ .
وأشاروا إلى أن شجرة الفساد الضخمة بالتعليم يجب اقتلاعها من جذورها ( الآن ) وأرفقوا صورا تبين حال بعض المدارس من الداخل بعد تحويل مطابخ إلى فصول.
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التعليقات
والله مأساة التعليم اذا كان على أيام الملك عبدالله غفر الله له دعم التعليم ب ثمانين مليار خارج الميزانية وهذا هو وضع فصول الطلاب في بعض المدارس المستأجرة فأين الفساد هل هو على من وافق على هذا الوضع؟؟
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طبعا ما نعمم لانه فيه معلمين ممتازين و نفتخر فيهم لكن البقيه شباب همه الفلوس بدون انتاجيه . والاسرة تبلش تدور لودها مدرس خصوصي يصلح اهمال معلم المدرسه لنكن صادقين مع انفسنا ونواجه الحقيقه بلا تبرير
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لو تم اختيار ٢٠٠ طالب من كل مراحل التعليم عندنا وقارناهم بطلاب مصر او تونس او فلسطين والاردن هل يكونوا بمستواهم ام لا هنا السؤال اما كل شوي ازعجونا بحقوقنا ومستوياتنا ماهو عذر وضعكم مازال ممتاز
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يقول أحد المستشرقين اذا أردت هدم حضارة أمة عليك بثلاث وسائل: هدم الأسرة ، المعلم ، القدرات والمرجعيات ( العلماء الربانيون).
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رمتني بدائها وأنسلت ... في عهد سلمان ما فيه شي راح يمشي ولا تنطلي علينا هالحركات ، ملا يين في برنامج فطن وغيرها وييييين راحت ، المعلمين مساكين تلاقيهم يصرفون من جيوبهم على المستلزمات وعلى الطلاب .
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هذا التصريح مشابهه لتصريح وزير الخدمه المدنيه وان شالله يلحقهه
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هذا الجيل لايحب الكتب ووفروا لهم اجهزة ذكية اجعلوا حصاد تعبهم بحوث ومشاريع واكتفوا بالاختبارات القصيرة
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انتظروا المرقع الرسمي لوزارة التعليم بيقول الوزيرمايقصد الفساد بمعنى الفساد وإنما فهم كلام الوزيرعلى غيرسياقه
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نقترح ع الوزير توفير ايبادات لطلاب بدل الكتب المهدرة للوقت والمال ومافيها من اخطاء نقترح ع الوزير اشغال الطلبه بالبحث والابتكار وتركيز ع الاختبارات القصيرة وترك الاختبارات النهائية
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التعليم فاشل اداريا *** وعقود مع معلمين اجانب سنويا والمواطنين مالقو وظائف تعليميه وندارس في الهجر والقرى وعدد الطلاب 3 والايجار 30 الف سنويا والهجره كلها ماتسوى
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عمركم شفتوا شعار لوزارة 40 مليون فساد وااضح
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والله الوزير معه حق فيما قال قال ايش ان المعلمون خرجو اجيال نعم تخرجو بس بدون فايدة والشغل كله قص ولزق . يجب تغيير دوام المدرسين والمدرسات وتكثيف حصص مسائيه للطلاب والطالبات
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الأخ الي يسب المعلم ورزق سهل هذا يدل على جهلك لعمل المعلم كل هذي المعيقات ويتحمل المعلم مالم يتحمله رب أسرة خاف الله في تعليقك
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اقسم بالله ان فيه مدارس مستاجره وهي عباره عن فله سكنيه من 35 سنه والوزاره تدفع ايجار ماذا يسمى هذا نرحو من الوزاره فقط الافصاح عن المدارس المستاجره وقيمة المبالغ كم سنويا هذا يسمى تقاعس وفساد وتهاون
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الأخ الي يسب المعلم ورزق سهل هذا يدل على جهلك لعمل المعلم كل هذي المعيقات ويتحمل المعلم مالم يتحمله رب أسرة خاف الله في تعليقك
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إنتوا وش الي قاهركم لو قال الوزير بعض المعلمين مقصرين فعلا العالم تدور على المشاكل
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انصح لشباب مادة الانجلش ومادة الرياضيات اطلبوه في الاتيوب من دروس الاردن اومصر اوالعراق طوحملوها في جولاتكم وشوفوا كيف الشرح وكيف الفرق وكل ماتغلط بشي راجع المقطع لاتفوت عليكم الايام ببلاش وتندمون
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يا حبة لضرر الخلق سواء معلمين او طلاب .. هل هو سليم من اي مرض نفسي ؟ والمشكله عارف نفسه مكروه وفاشل
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والفروقات المستحقة والدرجات أليست فساداً ؟!! والحاصلين ع الماجستير ولم يتم تحسين أوضاعهم للسادس لأنهم لم يجدوا واسطة للتفرغ .. أليست فساداً ؟!!
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والمشاريع المتعثرة وغياب الصيانة للمدارس ونقص المعلمين ايش يسمى ..كاد المريب ان يقول خذوني
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حلوه يعني اذا غاب يسمى فساد😂😂
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والله ما ضعف ولاء المعلمين واصبحو فاسدين الا في عهدك انت تثير الكسل وعدم الولاء بتعاميمك وتعليماتك وتصريحاتك وتلميحاتك
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لمانشوف تعليم الدول العربيه فيه فرق شاسع سواءشرح الدروس او التثقيف والي تقول تدعي على من يسب المعلمه نقول شوفي الي تعلمن ايدي الاردنيات والسوريات والمصريات طلع فيهن معلمات مثقفات ودكتورات وربن اجيال ص
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التعليم مصدر رزق سهل المعلم الوحيد الذي لا يحاسبه ادا هزيل إتقان للمهنه صفر تطوير نفسه ضعيف كثير البربرة يفوق الوصف
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عليكم باصلاح الفساد في الوزارة وبعدها التفت للمعلمين و الطلاب مقهور انا من تشابه في الاسماء كل من لطش ياتي بعذر جاهل و مضحك
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هذا الوزير في ديرة والتعليم في ديرة.
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بما أنك الوزير لماذا لم تحارب الفساد لماذا السكوت عليه حتى أمر أبو فهد حفظه الله بتوقيف بعض الوزراء والمسؤلين لماذا التعميم الجماعي .
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لم يمر على الوزارة واحدمثلة......
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والله التعليم هنا خساره على الدوله وعلى جيل المستقبل والدوله ماقصرة في التعليم وفرة كل شي وقليل من الدول تعمل مثل السعوديه ولكن اهل الذمم الفاسدة ضد مصلحة الوطن والمواطن والواسطه مرض فقد المناعه شوي ش
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الوزير يبغا الفكه ماهو عارف خخخخخخخخخخخ قال ارمى على غيري
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فية معلمين مقصرين صحيح بس ليست ظاهره يعني تحصل في كل مدرسة واحد او اثنين. وغالبا في هجر وقري بعيده لأكن الغالب فيهم الخير والبركة صراحة واغلب مدرسين الابتدائي بالذات يدرسون مواد غير تخصصهم وهذا يؤثر
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الفساد ليس في المعلمين ولكن الفساد في الوزارة
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والله اننا الليل مع النهار ندعي على اي احد يسب المعلمين والمعلمات ويحسدهم ويفرح بأي شي ضدهم ويزيد همهم ودعوة المظلوم مجابه ان شاءالله
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في التعليم موضه المسؤول يتقاعد مبكر ويتعاقدون معاه ب120 الف شهريا اليس هذا فساد . سيارات الوزارة موزعه على ابناء بعض المسؤلين يداومو فيها للجامعات والبنزين عالدوله . الفساد في سيارات الوزارة لا ينتهي
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المباني المستأجرة نقل الطلاب والمعلمات بند ١٠٥ ومتخفش اعظم هذا كله يسمى فساد وجات على المعلم والمعلمة صار مثل الاخطبوط من كثر الاعباء والانشطة والمنظومات مو عارف راْسه من رجوله وتقول فساد حسبي الله
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وماهي حقوقهم المنقوصه رواتب عاليه واجازه سنويه 3شهر وبعض المعلمين والمعلمات لايستحقون راتب منظف شوارع يكتب عنوان الدرس من الكتاب ويجلس يتفنحل ويسيب الفصل والمعلمات امهات الطلبات والفرفشه بدل التثقيف
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اقسم بالله انه توجد في احدى القرى مدرسة لها اكثر من 10سنوات متوقف بنائها والمقاول تركهافي مرحلةاللياسة(رغم مطالبةالاهالي)والطلاب يدرسوا في مباني مستأجرة ومهترية هذا هو الفساد الذي يتحمله الوزير
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فعلا لو كان ٣٠٪ منهم في الفساد فالباقي خرج وزراء وعلماء وأطباء اول وزير يُتهم موظفينه بالفساد ابحث عن الفساد في إدارتك اعادة طباعة الكتب وهدر الأموال شراء شعار ٤٠مليون عدم توفير المستلزمات المدرسية
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لا وزير التعليم عرف كيف يكوي الي يلف ويدور الى الامام عليكم ياسلمان الحزم يشكاءون البكاؤون
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وماهي حقوقهم المنقوصه رواتب عاليه واجازه سنويه 3شهر وبعض المعلمين والمعلمات لايستحقون راتب منظف شوارع يكتب عنوان الدرس من الكتاب ويجلس يتفنحل ويسيب الفصل والمعلمات امهات الطلبات والفرفشه بدل التثقيف
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ياليت نرى من يبحث في فساد التعليم ..
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يا تعليق خمسه التعليم بانحدار له اكثر من عشرين سنه بسبه الي توظفو بوساطات اعرف واحد يعرف بتعليم وظف تسعه من بناته بلواسطه وقريب من بيته لوم الي لفو ودارو واسطات أمسك واقطع اتمنا نتخلص منهم
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نطالب بإعفاء وزير التعليم فورا .المؤيد يضغط لايك
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والله الفساد كله في التعليم والفساد من يوم راحو المدرسين الاجانب وجاء التقويم المستمر والمدرسين مايداوم إلا يوم في الشهر وباقي الشهرعند ابله وتعالو شوفو مدرسة المصارير في وادي الدواسر ما يعرفيكتب اسمه
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نطالب بإعفاء وزير التعليم فورا
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اول من يحاسب عن الفساد وزارة التربيه والتعليم عفوآ التعليم فقط
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أي فشل في أي قطاع سواء حكومي أو أهلي من فشل من يديره . والخراب إذا كان في الرأس خرب باقي الجسد . وهذه الصور لا تمثل إلا الوجه القبيح للفساد الحقيقي في التعليم ..
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الفساد في الوزارة سيارات الوزارة موزعه على ابناء السؤولين يداومون فيها للجامعات والبنزين على الدوله .والسيارات موزعة على من لهم حظوه في الوزارة بدون ما يحسم منهم بدل النقل .عقود الوكلاء 120 الف شهريا
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شكل الوزير ضرب على الوتر الحساس عند المعلمين 😎
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الى الامام ياوزير التعليم بعض المعلمين عليك بشكاءون البكاؤون مافي إنتاجية بس نوم عيونهم انتفخت شوفو بواسلنا سو نص سواتهم ولا اشتكو ابطال مو زيكم نوم واكل وتشتكي وشغالين بس ينكح الأخضر واليابس
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هذا الوزير يذكرني برئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العبداللطيف لا يحل مشاكل إدارة إلا عبر الإعلام.
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الوزير غريب الأطوار كيف يرمي الناس بآلتهم المعلمين والمعلمات قرابة 700000 الف والطلبة 6000000 طالب وطالبة ، الآء يخاف من دعوة تصيبة.اليس هو المسؤل عن التعليم لماذا لم يسكت عن الفساد ولَم يحاربه !!!!!
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على الأقل شيلوا المجلى ومروحة الشفط والسخانه والله عيب هذه بيئة تعليم وإلا عقاب
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لا والله صادق بعض المعلم متسيب اهم شي يأخذ فلوس وخص نص معلمات ولا نزلو صور من الهياط اكل وحفلات ودلع ويجي وقت الجد مافي انتاجيه معلمين بس اسم ونوم وجولات وسفريات اي واحد معارض حطوهم بلحد الجنوبي 😎
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ههه..والله حشروه.. ...الله يوفقكم يالمعلمين والمعلمات.. ..هه.كان الله بعونك..د.العيسى
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اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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ليت هذا الوزير يسكت كل ما صرح أو غرد جاب العيد ..
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