ديبكا الإسرائيلي: إيران تهدد بضرب مطارات وموانيء السعودية والإمارات

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صحيفة المرصد : تحدّث موقع “ديبكا” الإسرائيلي، الخميس، عن تنامي حدة التوترات العسكرية في مِنطقة الخليج، وسط تهديدات إيرانية بإمداد المتمردين الحوثيين في اليمن بصواريخ بعيدة المدى، لتوجيه ضربات تستهدف مطارات وموانيء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال “ديبكا” القريب من الاستخبارات الإسرائيلية على موقعه الإلكتروني إن طهران حذّرت الرياض من تداعيات استمرارها في فرض حصار على الموانيء اليمنية، وهدّدتها بتوجيه ضربات جوية ضد الموانيء البحرية والمطارات في المملكة العربية السعودية ودبي وأبوظبي، باستخدام صواريخ الحرس الثوري التي زوّدت بها المتمردين الحوثيين. ووجّهت هذا التحذير إلى حكوماتهم عبر قناة عُمانية.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، أبلغ الإيرانيون الرياض بأن قطع شريان الحياة في اليمن من شأنه أن يُعرّض المملكة النفطية وحلفاءها لـ”الانتقام العيني”.

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