ديبكا الإسرائيلي: إيران تهدد بضرب مطارات وموانيء السعودية والإمارات
صحيفة المرصد : تحدّث موقع “ديبكا” الإسرائيلي، الخميس، عن تنامي حدة التوترات العسكرية في مِنطقة الخليج، وسط تهديدات إيرانية بإمداد المتمردين الحوثيين في اليمن بصواريخ بعيدة المدى، لتوجيه ضربات تستهدف مطارات وموانيء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال “ديبكا” القريب من الاستخبارات الإسرائيلية على موقعه الإلكتروني إن طهران حذّرت الرياض من تداعيات استمرارها في فرض حصار على الموانيء اليمنية، وهدّدتها بتوجيه ضربات جوية ضد الموانيء البحرية والمطارات في المملكة العربية السعودية ودبي وأبوظبي، باستخدام صواريخ الحرس الثوري التي زوّدت بها المتمردين الحوثيين. ووجّهت هذا التحذير إلى حكوماتهم عبر قناة عُمانية.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، أبلغ الإيرانيون الرياض بأن قطع شريان الحياة في اليمن من شأنه أن يُعرّض المملكة النفطية وحلفاءها لـ”الانتقام العيني”.
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التعليقات
صدق إيران ما تدخل ارض إلا لتدمرها هي أعدائها العرب سواء سني او شيعي او مسيحي"نصراني" وتنشر الفتن لكي يقتلون بعضهم مره تفجير مسجد ومرة حسينية وهكذا
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الله يرحمك صگار العحم الشيعه (المرحوم ابو عداي) رغم سلبياتك انت رحت وطلعت خيستهم وصاروا رجال علينه ياحيف والله الايراني يتحكم بالعراقيين؟؟؟
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تعليق49 ثلاث دول خليجيه بيد ايران وقطر والكويت فكيف تريدينهم يستنكرون
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😂😂الشافعي العراقي اكيد سيبكي لأنه على باطل ومجوس يعبدون النار """"لكن مهما كان الحروب مافيها فائدة مدام دولنا مستقرة ستأكل الأخضر واليابس وتجلب الهم والحزن كم من ابرياء سيموتون وسينتشر الجوع وفقر
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والله الفرس جبناء نأسرهم بالعشرات مثل الدجاج ولكن الي شجعهم بعض العرب الجبناء الي باعوا شرفهم للمجوسي والفارسي يمتاز بالفتن والكذب والخيانه
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والله ثم والله لا يوجد بالعالم اجبن واخنث من الايراني وهذا الشئ لمسته بنفسي عندما كنت جندي عراقي بالحرب الايرانيه العراقيه عام1980 والله عندنا نمسك الجندي الايراني يبكي ويتوسل بنا والله
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46 -.......مليون كفوووو لك وللبنات اللي مثلك
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وين الاستنكار من الخليج ومن العرب ومن الدول الغربية والاسلامية من تصريح إيران العداىي !!!سننتظر ونشوف
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مصائب قوم عند قوم ... فوائد ُ .... المستفيد الوحيد الصهاينه وامريكا وإيران
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نهاية ايران قريبة .. للصبر حدود
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لي الشرف بأني احارب إيران وكل عدو يعادي بلادنا الوطن هو الهواء اللي نتنفسه هو الروح اللي يجعلنا نعيش بأمن وامان وكرامه وحفظ العرض "شوفو اللي مالهم وطن طردو من اوطانهم ظلما لانهم سنة صاروجوعا مشرد..الخ
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اسراىئل تطلع منها وحنا نكون بخير تبغى السعودية تدخل في حرب مع ايران حوب الله وتستنفذ قوتها وتروح ميزانية السعودية في شراء الاسلحة الامريكية
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يجب البدء بهجوم على العراق و إيران واخذ نسائهم سبايا و نوزع البقية على دول الخليج و دول العالم الإسلامي..
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كثرة الضغط يولد الانفجار صواريخهم مثل صواريخ صدام طراطيع والضراط مايخفف عن الحمل لوتجرئت ايران على ضرب السعودية لن يكون لطهران وجود على الارض خلال ثواني
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40 - Rima ريما🙇°•🗨 شكلك تبين تحاربين كفوووو والله ههههههه المهم عمان منحازه لايران بطريقه غير مباشره
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مره مسؤول مجوسي بما معناه يقول نحن نسلح المليشيات ونجعل الحروب خارج بلادنا لكي نبعد الخطر عن بلادنا ونشغلهم عنا!!!مافيه إلا نسوي مثلهم لينشغلون بنفسهم المجوس الايرانيين
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وليه التصريح على قناة عمانية اي سلطنة عمان والمصيبة إذا حكومية وليه يسمح بأن توجه تهديد عن طريق قناتهم!!!
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والحل الثاني لكن اقل خطورة من الأول وهو ان نتفق مع دول بتسليح الاحوازيين والشعوب المضطهده بداخل إيران مافيه إلا هذه الحل والعمل على التحرك ضد إيران وقطر بفرض عقوبات عليهم لانهم إرهابيين
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والله عاد هذي قراراتنا ما لإيران دخل فيها. واذا مو عاجبها خلها تضرب وبيجيها الرد بكل تاكيد
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32 - البجيري... اضافه لتعليقك (توجد رؤس نوويه عندنا) لكن لازم نبني جيش ضخم ورفعه لمليون او 2 مليون جندي + التجنيد الاجباري للشباب ) وبناء مصانع السلاح والذخائر والصواريخ والمدرعات الثقيله...
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اللهم احفظ هذا البلد المبارك وقيادته الرشيدة وشعبه العظيم من كل الشرور ومن كيد الأعداء اليهود والمجوس اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل الفتن والشتات والحروب في ديارهم واحفظ دول الخليج
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مضطرين مافيه إلا شيىين اما نحارب إيران وهذا فيه خطورة جدا على الإثنين وكذلك على الخليج وهذا نتمنى ان لايحدث هذا سيفرح الاخونج والسرورية واذناب إيران وسيعملون دولة داخل دولة مثل نصر الات و
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ترى يامجوسيين حنا مانفرق بين مدينة ومدينة سواء الرياض مكة الطائف وجنوب السعودية كل هذه تعرضت لاطلاق صواريخ من إيران عن طريق الحوثي وتبوننا نسكت و
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بعد التوكل على الله عز وجل يجب ان يكون لدينا الكثير من الدهاء وقوة تردع
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لافض فوك 👌
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اصلا في كل الحالتين تطلقون صواريخ عن طريق الحوثي قبل ان نشدد الحراسة ع المواني وإذا فتحنا المواني تكون الصواريخ أكثر بكثير فيجب الاستمرار بغلقها شكل الحوثي سينقطع نفسه😆😂
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كفو
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لافض فوك 👌
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كلهم أعداء للاسلام اليهود نقاض عهود وقتله الأنبياء عليهم من الله مايستحقون
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طز في عمائمكم الدعس قادم يامجوس ويا أذناب..انتهى.
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ممكن يسوونها كلاب النار ولكن الي انا متأكد منه ان الرد سيكون قاسي جدآ ومؤلم وغير متوقع فالمملكه لم تستخدم مع الحوثيين اي اسلحه فتاكه ومدمره ولكن من اجل عيون كلاب النار سوف يرون الجحيم بأم اعينهم ؟؟؟
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أنتم من اللي يهددكم
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تسلسل اعداءنا يبدا من الكيان الصهيوني وينتهي بالفرس الانجاس واعدادنا اكثر من مليار مسلم سني
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يا ايران اتقو شر الحليم اذا غضب ،، سكتنا لكم كثير لكن اذا حضر الماء بطل التيمم عندكم جنود عندنا مجاهدين وافهم يا فهيم !! انتبهو
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والله يخسون ويعقبون عندنا اسود السعوديه سلمان الله يطول عمره ومحمد بن سلمان الله يحفظه ويطول عمره والجيش السعودي والشعب السعودي كلنا تحت قيادة هذا الوطن الغالي دام عزك ياوطن
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تعليق مخالف
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من يدعو لتقارب بيننا وبين اسرائيل اقول له :ألتزم حدودك إذا كان فيك عرق يهودي توكل على الله أما بلد يحتضن الحرمين لايمكن أن يتقرب مع اسرائيل
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إن الله معنا.
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امريكا وإسرائيل زيهم زي الصليبين فهم عدو ازلي ولكن الرافضة بايران وباقي الدول العربية فهم خنجر بخاصرة الأمة الاسلامية الى قيام الساعة فيجب القضاء عليهم والتاريخ يشهد بذالك
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اظاهر ناسيين انه عندنا قنابل نوويه نمسح طهران من الخريطه
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افضل شي التقارب مع السرائيل عسكريا واقتصاديا لضرب حزب الشيطان وايران والمصلحه مشتركه
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اجلا ام عاجلا مواجهتنا المباشره ضروريه مع الانجاس وابشرو يالفرس بالملايين من الرجال
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ماذا يفعل خامئني بعد كسر خشمه بلبنان واليمن هل يتهور ويرسل صواريخ على الدول المشاركه بمحاربه الارهاب اذا فعل ستدفع الثمن غالي ستواجه المجتمع الدولي و وتحترق ايران خلال ايام معدوده ويسقط نظامها
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والله لاندق خشومكم يالفرس
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ارجع بلدك
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كم انكر المجوس علاقتهم بالحوثي واليوم يعترفون ايران يجب أن تدمر في ضربة سريعة مدمرة فهؤلاء هم العدو الحقيقي للعرب والسعودية بلاد الحرمين خاصة
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ايران لو كانت دولة محترمه كان شاركت التحالف الدولي لمحاربه الارهابيون بحزب الله والحوثي والحشد الشعبي وغيره لكنها هي نفسها متورطه بالارهاب وغارقه فيه
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ايران لاتستطيع تواجه هي تحارب عن طريق الاحزاب الارهابيه باليمن والعراق ولبنان وهاذي الاحزاب قرر المجتمع الدولي القضاء عليها بشن حرب ضدها قريبآ من قوات التحالف الدولي لمحاربه الارهاب
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ت1 و2 ليس ظروري ان تواجهنا ايران ولايعنينا انهم جبناء الموهم ماذا نحن فاعلون يجب ان نضع حدا لتهديداتها وتزويدها للحوثي بالسلاح ويبدو ان حصار موانئ اليمن اثار حفيظتهم لذا يجب التفكير في كيف نكسر شوكتهم
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عاد هم يشعلون الفتنه والله أكبر عدو انا امريكا واسرائيل
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هههههه حلم ابليس بالجنه 😂😂😂
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****. وايران اجبن من ان تهدد السعودية . ليش ما عندنا سلاح نقدر نقصف به طهران ؟!
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ايران اجبن من تواجهة مباشره ولكن ترسل خنازيرها الحوثيين وتزودهم بصواريخها البالية الحوثيين الخنازير يدفعون الان ثمن فعلتهم وإيران يحضر لها ماتستحقة والحرب ليست عسكرية فقط
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(((((( ورغم ذلك ...... الضربات الوقائية على مواقع في اصفهان ....... قد تحدث ....... في اي لحظة من الان ))))))
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((((((( ملالي _ايران ....... جبنا _جدا ....... ولايستطيعون المواجهة المباشرة مطلقا ))))))
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ويش على ابذيب من *****النعجه.
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