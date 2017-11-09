شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة .

وأظهر الفيديو الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة على طريق سريع بالمملكة ، امرأة تعطي عامل نظافة صدقة ، ومن ثم تأتي سيارة مسرعة خلفها مباشرة وتصطدم بسيارة متوقفة بجانب الطريق ، وهو الأمر الذي منع السيارة أن تصطدم بالمرأة لتنجو من الموت بأعجوبة .

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