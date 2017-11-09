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شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة .
وأظهر الفيديو الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة على طريق سريع بالمملكة ، امرأة تعطي عامل نظافة صدقة ، ومن ثم تأتي سيارة مسرعة خلفها مباشرة وتصطدم بسيارة متوقفة بجانب الطريق ، وهو الأمر الذي منع السيارة أن تصطدم بالمرأة لتنجو من الموت بأعجوبة .
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التعليقات
29 -2017-11-10 01:15:19
قبل المراء رجال وبعدين السائق تفاجى وشطف السياره
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28 - شد وصل2017-11-10 01:05:26
اي صدقة وأي كلام فاضي .... ***
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27 - ياليل ابولمبه2017-11-10 00:50:26
الملاحظ في الأمر ان السائق اما متعمد او انه في حاله غير طبيعيه وذلك من ردة فعله البارده التي لم يحاول حذف مقود السياره لليساره لتلافي المرأه وايضآ ردة فعله الجسمانيه كانت في غاية البرود في شيئ ؟؟؟؟
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26 - 20302017-11-10 00:48:19
كأن. فيه. مشكلة. في السيارة حتى المساحات اشتغلت لو أن الهدف المرأة يمديه دون الإصطدام بالسيارة وكذلك واصل الى السياج الذي أوقف السيارة ننتظر. بيان.
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25 - أبو ثامر2017-11-10 00:23:42
الصدقة تقي مصارع السوء
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24 - عبدالله اليامي2017-11-10 00:10:27
سبحان الله عز وجل ، فيديو يجسد فضل الصدقة وحديث .. الصدقة تطفئ غضب الرب .
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23 - احند2017-11-10 00:09:08
سلام
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22 - متأمل2017-11-10 00:05:54
بعض عمال النظافة أخذ الشحذة مهنة .. يترك عمله ويقف لإستدرار عطف النااس عليه .. شحاذ ببدلة البلدية
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( عدد التعليقات 30,553 )21 - قلم الحقيقه
لكن لو كانت هذه الصدقة من أخونجي من الأخوان الخونة فلن يقبلها الله منه بل سترتد اليه جمرة حارقة في نفسه وحياته لأنه معروف عنه لايعمل شيء لوجه الله تعالى.ولو كان مكان هذا المرأة لأصبح في أعداد النافقين
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20 - بصراحه وبدون زعل2017-11-10 00:03:52
بعض الناس الغير فاهمه هم السبب في زيادة المتسولين
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19 - بصراحه وبدون زعل2017-11-10 00:01:30
ماكثر المتسولين المحتالين عندنا
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18 - متأمل2017-11-09 23:59:08
صاحب السيارة إما زاغت عينه وإما أنه ملقمها قشر .. أو أنه غشيم سواقه
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( عدد التعليقات 30,553 )17 - قلم الحقيقه
الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين ودفعها لهم لوجه الله تعالى تريد بها رضى ربك عليك ووقوفه معك ونصرته لك لامن أجل مكاسب دنيوية أو أن يمتدحك الناس لفعل ذلك تأكد أن الله سيقبلها منك ويكون بجانبك.
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16 - اللهم ازل ايران من خريطة العالم2017-11-09 23:52:38
الي يتصدق يتصدق والي مايبي لا يفتح فمه للانتقاد ياخي كل واحد حر في ماله انت ليش زعلان هذا عامل مسكين خليه يترزق ريال عشرة لاتكون رايحة الفلوس جيبك وزعلان عليها سبحان الله مدري منو الاحق بالصدقة
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15 - انت ياقلم2017-11-09 23:51:01
يعني الحين جبت لنا شيء جديد أو شيء ماشفتوه ؟ أقول أأأششش ويلا فارق وامش قدامي لخبر تهديد ايران
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14 -2017-11-09 23:50:14
تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء
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( عدد التعليقات 30,553 )13 - قلم الحقيقه
الله سبحانه وتعالى كان حامي هذه المرأة السعودية الطيبة المسالمة الصادقة مع ربها ومن ثم مع نفسها رغم أنها لم تكن تدرك وتعلم أو تشاهد مايحصل من خلف ظهرها بقدوم سيارة اليها مسرعة كادت أن ترتطم بها .
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( عدد التعليقات 30,553 )12 - قلم الحقيقه
السيارة كادت أن تدهس شخص قبل المرأة بعد تحرك صاحبها من عند جهاز الصراف مباشرة.الأمر الذي جعل هذا الشخص صاحب الثوب يتوجه اليه وهو في قمة غضبه لمعرفة سبب تصرفه وانطلاقه بسيارته بهذا الشكل الجنوني.
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11 - علي القحطاااااااني2017-11-09 23:40:32
الصدقة تقي مصارع السوء
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10 - الحمد لله على سلامتها2017-11-09 23:39:07
بعض عمال النظافه أصبحو يتواجدون عند الأماكن المزدحمه وعند المشاغل والمطاعم والاسواق والمدارس ولا رقابة
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9 - الحمد لله على سلامتها2017-11-09 23:35:50
أكثر المتسولين ماخذينها تجاره وكسب سريع وبعضهم لايشكرون من يعطيهم .. وأحذرو من متسولات البيوت
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8 - الحمد لله على سلامتها2017-11-09 23:33:26
الصدقه تقي مصارع السوء .. لكن بعض الناس تجدهم يتصدقون على الأشخاص الخطأ الغير مستحقين لها
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7 -2017-11-09 23:32:02
الإلهية وليس الإلالالالاهية
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6 -2017-11-09 23:30:51
تعليق مخالف
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5 - الصدقه تطفى غضب الرب2017-11-09 23:30:42
قال عليه الصلاه والسلام : ان الصدقه تطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء .. رواه الترميذي
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4 - هاشم2017-11-09 23:21:40
السيارات الجديده فيها عيوب تصنيع يتحملها الوكيل حان الوقت فرض رقابه صارمه على وكلاء السيارات
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3 -2017-11-09 23:20:51
شوفوا هذا رجل اللي يسوق وكان يبي يدعسها وربي الحمدلله سلمها لو اللي يسوق امراة كان الرجال قعدوا يومين يسخرون من النساء ويحطمون النساء وينتقصون من النساء ويسيؤون للنساء
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( عدد التعليقات 11,568 )2 - بدور
سبحان الله العظيم الحمد الله على سلامتها
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1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-09 23:09:16
كان من المفترض ان السائق توجه باتجاه آخر بعيداً عن المرأة التي أنقذتها العناية الإلاهية ربما بسبب فعل الخير
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آخر تعليق
بواسطة : ابو فبصل
اتمني فوز الفريق الياباني...
بواسطة : 77
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