ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون في الرياض

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صحيفة المرصد : وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض في زيارة رسمية ، مساء اليوم (الخميس)، و استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى وصوله إلى المطار .

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