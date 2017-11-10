اختفاء مليار ريال .. “صحة جازان” تكشف حقيقة اختلاس الميزانية العامة بمستشفى الملك فهد !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن الشؤون الصحية بمنطقة جازان،توعدت بمقاضاة مروج شائعة اختلاس المليار ريال من الميزانية العامة لمستشفى الملك فهد المركزي والتلاعب في القعود.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال المتحدث الإعلامي نبيل غاوي: إن ترويج الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي والاتهام بالفساد يدخل ضمن نظام الجرائم المعلوماتية.

وكانت مواقع إلكترونية نشرت عن شروع التحقيق مع منسوبين من صحة جازان بعد اختفاء مليار ريال من الميزانية العامة للمستشفى.