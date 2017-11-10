22 منحة أرض وأكثر من 5 ملايين رشوة .. استدعاء “مساعد أمين سابق” بعد تبرئته سابقا !
صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن الجهات المختصة استدعت مساعد سابق لأمين محافظة ساحلية على خلفية شبهات فساد تتعلق بامتلاكه 22 منحة أرض له ولأبنائه، بعضها تم تخصيصها في مواقع حيوية.
وكانت محاكمة متهمين في تداعيات سيول كشفت تورط المستدعى في شبهة استغلال نفوذه في الحصول على المنح، كونه موظفا عاما وأخذ عطية من إحدى الشخصيات المعروفة وفقا لصحيفة “عكاظ”.
ويشتبه طلبه رشوة خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، نظير البحث عن أراضٍ خالية من الملكيات لتطبيق صك تعويضي عليها لصالح متهم آخر تم إيقافه في القضية ذاتها، وتمت تبرئتهما أمام المحكمة الإدارية قبل أن يتم نقض الحكم وتحويله إلى لجنة قضائية خاصة بالرياض.
وكان اسم من تم استدعاؤه والذي شغل منصب مساعد سابق لأمين محافظة ساحلية، ظهر مجددا في قوائم المشتبهين بالفساد وفي قضايا عدة يتم حصرها والنظر فيها حاليا، منها اشتغاله بالتجارة وتأسيس شركة عقارية مع آخر يعمل معه في الموقع ذاته، وحملت الشركة اسم زوجة أحدهما.
التعليقات
كثير من امانة ورئساء بلديات حدث بلاحرج والله المستعان
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لاتنسوا الصور اللي البحر بدايت ابحر عند دوار الجمل مايقارب كيلو بايحق يمتلكه شخص غير الكباين والشيلهات ع البحر مو حرام هذي مو المفروض تكون منتزهات وجلسات للمواطنين
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*** أمين سابق وزع أراضي المنح في شوران له ولجماعته ومن بينهم أطفال رضع واستولى على منح مدينةبدروقفل شارع عندالحرم وبنى عليه فندق لوالده ***
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هههههههههههعع مدينه ساحليه وسيول معروفه يعني فين بتكون في الخرخير يعني!!
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طيب وينكم عن الاراضي بالرياض وينكم عن اصحاب الشركات المتنفذين ابي مسؤول واحد يهمة الامر يمر على طريق الضلع الغربي يشوف الشركة كيف تملكت ارض حكومية وكيف صارت ملك خاص وعليها صنادق عمالتهم مشوهة الطريق
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احدهم كان امين بلدية كان ينوي وضع مقبرة بقرية خارج أسوار المدينة للقبليين وزع كل المواقع التجارية للأقارب ولكل من يحمل حرف الالـ كان موظف على المرتبه 6 في المواصلات فجأة اصبح ملياردير
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اصلاً لو ذهبوا لكل البلديات في جميع المناطق لفصل كثير من الموظفين الا من رحم الله راتب ثلاثة آلاف ومعة لاندكروزر آخر موديل عمارة قطعتين اوثلاثة وحدة على شارع تجاري من أين لك هذا
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تكفون حققو كمان الله يقويك يابو فهد يااغلى ملك صلو على الحبيب محمد صل الله عليه وسلم
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يوم كانوا الوزراء **** كانت المشاريع مستمره وناجحه لذا نطالب#بإرجاع#رجال#***#للوزاره
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راحوا فيه الصغار سمك التونة مساكين
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اسماء الامراء والوزراء المتهمين اعلنتوها ومساعد امين تخفون اسمه طيب اسمحولي انا بكتب الاسم ،، ج . ا . عماره 😄
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تكفون امسكوا القاضي اللي طلعه براءه ؟؟؟
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طيب المنحه الاخيره جات اسماء عوائل حتى الرضيع حصل على ارض مساحتها ٩٠٠م تخيلو عائلات الواحد منها حصل منحة ارض مو فياد ذا كبرنا وتزوجنا وننتظر المنحه ويجيكوا واسطات وتلهف كل الارارضي
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معلوم ان اكبر فساد طال البلد هي الاراضي والعقار
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السؤال الأهم الذى يجب أن يطرح ويناقش ويعالج بصدق وجديه وحزم..هو لماذا تفشى وإنتشر وتغلغل وتمكن كل هذا الفساد وأستشرى بشكل عفن مخجل فى معظم الإدارات تقريبا؟العلاج المؤقت لايداوى العله.بل الجراحى القاطع
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الفساد عطل التنميه يجب محاسبة هؤلاء وسترداد الأرضي والتعويض عما أخذ حسب موقعه او قيمته والتشهر بهم حتى يعرف ألناس ويردتع امثالهم شوارع وحدائق عامه سرقة مشاريع نهبت مخصصاتها مصالح مواطنيين عطلت
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ان الله يمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا يهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
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