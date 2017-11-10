مستشارو الرواتب العالية يحركون “نزاهة” !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» رفعت بنتائج بحثها حول ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع عدد من المستشارين برواتب عالية، وفق برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة.
وبحسب صحيفة “مكة” أثبتت «نزاهة»، وفق تقريرها عن عام 1437/1438، وجود 8 مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها جهات حكومية عدة عند تطبيقها للبرنامج.
المخالفات الـ 8
1 عدم وجود ما يشير إلى موافقة الوزير المختص على التعاقد.
2 التعاقد على وظيفة ثابتة في الميزانية العامة.
3 عدم الالتزام بأن يكون المقابل المالي المقرر للعقد متناسبا معالخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر لذلك بسوق العمل.
4 عدم الالتزام بالتنسيق مع وزير الخدمة المدنية للاسترشاد وضمان التناسب في الأجور للمتعاقد معه.
5 عدم وضوح آلية المفاضلة بين عدد لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين للتعاقد.
6 عدم الالتزام بإعداد التقرير الشهري المتعلق بما يتم إنجازه من المهمات من قبل المتعاقدين.
7 عدم الالتزام بتوفر الخبرات العملية لدى المتعاقد.
8 عدم الالتزام بالسن النظامية المحدد عند التعاق.
التعليقات
في تصنيف المقاولين مقابل تعيين إبن مسؤول في تلك الوكالة.إسم الإبن .م.ع.و
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إفتحوملف المعينين على بند إستقطاب الكفاءت في وزارة الشئون البلدية وقارنوبين أسماء المعينين وأسماء بعض المسؤلين .وكذلك بند الأجور ولائحة المستخدمين. سكرتيرلجنة في شئون الموظفين قام بتعيين ..يتبع
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لا تنسون الزلمات الي كانو بصندوق الموارد الي رواتبهم على 150 الف وزود وفي كم مستشار من حبايبنا عيال بلاد الشام في بعض الجهات الرواتب تجاوزت ال250 الف ***
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