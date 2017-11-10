بالفيديو: كارينيو يحسم مصيره مع الشباب.. ويؤكد: الوضع الحالي مع الفريق مقلق جدًا

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صحيفة المرصد: وصف دانييل كارينيو مدرب الشباب، الوضع الحالي في نادي الشباب، بأنه مقلق جدًا، مشيرًا إلى أن الفريق يواجه صعوبات أكثر مما اعتقد.

وأكد كارينيو لبرنامج “في المرمى”، أن الهدف تغير بالنسبة له بين فترة المفاوضات وفترة إشرافه، قائلا: “كنت أود المنافسة على بطولة الدوري ولكن الوضع تغير، فقد وجدت ناديا يمر بوضع معقد جدا، هناك مشاكل إدارية، رياضية، ومالية”.

وعن مستقبله مع النادي سيبقى أم يرحل قال: “إنني أرغب القيام بوظيفتي ولا أود الرحيل”، مبينا أن الدوري السعودي لم يتغير كثيرا إلا أن عدد الأجانب أصبح ستة بدلا عن أربعة وأن الأندية الكبيرة لازالت كما هي.