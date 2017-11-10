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بعد الضجة الواسعة وطول الصمت..تصريح جديد من ” العيسى” على قضية “المعلمات الوهميات”!

بعد الضجة الواسعة وطول الصمت..تصريح جديد من ” العيسى” على قضية “المعلمات الوهميات”!
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المرصد 74 4٬680 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن وزارة التعليم، بريئة من الاتهامات في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”المعلمات الوهميات”، وألمح إلى أن وزارة الخدمة المدنية تسأل في هذا الجانب، وأن وزارته لا تضم أي سجلات بأسماء “معلمات الوهم”، مشيرًا إلى أن مهام وزارته تعادل مهام 4 وزارات مجتمعة”.

وأضاف “العيسى” في اللقاء الذي جمعه أمس مع الإعلاميين ورؤساء التحرير السعوديين، أن بعض السلبيات التي تحدث في العملية التعليمية، فساد واضح، معتبرًا ضعف أداء المعلم داخل الفصل الدراسي، والغياب الطلابي المبالغ فيه، فسادًا يستوجب الوقفة الصادقة من الوزارة، مشددًا على أن وزارته اتخذت خطوات فعلية لعلاج هذه السلبيات، والقضاء عليها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

74 - آم /عسيري
2017-11-10 13:29:56
أرحمنا ياوزير التعليم نحن في مدرسه نائيه ولا نستلم بدل النائي من المسؤول عنا؟ مدرسه مستاجره وطبلون الكهرباء يسخن ويفصل أثناء الدوام مما يؤثر ع الطالبات وعلى أستيعابهن.
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73 - خنشال
2017-11-10 13:29:55
*** ان الخدمه المدنيه تستقبل بيانات الموظفين من كل وزاره فهذه مشكله عويصه يعني انكم مسؤولون عن الاسماء؟؟
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72 - يعني نفهم
2017-11-10 13:28:47
ان بس تدخل الخدمة المدنية والا ماعندكم نية تبحثون
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71 - احمد الحربي
2017-11-10 13:27:58
طيب من يدفع الراتب ! الخدمه المدنيه كمان ههههههههه مشكلتنا ثقافة الإعتراف بالخطأ والإعتذار معدومه
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70 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-11-10 13:25:44
من يُتهم بالتقصير من المعلمين . أقول له : الوزير هو المسؤول عنه . وإن كان يعد فسادًا ، فمن ساعده على الفساد؟ والطالب المتغيب عن المدرسة لعشرات الأيام وبدون مبرر . الوزير هو المسؤول عنه. هذه هي سياسته.
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69 - سعد
2017-11-10 13:25:42
يجب وضع كاميرات في المدارس وسوف ترون العجب وتقتنعون أن الوزير العيسي وفقه الله يعرف المعضلة الكبيرة في تعامله مع مدرسين خيط بيط
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68 - صادق
2017-11-10 13:24:14
التعليم وصحة من اهم مقومات الحياة وعندنا اسوى وزارتين لابد من فرمته كامله للوزارتين اتمنى من سيدي ولي العهد النظر لهم وايجاد الحلول
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67 - آم /عسيري
2017-11-10 13:24:00
أرحمنا ياوزير التعليم نحن في مدرسه نائيه ولا نستلم بدل النائي
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66 - بي ام
2017-11-10 13:23:55
من وجهة نظر خاصه ومجرد رأي أن المعلمات الكبيرات في السن يجب ان يتقاعدن وان يعطين المجال للمعلمات الآتي حديثات التخرج لأنهن مع تقدم السن يقل عطاءهن ويكتفي بعشرين سنه خدمه لكل معلمه على الاكثر
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65 - حوقل
2017-11-10 13:23:42
تعليق مخالف
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64 - الحقباني
2017-11-10 13:22:29
60 - متابع 2017-11-10 13:15:43  - برق _ الحر13:00 التقصير ليس من المعلم ......التقصير مِن _ من يرسم السياسات التعلمية وفق معطيات ليس لها علاقة بالتعليم لامن بعيد ولاقريب
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63 - حسن
2017-11-10 13:22:18
هذا الوزير****
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62 - صادق
2017-11-10 13:22:14
بكل صراحه التعليم مدحدر والسبب من الوزاره والمعلم والمجتمع ولابد من دراسه شامله لمعرفه الاسباب وعلاجها الوضع خطير طلاب مايعرفون يكتبون
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61 -
2017-11-10 13:15:44
الان الفصل فيه مايقارب 43 طالب الاغلبيه بدون طاولات لعدم وجود مساحة في مبنى مستأجر الطلبه يدخلون ويخرجون من فوق الطاولات وتبي المعلم يؤدي واجبه على أكمل وجه أو أن الطالب يستوعب إن لم تستح فاصنع ما شئت
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60 - متابع
2017-11-10 13:15:43
- برق _ الحرم 2017-11-10 13:00:21 (((((( التقصير ليس من المعلم ......التقصير مِن _ من يرسم السياسات التعلمية ..... وفق معطيات ليس لها علاقة بالتعليم لامن بعيد ولاقريب )))))
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59 - شيخ مزيون
2017-11-10 13:13:59
المعلمات الوهميات مسؤلية مشتركة لانهن يعملن في التعليم والخدمة المدنية عينتهن . المدارس ليست بيئة جاذبة للطلاب في الغرب اقسي عقوبة للطالب ان يحرم الذهاب للمدرسة لاحظو الفرق .
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58 - ابو وسيم
2017-11-10 13:11:49
والله الافضل يرجعون النظام القديم التعيين عن طريق التعليم ..لماذا كل الادارت عن طريق الخدمه المنديه..كل اداره عن طريقها
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57 - واوووووو
2017-11-10 13:10:14
تعليق مخالف
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56 - يحيى
2017-11-10 13:10:09
يعجبوني اللي يتفلسفون وهم يدبغون اولادهم دبغ مع اني اشك انهم ما تزوجو من الأساس ويمكن ما تعدو الثانويه ، على كل حال رووووح يا شنب بتلاقي قينان قدامك 😂
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55 -
2017-11-10 13:09:28
يا معالى الوزير لا نريد اتهامات بالتقصير نريد عمل ورفع معنويه ومحاسبة المقصر ليسو كل المعلمين مقصرين فإذا كانو مثل ما قلت وأنهم جميعهم إذن الخلل من رأس الهرم ليس من المعلم التخطيط لإصلاح التعليم يحتاج
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54 - وزير
2017-11-10 13:06:39
ان شالله***
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53 - ظامي اليل
2017-11-10 13:04:38
الشق اكبر من الرقعه.
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52 -
2017-11-10 13:01:28
طيب من يدفع الرواتب للمعلمات الوهميات مش وزارة التعليم. يعني أنتم شركاء في هذة القضية وهذاالتلاعب
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51 -
2017-11-10 13:01:12
38 - شايم صدقت والمعلم لايحصل على دورات لتمية مهاراته وحتى يواكب تطور وسائل التعليم والشيء الآخر معظم القرارات على ما أسمع أنها ضد المعلم وضد تعليم وإصلاح الطلبه وخلق بيئة مناقضة للتعليم
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50 -
2017-11-10 13:01:05
قبل أن تضع ألوم على المعلم هل أعددت معلمين ودربو جيدا هل اهتميت بالصفوف الأولى المفروض الصفوف الأولى لا يدرسها إلى ماجستير أو من هو كفئ أن يعلمهم هل اهتميت بالجانب التربوي قبل التعليمي
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49 - يحيى
2017-11-10 13:00:53
اها أجل الخدمه المنديه هي اللي تلهط رواتب المعلمات الوهميات ، على العموم كل واحد يصلح سيارته وانا اقترح تلغون الوزاره وتقفلون المدارس وكل واحد يروح بيته .
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( عدد التعليقات 31,284 )
48 - برق _ الحرم
2017-11-10 13:00:21
(((((( التقصير ليس من المعلم ......التقصير مِن _ من يرسم السياسات التعلمية ..... وفق معطيات ليس لها علاقة بالتعليم لامن بعيد ولاقريب )))))
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47 -
2017-11-10 13:00:18
نصيحة لمعالي الوزير يجب التخلص من المدارس المستأجرة و توفير ملاين الريالات في فلل صغيرة و عداد الكهرباء لايتحمل عدد مكيفات الفصول و النتيجة حرائق مستمرة يجب ان تكون الدراسة على فترتين للمدارس الحكوميه
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46 - جابر عثرات الكرام
2017-11-10 12:59:22
تعادل اربع وزارات اذا******
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( عدد التعليقات 13,420 )
45 - العنيد
2017-11-10 12:56:54
الوزير هذآ ****
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44 -
2017-11-10 12:56:42
معالي الوزير ***** الفساد و القضيه واضحه لم تكن في عهدك من قبل الفساء في استئجار فلل بمبالغ ضخمة و السبب الواسطة اجعلو الدراسه في المدارس الحكوميه صباحيه و بعد العصر للتوفير
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43 - اربع في اربع
2017-11-10 12:56:10
اربع وزارات معاليك قلت الحق بس وين ٢٠٠ مليار مو كافية لتحسين ١٤ وزارة اذ الاجتماعات تكلف مبلغ وقدرة****
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42 - باب الشمال
2017-11-10 12:55:26
حط كاميرات في الفصول وراقب المعلم عن وقيم أداء المعلم وانت جالس في وزارتك ....
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41 - مواطن
2017-11-10 12:54:51
وجود بعض الناس في الوزارة وعلى راس قمة الهرم ****
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40 - معهد الدنيا
2017-11-10 12:54:38
***في سيارات الوزارة امر مقلق للغاية . صارت سيارات الوزارة تستخدم للاغراض الشخصية والدوله تدفع لهم كروت البنزين . اتمنى حصر سيارات الوزارة وتطبيق النظام بايقافها نهاية الدوام او حسم بدل النقل.
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39 -
2017-11-10 12:54:28
يجب على الوزيرأن يعيد النظرفي وزارته وقراراتها ويحقق بشكاوي المتضررين والمتضررات من قرارات التعليم ونظامها ويترك رمي التهم بعيدا عن وزارته
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38 - شايم
2017-11-10 12:53:49
سؤل كم دورة ياخذها المعلم طول خدمته لاشي ضفر فكيف تتطور قدراته اناخدمت في وزارة اخرى ٢٧ عام اخذت ٢٥ دوره واكملت دراستي الجامعية والماجستير واناعلى راس العمل يامحارب المعلمين تطوير بدون دورات كيف فلي
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37 - ياليل ابولمبه
2017-11-10 12:49:47
تعليق مخالف
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36 -
2017-11-10 12:49:21
المسول الاول والاخير الخدمة المدنيه هي من توظف
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( عدد التعليقات 30,561 )
35 - قلم الحقيقه
2017-11-10 12:48:54
الله يقطع نسل الأخوان أين ماكانو أو مناصب تقلدو .
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34 -
2017-11-10 12:48:50
طب في الحلقه الاظعف
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33 -
2017-11-10 12:48:49
مسكين المعلم كأنه كبش فداء لأخطاء وزارة التعليم , الوزير بدل مايبحث عن الأخطاء والفاسدين بوزارته ويكشفهم للراي العام وضع الأخطاء على المعلم والمعلمة لأنهم هم الطاقم الأضعف
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32 - راجعو حساباتكم
2017-11-10 12:48:28
لوانك وزيرفي الصين والا في اندونيسيا وش راح تسوي قال تعادل ٤وزارات
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31 - شايم
2017-11-10 12:47:17
تعليق مخالف
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30 - ابو نواف
2017-11-10 12:40:30
معالي الوزير نأمل سَعوَدَة المدارس الخاصه التي لا تعطي المعلم الغيرسعودي الارواتب ضئيلة ولايقومون بالتدريس على اصوله لكي يضطرالطالب لطلب دروس خصوصية لذا فالسعودي أفضل بس يجب منحه الثقه منك بدل انتقاده
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29 - افهم يا فهيم
2017-11-10 12:40:03
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28 -
2017-11-10 12:38:20
اختبارات قياس لم تقنن علميا على مجتمعنا وبالتالي لابد من ايقافها ثانيا عدم علم الوزير لايعني نظافة وزارته فينبغي تلمس الاخطاء وتصحيحها لانفيها
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27 - ماوراء الارجنتين
2017-11-10 12:37:57
هدر مئات المليارات على فلل مستأجرة متهالكه
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26 - وش تقول
2017-11-10 12:37:53
تعليق مخالف
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25 - بعد ماجها الدور
2017-11-10 12:36:00
في ابناء البعض متوظفين عند **** بس لا تعلمون احد!
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24 - ابو نواف
2017-11-10 12:35:31
بالأمس القريب انتقدنا قينان الغامدي لإساءته لك ولوزارتك وللمعلم واليوم انت تنتقدالمعلم فماذانقول لقينان الغامدي يجب عمل دورات تدريبية للمعلم وتطويره بدل الأساه وسعودة المدارس الخاصه للقضاءعلى البطاله
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23 - 2030
2017-11-10 12:34:45
أتوقع. عدد المعلمين المتقاعدين لهذ العام. سيثقل كاهل الوزارة جميع من تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر بيتقاعدون أما من سيكمل خدمته. ستكون مكافأة التقاعد. سكر مكعبات. ضغط. مفرقعات. جلطة تشنجات
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22 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-10 12:31:27
طيب اش تقول يامعالي الوزير في تعينات الاقارب من مدرسين و مدرسات وموظفين في اماكن قريبة من مساكنهم والمساكين بدون ظهر يعين او تعين في الهجر والمناطق البعيدة والنائية وكم وكم ضحية راحت من الحوادث
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21 - لا شيئ تم تقديمة
2017-11-10 12:20:14
تعليق مخالف
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20 - والعلم عند الله
2017-11-10 12:19:29
تعليق مخالف
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19 - التقديم
2017-11-10 12:16:15
تعليق مخالف
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18 - عادل امام
2017-11-10 12:15:47
تعليق مخالف
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17 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-10 12:15:29
السؤال ي العيسى توظيف الأقارب والواسطات هي المشكلة وليس غياب طالب في النهاية هو الخاسر من اهمالة اما بخصوص التوظيف الوهمي فعلا تتحملة وزارة الخدمة المدنية اما ان كان او كانت مستخدم هو من عندكم
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16 - ماذا قدمت الوزارة
2017-11-10 12:14:30
تعليق مخالف
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15 - المتيم
2017-11-10 12:08:39
تعليق مخالف
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14 - سعدي الحمد
2017-11-10 12:04:48
الله يوفق كل مخلص يسعى للتطوير والارتقاء اول العلاج يكون بتشخيص المرض تشخيص دقيق ثم البحث عن سبل العلاج وهي ليست مجرد سلبيات فالمناهج والمواد بحاجه لتعديل وكذلك المدرسين بحاجه للتطوير ودورات
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13 - واوووووو
2017-11-10 12:03:48
تعليق مخالف
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12 - زائر
2017-11-10 11:57:57
اختبار قياس يعيده الطالب الى ثلاثة مرات والثالثه يتقن ماهذا ؟؟؟ كله استنزاف من اموال الطالب واين تذهب!! والمكافاءة تخصم على الطلاب منها كل شهر عشرة ريالات على عدد الطلاب اين تذهب المبالغ هاذي ؟؟؟؟
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11 - يا راعي البل
2017-11-10 11:55:24
هذا اللي ودهم يسمعون ويصفقون ومافؤه اربعون الف دينار👊🤗
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10 - الفساد و الفشل
2017-11-10 11:53:49
رجلين بسروال واحد فالادارة مثل الرأس في الجسم به العقل ينبه عن اي عطل
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9 - راعي البل
2017-11-10 11:51:55
انا اؤيد ماذكره معالي الوزير في هذا التصريح واناشده بعدم تفرغه للرد والعمل على الرقي بمستوى التعليم وتلافي السلبيات ومعالجة القصور وانشاء وحده بالوزاره لمتابعة تطبيق التعاميم ومحاسبة المخالفين
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8 - فيه مثل يقول
2017-11-10 11:51:21
تعليق مخالف
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7 - ماوراء الارجنتين
2017-11-10 11:48:30
فصول في مطابخ ؛ فصول في ملاحق ؛ مدارس في بيوت مستأجرة ؛ مدارس بلا مواقف للباصات ؛ مدارس متهالكه ؛ مدارس مزدحمه ؛ مدارس بلا تقنيات حديثة بلا إكتشافات بلا إختراعات بلا تكنولوجيات ؛ مدارس حفظ وحشو نظرية
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6 - اسمع ذي
2017-11-10 11:48:18
سوء تصرف مظيف ومظيفة الطيران لا يعني ان الركاب مزعجين ولكن الكابتن هو المسؤول
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5 - اليد الوحدة ما تصفق
2017-11-10 11:46:44
اذا كان القضاء على الفساد امر ضروري ولكن سوء الادارة لا يقل خطراً. تخيل قائد سيارات سباق محترف توكله لقيادة طيارة. حتماً لن اركب تلك الطيارة لانها لن تقلع🤔
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4 - غريب
2017-11-10 11:44:57
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3 - خبير
2017-11-10 11:42:29
كيف ليست مسؤولة !من يصرف الرواتب لمعلمات الوهم !ولي العهد يريد تنظيف الدرج من فوق وهذا يريد تنظيفة من تحت .من غياب الطلاب المبالغ فيه ! يا حلاوه .
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2 - saeed
2017-11-10 11:41:25
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
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1 - طيب
2017-11-10 11:41:24
والبيوت المستأجرة واختبارات قياس وقدرات الالزامي وبفلوس بعد وهل توظيفهم موضوع يعد مسؤلية المدرسين والمدرسات يامعالي المواطن
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بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

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هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!

هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!

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لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟

لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟

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كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟

كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟

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بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

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شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”

شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”

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شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!

شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!

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بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة

بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة

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شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !

شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !

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صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

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بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

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بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

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شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

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فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

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بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

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وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

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استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

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عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

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عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

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العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

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لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

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