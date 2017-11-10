بعد الضجة الواسعة وطول الصمت..تصريح جديد من ” العيسى” على قضية “المعلمات الوهميات”!

حجم الخط A A A المرصد 74 4٬680 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن وزارة التعليم، بريئة من الاتهامات في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”المعلمات الوهميات”، وألمح إلى أن وزارة الخدمة المدنية تسأل في هذا الجانب، وأن وزارته لا تضم أي سجلات بأسماء “معلمات الوهم”، مشيرًا إلى أن مهام وزارته تعادل مهام 4 وزارات مجتمعة”.

وأضاف “العيسى” في اللقاء الذي جمعه أمس مع الإعلاميين ورؤساء التحرير السعوديين، أن بعض السلبيات التي تحدث في العملية التعليمية، فساد واضح، معتبرًا ضعف أداء المعلم داخل الفصل الدراسي، والغياب الطلابي المبالغ فيه، فسادًا يستوجب الوقفة الصادقة من الوزارة، مشددًا على أن وزارته اتخذت خطوات فعلية لعلاج هذه السلبيات، والقضاء عليها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا