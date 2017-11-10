الرئيسية / بعد الضجة الواسعة وطول الصمت..تصريح جديد من ” العيسى” على قضية “المعلمات الوهميات”!
بعد الضجة الواسعة وطول الصمت..تصريح جديد من ” العيسى” على قضية “المعلمات الوهميات”!
صحيفة المرصد: قال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن وزارة التعليم، بريئة من الاتهامات في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”المعلمات الوهميات”، وألمح إلى أن وزارة الخدمة المدنية تسأل في هذا الجانب، وأن وزارته لا تضم أي سجلات بأسماء “معلمات الوهم”، مشيرًا إلى أن مهام وزارته تعادل مهام 4 وزارات مجتمعة”.
وأضاف “العيسى” في اللقاء الذي جمعه أمس مع الإعلاميين ورؤساء التحرير السعوديين، أن بعض السلبيات التي تحدث في العملية التعليمية، فساد واضح، معتبرًا ضعف أداء المعلم داخل الفصل الدراسي، والغياب الطلابي المبالغ فيه، فسادًا يستوجب الوقفة الصادقة من الوزارة، مشددًا على أن وزارته اتخذت خطوات فعلية لعلاج هذه السلبيات، والقضاء عليها.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
74 - آم /عسيري2017-11-10 13:29:56
أرحمنا ياوزير التعليم نحن في مدرسه نائيه ولا نستلم بدل النائي من المسؤول عنا؟ مدرسه مستاجره وطبلون الكهرباء يسخن ويفصل أثناء الدوام مما يؤثر ع الطالبات وعلى أستيعابهن.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - خنشال2017-11-10 13:29:55
*** ان الخدمه المدنيه تستقبل بيانات الموظفين من كل وزاره فهذه مشكله عويصه يعني انكم مسؤولون عن الاسماء؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - يعني نفهم2017-11-10 13:28:47
ان بس تدخل الخدمة المدنية والا ماعندكم نية تبحثون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - احمد الحربي2017-11-10 13:27:58
طيب من يدفع الراتب ! الخدمه المدنيه كمان ههههههههه مشكلتنا ثقافة الإعتراف بالخطأ والإعتذار معدومه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-11-10 13:25:44
من يُتهم بالتقصير من المعلمين . أقول له : الوزير هو المسؤول عنه . وإن كان يعد فسادًا ، فمن ساعده على الفساد؟ والطالب المتغيب عن المدرسة لعشرات الأيام وبدون مبرر . الوزير هو المسؤول عنه. هذه هي سياسته.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - سعد2017-11-10 13:25:42
يجب وضع كاميرات في المدارس وسوف ترون العجب وتقتنعون أن الوزير العيسي وفقه الله يعرف المعضلة الكبيرة في تعامله مع مدرسين خيط بيط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - صادق2017-11-10 13:24:14
التعليم وصحة من اهم مقومات الحياة وعندنا اسوى وزارتين لابد من فرمته كامله للوزارتين اتمنى من سيدي ولي العهد النظر لهم وايجاد الحلول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - آم /عسيري2017-11-10 13:24:00
أرحمنا ياوزير التعليم نحن في مدرسه نائيه ولا نستلم بدل النائي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - بي ام2017-11-10 13:23:55
من وجهة نظر خاصه ومجرد رأي أن المعلمات الكبيرات في السن يجب ان يتقاعدن وان يعطين المجال للمعلمات الآتي حديثات التخرج لأنهن مع تقدم السن يقل عطاءهن ويكتفي بعشرين سنه خدمه لكل معلمه على الاكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - حوقل2017-11-10 13:23:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - الحقباني2017-11-10 13:22:29
60 - متابع 2017-11-10 13:15:43 - برق _ الحر13:00 التقصير ليس من المعلم ......التقصير مِن _ من يرسم السياسات التعلمية وفق معطيات ليس لها علاقة بالتعليم لامن بعيد ولاقريب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - حسن2017-11-10 13:22:18
هذا الوزير****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - صادق2017-11-10 13:22:14
بكل صراحه التعليم مدحدر والسبب من الوزاره والمعلم والمجتمع ولابد من دراسه شامله لمعرفه الاسباب وعلاجها الوضع خطير طلاب مايعرفون يكتبون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 -2017-11-10 13:15:44
الان الفصل فيه مايقارب 43 طالب الاغلبيه بدون طاولات لعدم وجود مساحة في مبنى مستأجر الطلبه يدخلون ويخرجون من فوق الطاولات وتبي المعلم يؤدي واجبه على أكمل وجه أو أن الطالب يستوعب إن لم تستح فاصنع ما شئت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
60 - متابع2017-11-10 13:15:43
- برق _ الحرم 2017-11-10 13:00:21 (((((( التقصير ليس من المعلم ......التقصير مِن _ من يرسم السياسات التعلمية ..... وفق معطيات ليس لها علاقة بالتعليم لامن بعيد ولاقريب )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - شيخ مزيون2017-11-10 13:13:59
المعلمات الوهميات مسؤلية مشتركة لانهن يعملن في التعليم والخدمة المدنية عينتهن . المدارس ليست بيئة جاذبة للطلاب في الغرب اقسي عقوبة للطالب ان يحرم الذهاب للمدرسة لاحظو الفرق .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - ابو وسيم2017-11-10 13:11:49
والله الافضل يرجعون النظام القديم التعيين عن طريق التعليم ..لماذا كل الادارت عن طريق الخدمه المنديه..كل اداره عن طريقها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - واوووووو2017-11-10 13:10:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - يحيى2017-11-10 13:10:09
يعجبوني اللي يتفلسفون وهم يدبغون اولادهم دبغ مع اني اشك انهم ما تزوجو من الأساس ويمكن ما تعدو الثانويه ، على كل حال رووووح يا شنب بتلاقي قينان قدامك 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 -2017-11-10 13:09:28
يا معالى الوزير لا نريد اتهامات بالتقصير نريد عمل ورفع معنويه ومحاسبة المقصر ليسو كل المعلمين مقصرين فإذا كانو مثل ما قلت وأنهم جميعهم إذن الخلل من رأس الهرم ليس من المعلم التخطيط لإصلاح التعليم يحتاج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - وزير2017-11-10 13:06:39
ان شالله***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - ظامي اليل2017-11-10 13:04:38
الشق اكبر من الرقعه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 -2017-11-10 13:01:28
طيب من يدفع الرواتب للمعلمات الوهميات مش وزارة التعليم. يعني أنتم شركاء في هذة القضية وهذاالتلاعب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 -2017-11-10 13:01:12
38 - شايم صدقت والمعلم لايحصل على دورات لتمية مهاراته وحتى يواكب تطور وسائل التعليم والشيء الآخر معظم القرارات على ما أسمع أنها ضد المعلم وضد تعليم وإصلاح الطلبه وخلق بيئة مناقضة للتعليم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -2017-11-10 13:01:05
قبل أن تضع ألوم على المعلم هل أعددت معلمين ودربو جيدا هل اهتميت بالصفوف الأولى المفروض الصفوف الأولى لا يدرسها إلى ماجستير أو من هو كفئ أن يعلمهم هل اهتميت بالجانب التربوي قبل التعليمي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - يحيى2017-11-10 13:00:53
اها أجل الخدمه المنديه هي اللي تلهط رواتب المعلمات الوهميات ، على العموم كل واحد يصلح سيارته وانا اقترح تلغون الوزاره وتقفلون المدارس وكل واحد يروح بيته .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,284 )48 - برق _ الحرم
(((((( التقصير ليس من المعلم ......التقصير مِن _ من يرسم السياسات التعلمية ..... وفق معطيات ليس لها علاقة بالتعليم لامن بعيد ولاقريب )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
47 -2017-11-10 13:00:18
نصيحة لمعالي الوزير يجب التخلص من المدارس المستأجرة و توفير ملاين الريالات في فلل صغيرة و عداد الكهرباء لايتحمل عدد مكيفات الفصول و النتيجة حرائق مستمرة يجب ان تكون الدراسة على فترتين للمدارس الحكوميه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - جابر عثرات الكرام2017-11-10 12:59:22
تعادل اربع وزارات اذا******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 13,420 )45 - العنيد
الوزير هذآ ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 -2017-11-10 12:56:42
معالي الوزير ***** الفساد و القضيه واضحه لم تكن في عهدك من قبل الفساء في استئجار فلل بمبالغ ضخمة و السبب الواسطة اجعلو الدراسه في المدارس الحكوميه صباحيه و بعد العصر للتوفير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - اربع في اربع2017-11-10 12:56:10
اربع وزارات معاليك قلت الحق بس وين ٢٠٠ مليار مو كافية لتحسين ١٤ وزارة اذ الاجتماعات تكلف مبلغ وقدرة****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - باب الشمال2017-11-10 12:55:26
حط كاميرات في الفصول وراقب المعلم عن وقيم أداء المعلم وانت جالس في وزارتك ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - مواطن2017-11-10 12:54:51
وجود بعض الناس في الوزارة وعلى راس قمة الهرم ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - معهد الدنيا2017-11-10 12:54:38
***في سيارات الوزارة امر مقلق للغاية . صارت سيارات الوزارة تستخدم للاغراض الشخصية والدوله تدفع لهم كروت البنزين . اتمنى حصر سيارات الوزارة وتطبيق النظام بايقافها نهاية الدوام او حسم بدل النقل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 -2017-11-10 12:54:28
يجب على الوزيرأن يعيد النظرفي وزارته وقراراتها ويحقق بشكاوي المتضررين والمتضررات من قرارات التعليم ونظامها ويترك رمي التهم بعيدا عن وزارته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - شايم2017-11-10 12:53:49
سؤل كم دورة ياخذها المعلم طول خدمته لاشي ضفر فكيف تتطور قدراته اناخدمت في وزارة اخرى ٢٧ عام اخذت ٢٥ دوره واكملت دراستي الجامعية والماجستير واناعلى راس العمل يامحارب المعلمين تطوير بدون دورات كيف فلي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - ياليل ابولمبه2017-11-10 12:49:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -2017-11-10 12:49:21
المسول الاول والاخير الخدمة المدنيه هي من توظف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,561 )35 - قلم الحقيقه
الله يقطع نسل الأخوان أين ماكانو أو مناصب تقلدو .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
34 -2017-11-10 12:48:50
طب في الحلقه الاظعف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 -2017-11-10 12:48:49
مسكين المعلم كأنه كبش فداء لأخطاء وزارة التعليم , الوزير بدل مايبحث عن الأخطاء والفاسدين بوزارته ويكشفهم للراي العام وضع الأخطاء على المعلم والمعلمة لأنهم هم الطاقم الأضعف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - راجعو حساباتكم2017-11-10 12:48:28
لوانك وزيرفي الصين والا في اندونيسيا وش راح تسوي قال تعادل ٤وزارات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - شايم2017-11-10 12:47:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - ابو نواف2017-11-10 12:40:30
معالي الوزير نأمل سَعوَدَة المدارس الخاصه التي لا تعطي المعلم الغيرسعودي الارواتب ضئيلة ولايقومون بالتدريس على اصوله لكي يضطرالطالب لطلب دروس خصوصية لذا فالسعودي أفضل بس يجب منحه الثقه منك بدل انتقاده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - افهم يا فهيم2017-11-10 12:40:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 -2017-11-10 12:38:20
اختبارات قياس لم تقنن علميا على مجتمعنا وبالتالي لابد من ايقافها ثانيا عدم علم الوزير لايعني نظافة وزارته فينبغي تلمس الاخطاء وتصحيحها لانفيها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - ماوراء الارجنتين2017-11-10 12:37:57
هدر مئات المليارات على فلل مستأجرة متهالكه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - وش تقول2017-11-10 12:37:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - بعد ماجها الدور2017-11-10 12:36:00
في ابناء البعض متوظفين عند **** بس لا تعلمون احد!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - ابو نواف2017-11-10 12:35:31
بالأمس القريب انتقدنا قينان الغامدي لإساءته لك ولوزارتك وللمعلم واليوم انت تنتقدالمعلم فماذانقول لقينان الغامدي يجب عمل دورات تدريبية للمعلم وتطويره بدل الأساه وسعودة المدارس الخاصه للقضاءعلى البطاله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - 20302017-11-10 12:34:45
أتوقع. عدد المعلمين المتقاعدين لهذ العام. سيثقل كاهل الوزارة جميع من تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر بيتقاعدون أما من سيكمل خدمته. ستكون مكافأة التقاعد. سكر مكعبات. ضغط. مفرقعات. جلطة تشنجات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - مزارع من أرض الطيبين2017-11-10 12:31:27
طيب اش تقول يامعالي الوزير في تعينات الاقارب من مدرسين و مدرسات وموظفين في اماكن قريبة من مساكنهم والمساكين بدون ظهر يعين او تعين في الهجر والمناطق البعيدة والنائية وكم وكم ضحية راحت من الحوادث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - لا شيئ تم تقديمة2017-11-10 12:20:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - والعلم عند الله2017-11-10 12:19:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - التقديم2017-11-10 12:16:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - عادل امام2017-11-10 12:15:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - مزارع من أرض الطيبين2017-11-10 12:15:29
السؤال ي العيسى توظيف الأقارب والواسطات هي المشكلة وليس غياب طالب في النهاية هو الخاسر من اهمالة اما بخصوص التوظيف الوهمي فعلا تتحملة وزارة الخدمة المدنية اما ان كان او كانت مستخدم هو من عندكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ماذا قدمت الوزارة2017-11-10 12:14:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - المتيم2017-11-10 12:08:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - سعدي الحمد2017-11-10 12:04:48
الله يوفق كل مخلص يسعى للتطوير والارتقاء اول العلاج يكون بتشخيص المرض تشخيص دقيق ثم البحث عن سبل العلاج وهي ليست مجرد سلبيات فالمناهج والمواد بحاجه لتعديل وكذلك المدرسين بحاجه للتطوير ودورات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - واوووووو2017-11-10 12:03:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - زائر2017-11-10 11:57:57
اختبار قياس يعيده الطالب الى ثلاثة مرات والثالثه يتقن ماهذا ؟؟؟ كله استنزاف من اموال الطالب واين تذهب!! والمكافاءة تخصم على الطلاب منها كل شهر عشرة ريالات على عدد الطلاب اين تذهب المبالغ هاذي ؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - يا راعي البل2017-11-10 11:55:24
هذا اللي ودهم يسمعون ويصفقون ومافؤه اربعون الف دينار👊🤗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - الفساد و الفشل2017-11-10 11:53:49
رجلين بسروال واحد فالادارة مثل الرأس في الجسم به العقل ينبه عن اي عطل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - راعي البل2017-11-10 11:51:55
انا اؤيد ماذكره معالي الوزير في هذا التصريح واناشده بعدم تفرغه للرد والعمل على الرقي بمستوى التعليم وتلافي السلبيات ومعالجة القصور وانشاء وحده بالوزاره لمتابعة تطبيق التعاميم ومحاسبة المخالفين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - فيه مثل يقول2017-11-10 11:51:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ماوراء الارجنتين2017-11-10 11:48:30
فصول في مطابخ ؛ فصول في ملاحق ؛ مدارس في بيوت مستأجرة ؛ مدارس بلا مواقف للباصات ؛ مدارس متهالكه ؛ مدارس مزدحمه ؛ مدارس بلا تقنيات حديثة بلا إكتشافات بلا إختراعات بلا تكنولوجيات ؛ مدارس حفظ وحشو نظرية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - اسمع ذي2017-11-10 11:48:18
سوء تصرف مظيف ومظيفة الطيران لا يعني ان الركاب مزعجين ولكن الكابتن هو المسؤول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - اليد الوحدة ما تصفق2017-11-10 11:46:44
اذا كان القضاء على الفساد امر ضروري ولكن سوء الادارة لا يقل خطراً. تخيل قائد سيارات سباق محترف توكله لقيادة طيارة. حتماً لن اركب تلك الطيارة لانها لن تقلع🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - غريب2017-11-10 11:44:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - خبير2017-11-10 11:42:29
كيف ليست مسؤولة !من يصرف الرواتب لمعلمات الوهم !ولي العهد يريد تنظيف الدرج من فوق وهذا يريد تنظيفة من تحت .من غياب الطلاب المبالغ فيه ! يا حلاوه .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - saeed2017-11-10 11:41:25
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - طيب2017-11-10 11:41:24
والبيوت المستأجرة واختبارات قياس وقدرات الالزامي وبفلوس بعد وهل توظيفهم موضوع يعد مسؤلية المدرسين والمدرسات يامعالي المواطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابو عبدالمجيد
طلع تمثيلي. اوفاً لكم...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
ديبكا الإسرائيلي: إيران تهدد بضرب مطارات وموانيء السعودية والإماراتالمرصد 120 11٬005 16 ساعة
الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراًالمرصد 25 1٬744 17 ساعة
القوات التركية تتوجه نحو البحر المتوسط بعد تحذير مصرالمرصد 48 11٬830 18 ساعة
شاهد..إيرانيات يتمردن على الحجاب وينظمن وقفة احتجاجية .. وأحد المتشددين يهددهن بالقتلالمرصد 51 4٬575 22 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو: كارينيو يحسم مصيره مع الشباب.. ويؤكد: الوضع الحالي مع الفريق مقلق جدًاالمرصد 10 2٬021 3 ساعات
آل الشيخ: يكشف عن آخر تطورات قضية العويس.. ويوجه رسالة إلى كل فاسد في الرياضة !”المرصد 37 4٬241 12 ساعة
الجابر لإدارة الشباب : “عايز حقي”المرصد 47 3٬621 13 ساعة
بالفيديو .. كويتي يفجر أزمة داخل “ستوديو” بسبب الهلالالمرصد 63 7٬793 19 ساعة
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 84 26٬625 يوم واحد
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!المرصد 102 4٬747 3 أيام
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !المرصد 72 10٬317 4 أيام
اخبار منوعة
هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!المرصد 36 5٬925 11 ساعة
لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟CNN 24 3٬568 يوم واحد
كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟المرصد 31 16٬998 يوم واحد
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صورالمرصد 99 21٬272 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”المرصد 50 7٬850 14 ساعة
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!المرصد 11 13٬297 19 ساعة
شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !المرصد 25 7٬679 يومين
اخبار ثقافية
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬409 يومين
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬150 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬022 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬761 أسبوع واحد
اخبار صحية
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتينالمرصد 14 4٬418 18 ساعة
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬538 7 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬747 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلالرويترز 22 4٬034 يومين
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!المرصد 19 8٬951 3 أيام
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!المرصد 33 22٬004 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 2٬750 16 ساعة
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬567 يومين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬523 يومين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬515 4 أسابيع
الاخيرة
الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعوديةالمرصد 57 7٬061 11 ساعة
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمينالمرصد 64 1٬368 يومين
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!المرصد 29 9٬539 3 أيام
كاريكاتير