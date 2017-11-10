شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ
صحيفة المرصد: تفاعل المحلل الرياضي عدنان جستنيه، مع قرارات ومواقف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأخيرة، وألقى خاطرة تحمل عنوان “جحفلهم ولا ما جحفلهم”.
وقال جستنيه خلال استضافته على قناة 24، خاطرته: “قلنا وقالوا ويما قلنا وقالوا وفي النهاية طلعت الحقيقة غير اللي قلنا وقالوا .. هذا كلام جباله والثاني غني على مواله”.
وأضاف: “هذا يشوف ويتابع جوالة.. وفي الأخير طلع وآل الشيخ بحاله .. قال الثلاثة مدانين بدليل وأعوانه صدر القرار وطلع كلامه غير اللي قالوا.. فساد سماهم كل واحد باسمه كشف اللعطة واللي عطوه .. ودي المزور واللي كمان ساعدوه.. موس على كل الرؤوس صغيره وكبيره فقره وغنيه وخلصة الحدوته “جحفلهم ولا ما جحفلهم”.. وما فادهم ما قلنا ولا اللي قالوه”.
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خاطرة عدنان جستنيه بعنوان " جحفلهم ولا ما جحفلهم "#سوالف_رياضية pic.twitter.com/FlTggds2fa— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
راحوا ورحنا وطلعنا الطلعه ونزلنا من الطلعه وصدمنا في العامود وكسرنا اللمبه ورجعنا ناكل فرموزه ويغمش ولعبنا برجون ********
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6 - البلوي 2017-11-10 وش هالشاعر المصيبه يارجل والله الورعان مايقولو هاالكلام استح على وجهك >>>> ههههههه حرام عليك تكسفه خله يقول الي بخاطره ***********
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ابي اخوي الحقباني يترجم لي السالفه .
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قلنا وقالوا ويما قلنا وقالواقلنا وقالوا ويما قلنا وقالواقلنا وقالوا ويما قلنا وقالواقلنا وقالوا ويما قلنا وقالواقلنا وقالوا ويما قلنا وقالواقلنا وقالوا ويما قلنا وقالواقلنا وقالوا ويما قلنا وقالواقلنا
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ياجستيه مالك ومال الشعر خلك في حالك والرياضه
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جحفلهم الوزير هداك قبلهم😂😂😂😂😂😂
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ليست لكم هاؤلاء
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وش هالشاعر المصيبه يارجل والله الورعان مايقولو هاالكلام استح على وجهك
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جحفلوك😂😂😂😊
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أول. مرة. أقرأ حاجة. حلوة. لهذا
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أصبح منظمو بعض الدورات الرياضيةأشهرمن نار على علم حيث ان تنظيمهم هذه الدورات لا ينحصرفي شهرهيئه الرياضةياجنستيةبل ذلك يتعدى إلى الدورات الأخرى طيلةالعام وهؤلاءالمنظمون أصبحوامعروفين لدى حواري الحجاز
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الحمد لله طلع عندنا منافس قوي للمتنبي 😂
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هذا الشاعر أسمة ((( ابو جستنية المتنبي ))) على وزن ابو الطيب المتنبي
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