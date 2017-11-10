شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

حجم الخط A A A المرصد 15 602 30 دقيقة

صحيفة المرصد: تفاعل المحلل الرياضي عدنان جستنيه، مع قرارات ومواقف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأخيرة، وألقى خاطرة تحمل عنوان “جحفلهم ولا ما جحفلهم”.

وقال جستنيه خلال استضافته على قناة 24، خاطرته: “قلنا وقالوا ويما قلنا وقالوا وفي النهاية طلعت الحقيقة غير اللي قلنا وقالوا .. هذا كلام جباله والثاني غني على مواله”.

وأضاف: “هذا يشوف ويتابع جوالة.. وفي الأخير طلع وآل الشيخ بحاله .. قال الثلاثة مدانين بدليل وأعوانه صدر القرار وطلع كلامه غير اللي قالوا.. فساد سماهم كل واحد باسمه كشف اللعطة واللي عطوه .. ودي المزور واللي كمان ساعدوه.. موس على كل الرؤوس صغيره وكبيره فقره وغنيه وخلصة الحدوته “جحفلهم ولا ما جحفلهم”.. وما فادهم ما قلنا ولا اللي قالوه”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا