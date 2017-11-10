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المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: القبض على مطلوبين أمنياً ببلدة تاروت بمحافظة القطيف
صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن قوات الأمن تمكنت بتوفيق الله في مساء يوم الخميس الموافق 20 / 2 / 1439هـ من القبض على المطلوبين أمنياً / محمد سعيد سلمان العبدالعال، ومصطفى علي صالح السبيتي، ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما إجراءات القبض عليهما. والله ولي التوفيق.
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التعليقات
( عدد التعليقات 30,570 )19 - قلم الحقيقه
لاينتظرون في السجن طويلآ السيف في شوق لقطع رؤوسهم قطع الله نسلهم حتى يعتبر من بعدهم الأخونجي الداعشي أو الأخواني ويطول ثوبه ويقصر لحيته ويلعن شياطينه ويترك الحمدين والقردين تميم وأردوغان.
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18 - ابو شدا2017-11-10 18:38:04
ببلدة تاروت بمحافظة القطيف. احس اني خارج البلاد.
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17 - الوطن غالي2017-11-10 18:19:13
يجب مراقبة شواطي البحر في القطيف ووشواطي البحر في جيزان مصيبة اسلحة ومخدرات من ايران
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( عدد التعليقات 13,460 )16 - العنيد
عقبال الكلاب الباقييين
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( عدد التعليقات 13,460 )15 - العنيد
اللهم عليك بالرافضه اعداء الصحابة
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( عدد التعليقات 13,460 )14 - العنيد
يجب تضيق الخناق على جرذان ايران وتجفيف كل المنابع التي تغذي الإرهاب المنظم.
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( عدد التعليقات 13,460 )13 - العنيد
حمدا لله لكن اسعافهم غلط . هيا ياللي في بالي شغلو التقية واظهرو الولاء لا بارك الله في كلاب إيران وجحوش خنزير بيروت .
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12 - عدو المجوس2017-11-10 17:56:07
الحمدالله انه تم القبض على خونة الدين والوطن عملاء المجوس المجرمين وان شاء الله يستتب الامن في ارجاء منطقتنا القطيف الغاليه من شر هاؤلا الكلاب المسعورة
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11 - هاشم2017-11-10 17:49:34
حقيقه لاحد يغفل عنها من وين اكتسبو هؤلاء الارهاب اين تعلموه ماهي الكتب التي يتلقون تعليمهم
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10 - هاشم2017-11-10 17:43:17
هؤلاء تعلمو الارهاب وتشربو افكار شيوخ الارهاب الذينا يلقون المحاضرات والندوات داخل الحوزات وينشرون الفكر المتطرف والعداء لكل من يخالفهم دينيآ
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9 -2017-11-10 17:42:56
تعليق مخالف
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8 - الحربي2017-11-10 17:38:29
الان مافيه شي تستخباء منه يابطل لا حقينك لا حقينك و داقين خشمك
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7 - ررر2017-11-10 17:37:07
كان تركتوهم يموتون احسن . بس اكيد يبون يعرفون اللي وراهم .
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6 -2017-11-10 17:35:55
تعليق مخالف
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5 - هاشم2017-11-10 17:35:28
فتشو على الكتب التي يتخذون الارهاب منها فتشو الحوزات والحسينيات الدينيه التي تغذي وتنتج الارهاب
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4 -2017-11-10 17:34:17
اولادنا
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3 - غبار الماضي2017-11-10 17:34:06
حفظ الله أبنائنا الابطال من كل شر انهم يخوضون خرب ضروس من جميع الجهات في الخارج والداخل من اجل حماية الحرمين الشريفين اللهم سدد رميهم وحكم لهم السيطرة على أعداء الدين اللهم عليك بالخونة المفسدين امين
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2 - هاشم2017-11-10 17:33:42
مثل هؤلاء الارهابيون الروافض اساس ارهابهم الكتب ***التي تربو عليها من نعومه اظفارهم لايمكن تجاهل ارهاب اذناب ايران منبعه وجذوره الحوزات والحسينيات والكتب الخمائينيه
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1 -2017-11-10 17:33:22
لديهم احسن
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بواسطة : عبدالله
ادي له...
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