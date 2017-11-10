المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: القبض على مطلوبين أمنياً ببلدة تاروت بمحافظة القطيف

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صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن قوات الأمن تمكنت بتوفيق الله في مساء يوم الخميس الموافق 20 / 2 / 1439هـ من القبض على المطلوبين أمنياً / محمد سعيد سلمان العبدالعال، ومصطفى علي صالح السبيتي، ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما إجراءات القبض عليهما. والله ولي التوفيق.

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