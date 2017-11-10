فيديو .. آل الشيخ يحيل أنمار الحائلي والتويجري للتحقيق جنائيا .. و يؤكد: لن نرحم فاسد كائناً من كان

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صحيفة المرصد : أكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية تحويل أنمار الحائلي وعبدالعزيز التويجري وأهلي جدة إلى النيابة العامة للبت في قضاياهم من ناحية جنائية، مشيراً إلى وجود تبعات في تلك القضايا ستكتمل في الأيام القادمة.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية مع برنامج “في المرمى” : سيتم تحويل قضايا الحائلي والتويجري وأهلي جدة إلى لجنة الانضباط في شقها الرياضي، والنيابة العامة لتولي الشق الجنائي فيها.

وأردف: الإدانة نهائية، وكانت فكرة الصلح مطروحة لكن أبوابها أغلقت الآن.

وواصل رئيس هيئة الرياضة حديثه، وتحديداً عن قضية انتقال محمد العويس إلى الأهلي: سيكون هناك تبعات على بعض الأشخاص، وعلى سبيل المثال هناك جزئيات ستكتمل عند عودة تيسير الجاسم من معسكر المنتخب السعودي الحالي، وأؤكد بأننا لن نرحم فاسد كائناً من كان.

وختم آل الشيخ حديثه قائلاً: سأدرس شطب الشخصيات التي شاركت في قضية محمد العويس من الرياضة تماماً، و”الموس سيسير على كل الرؤوس”، كما أن هيئة الرقابة وعدتنا بتقديم القضايا الأخرى الأسبوع المقبل.

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