فيديو .. آل الشيخ يحيل أنمار الحائلي والتويجري للتحقيق جنائيا .. و يؤكد: لن نرحم فاسد كائناً من كان
صحيفة المرصد : أكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية تحويل أنمار الحائلي وعبدالعزيز التويجري وأهلي جدة إلى النيابة العامة للبت في قضاياهم من ناحية جنائية، مشيراً إلى وجود تبعات في تلك القضايا ستكتمل في الأيام القادمة.
وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية مع برنامج “في المرمى” : سيتم تحويل قضايا الحائلي والتويجري وأهلي جدة إلى لجنة الانضباط في شقها الرياضي، والنيابة العامة لتولي الشق الجنائي فيها.
وأردف: الإدانة نهائية، وكانت فكرة الصلح مطروحة لكن أبوابها أغلقت الآن.
وواصل رئيس هيئة الرياضة حديثه، وتحديداً عن قضية انتقال محمد العويس إلى الأهلي: سيكون هناك تبعات على بعض الأشخاص، وعلى سبيل المثال هناك جزئيات ستكتمل عند عودة تيسير الجاسم من معسكر المنتخب السعودي الحالي، وأؤكد بأننا لن نرحم فاسد كائناً من كان.
وختم آل الشيخ حديثه قائلاً: سأدرس شطب الشخصيات التي شاركت في قضية محمد العويس من الرياضة تماماً، و”الموس سيسير على كل الرؤوس”، كما أن هيئة الرقابة وعدتنا بتقديم القضايا الأخرى الأسبوع المقبل.
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التعليقات
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لكل ظالم نهاية وراح عصر البشوت قال مدرسة في القانون خلي المدرسة تنفك الآن
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برق الحرم / المنطق انه ليس منع لبس معين ولكن عدم اجبارالضيوف على لبس معين
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آه ياملكي***
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العويس هذا ***على الأهلي .
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الأمور ما تبشر بخير للأهلي ..وأعتقد سيطبق بحقه التهبيط للدرجة الأولى ..والله يستر من باقي القرارات ..ما فيه إلا نسف للفساد..
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ياتركي انت شخصيه اجتماعيه ومسئول دوله****
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اهم شي لاهلي يهبط
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يقولون فحص السموم قادم لا محالة على جميع موظفين الدولة من اكبر رأس الى اصغر رأس وسوف يطبق على جميع الهئيات والانشطة الرياضية (( الدرج يغسل من فوق ))
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هزة أرضية جديدة:
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قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ [طـه:37]. ويقال: "له عليَّ منةٌ" أي إحسان.
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قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ [طـه:37]. ويقال: "له عليَّ منةٌ" أي إحسان.
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منة الله معناه: العطية، الهبة، الإنعام، وكل ما يُنعم به لمرة واحدة، الإحسان. كل ذلك بإعلان الفاضل بفضله، ولذلك قالوا: "المِنِّةُ تهدمُ الصنيغة". وقالوا كذلك: المنة هي العطية بتقريع. قال
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((((( غريبة الم يصدر امر بمنع ظهور الاعلاميين الرياضيين السعوديين ...... الا بالملابس الرسمية مثل ماحدث من التزام عند اجراء بتال المقابلة مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة))))
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الأيام دول .ولايجب الشماتة في أحد ووصفة بالفساد المطلق بل يحاسب على قدر الخطأ وإن كان له عذر يعذر وعقابه تطهير له فلا تعينوا الشياطين على بعضكم البعض وتوغروا الصدور بهذا الكلام .
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نرحب أشد الترحيب بهذا
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