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بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة
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المرصد 40 3٬588 1 ساعة

صحيفة المرصد : قضت ملكة الجمال ستيفاني ريفيرا كامارينا نحبها، إثر إصابتها بحريق شبّ في سيارة فارهة كان يقودها صديقها يوم الأحد الماضي.

وذكر موقع صحيفة “صن” البريطانية أن ستيفاني (26 عاماً) التي توجت ملكة جمال الأرض باجا كاليفورنيا في عام 2015، كانت داخل السيارة برفقة الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ماريغوانا” الطبية مايكل لاماس (33 عاماً)، حين تعرضا لحادث مرعب في سان دييغو، بسبب القيادة المتهورة بسرعة ميل في الساعة.

وفقد لاماس سيطرته على السيارة مصطدماً بشجرة، ما أدى إلى انفجار السيارة واشتعال النيران، ومقتله على الفور.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 -
2017-11-10 22:14:30
احيانا نشوف في الاماكن العامه بعض النساء بعبايات مزركشة ومخططة وملونة وضيقة ومفتوحة وهن بجانب ازواجهن وآباءهن واخوانهن ونشوف بعض النساء متلثمة ومتمكيجة وتمشي بجانب اخوها وزوجها
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39 - شغف
2017-11-10 22:09:45
عسى م جاهم شي
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38 - الحربي
2017-11-10 22:07:23
اللهم يا رب يا كريم احشر خنبوقة مع من يحب
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37 -
2017-11-10 22:06:13
لو ابوها واخوها وزوجها يغار وعنده غيرة كان ماخلاها تطلع **
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36 - ابو تميم
2017-11-10 22:02:37
ت ١٠ راحت عند شديد العقاب
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35 - بلبل حيران
2017-11-10 21:57:33
ألحين منصب ملكة جمال الأرض غير منصب ملكة جمال العالم .. أو أن المسألة مجرد تغيير في المفردات .. من يفتينا .
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34 - ღღ
2017-11-10 21:56:54
يامسلمة اذا رضيتي يكفنونك بعباتك المزركشة والمخططة والملونة والمفتوحة ويصلون عليك وانتي لابستها فاستمري بلبسها حتى تلقين الله وربما قريبا وفجأة هذي طالعه تغني ومبسوطة وشاربه ومروقه وترقص وبلحظة راحت
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33 - تيوبلس
2017-11-10 21:56:01
السرعة هي السبب ...
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32 -
2017-11-10 21:52:06
قلم مثل الساعه الخراشة ومثل جهاز الرد الالي عضويته يتناوب عليها كذا شخص تلقاه في كل وقت وهذا دليل ان فيه مناوبات شف الجهة اللي مكلفينه
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31 - سوط الحق
2017-11-10 21:51:56
يازينها زيناه ..ليتها عندي سبيه وملك يمين..ماتستاهل الموت والله.اللهم ارزقنا الجنة وما قرب اليها من قول وعمل
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30 - عامل مزرعه..🌴🌴
2017-11-10 21:49:19
ورده وانقطفت..🌹.. ...كذا الحياه في لحظة تنقطف زهرة العمر🌻
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29 - ღღ
2017-11-10 21:48:12
كيف اختاروها من ضمن الجميلات وتصير الاجمل ؟ شكل لجنتهم كانو شاربين ليلتها بكره تنقلون اخبار مثل هذا محليا هي وصديقها
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( عدد التعليقات 30,582 )
28 - قلم الحقيقه
2017-11-10 21:43:40
لكن الحمدلله والشكر له أن مسيرة قطاركم المليء بالألغام والمتفجرات لم يواصل مسيره الى نهاية وجهته بل تصدو له قادة الحزم والعزم لولاة أمرنا رعاهم الله آل سعود وأقفو مسيره وأنزلو صحونجيته وأودوعهم السجن.
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27 - لا إله إلا الله
2017-11-10 21:42:49
اللهم أحسن خواتمنا في الأمور كلها سبحان الحي الذي لايموت اللهم جنب المسلمين الفتن ماظهر منها ومابطن وادم الأمن والأمان والخيرات والبركات والمسرات بلادنا وجميع بلاد المسلمين اللهم آمييين
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( عدد التعليقات 30,582 )
26 - قلم الحقيقه
2017-11-10 21:35:50
يريدون بلادنا كل أرضها لاسمح الله ولاقدر مزروعة بأشجارهم السرطانية الخبيثة كل انتاجها وثمارها مسمومة قاتلة.أسسها القتل والعدوان والكراهية والاقصاء وكراهية الوطن وقيادته الى درجة أن أسمو الوطن بالوثن.
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25 - الناصر
2017-11-10 21:32:06
الميزان في الحكم على الناس كتاب الله وسنته فمن ذمه الله ورسوله ذممناه ومن مدحه الله ورسوله مدحناه
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24 - محمد المدينه
2017-11-10 21:31:01
قلم *** مضت عليك تريله ***
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( عدد التعليقات 30,582 )
23 - قلم الحقيقه
2017-11-10 21:30:13
فيه أحد يحارب الحب والسلام والورود ويحقد عليها ويكرهها غير هؤلاء من شذاذ الأرض والحياة مايسمى بالأخونجية الصحونجية وليت أمر عدائهم وقف عند هذه الحدود بل تجاوزه الى وطننا وقيادتنا الرشيدة أعزها الله.
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22 -
2017-11-10 21:29:20
هههههه قلم فاقعين قلبه لاخوان هههههههه جعاه البط والجلطه
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21 -
2017-11-10 21:28:44
قالت فتاة لأبيها الصالح .هل استر ياابي وجهي ؟ قال :استري من بدنك بقدر ماترغبين ان يستره الله لك من النار .
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( عدد التعليقات 30,582 )
20 - قلم الحقيقه
2017-11-10 21:24:39
حسبي الله على دعاتكم مدرسينكم من ماكان يسمى بالصحونجية قبل اقتلاع أشجارهم السرطانية من بلادنا دروس الكراهية والحقد والاقصاء للآخر هي التي كانت سائدة في عهدهم شاهد عليهم عيد الحب ووروده التي اغتالوها.
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19 - .لن.
2017-11-10 21:23:42
عموما الله يرحمنا جميع اللي ينتقد مش متسترة يا بجم هذه مسيحية وعلى فكرة تروا فيه كثير من الديانة المسيحية جوانب تطابق مع تعاليم الاسلام ولكن لايلتزم بها اكثر المسيحيين..
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18 - ابو رمزي
2017-11-10 21:23:00
ت8 ليتك بدلها ونفتك من المجاهره بالسوء
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17 - تقول المذيعة
2017-11-10 21:22:49
تقول المذيعة أن الملكة في غيبوبة في المستشفى ... الله يشفيها ... وللعلم السرعة 170 كيلو
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16 - تعليق 13
2017-11-10 21:21:07
والله بعض الملتحين انهم اطلق منك واحسن منك عند الله وعند عبادة .
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15 - زائر
2017-11-10 21:19:06
الساعة البركة
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14 -
2017-11-10 21:16:01
🙈
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( عدد التعليقات 30,582 )
13 - قلم الحقيقه
2017-11-10 21:15:53
الأخونجي خرج علينا بخزعبلاته وأكاذيبه وأراجيفه يريد أن يوردهم نار جهنم.يمكن أنت تسبقهم لدخول السعير مسحوب مع لحيتك فلاتزكي نفسك دون خلقه. خل قلبك يكتسيه البياض لاالسواد واترك للآخرين حسابهم عند ربهم.
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12 - .لن.
2017-11-10 21:15:48
لشركة ميرونا الطبية.. وطبية؟!!
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11 - .لن.
2017-11-10 21:12:18
بسرعة ميل في الساعة؟!!!
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10 -
2017-11-10 21:12:10
ابو تميم ممكن توضح وين راحتله اجل
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( عدد التعليقات 24,388 )
9 - إنسان منصف
2017-11-10 21:09:50
هذي ملكة جمال ،،،،،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 30,582 )
8 - قلم الحقيقه
2017-11-10 21:08:36
وتمضي الحياة مهما خطف الموت وردة جمال فيها. لن تتوقف عجلة أيامها عن المسير . وردة تذبل وتموت وأخرى تعانق الحياة . لكن الطيبين المسالمين هم من تخلد ذكرياتهم في قلوب من أحبوهم وليت الأشرار يعتبرون.
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( عدد التعليقات 13,506 )
7 - العنيد
2017-11-10 21:08:08
كيف اتقابل ربها وهي غير مستوره .. يارب احسن خاتمتنا وستر على بناتنا وبنات المسلمين ،، اللهم لاتقبض ارواحنا الاوانت راضي عنا .. ملكه الجمال من طاعه ربها وسترت نفسها وحاقظه ع صلاتها
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6 -
2017-11-10 21:06:18
نعم راحت عند ارحم الراحمين
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5 -
2017-11-10 21:05:31
هناك طرق عدة يتعرف الإنسان من خلالها على كل ما يحيط به من أشياء وكائنات وظواهر طبيعية وغير طبيعية ، وحسب كل شيء ****
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4 -
2017-11-10 21:04:12
كان يقودها صديقها طالعه مع صديقها قبل الزواج واللي عندنا يمدحون الاجنبية ويبون يتزوجون من اجنبية ويأخذها ولا يدري عن ماضيها ولا عن تاريخها المهم عنده انها جميلة الوجه والجسد فقط وغير كذا مايهمه
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3 - ابو تميم
2017-11-10 21:03:41
ت ١ . ونعم ب الله ولاكن هذا الكلام يقال للمسلم ومن شهد بوحدانيه الله وليس للكافر
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2 - ابو احمد
2017-11-10 21:02:01
تعليق مخالف
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1 - .....
2017-11-10 20:57:47
راحت عند ارحم الراحمين سبحانه
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