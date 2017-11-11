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وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس
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المرصد 52 3٬983 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كشف وزير التعليم أحمد العيسى، عن عزم الوزارة إخراج موظفي الجامعات من نظام وزارتي الخدمة المدنية والمالية، نافياً في الوقت ذاته وجود أي توظيف لمعلمات وهميات.

وأكد “العيسى”، خلال لقائه بالإعلاميين، الخميس، إنه لا توجد معلمات وهميات، وكل ما حدث أنه بالسابق كان هناك فجوة بين نظام الخدمة المدنية ونظام التعليم، مؤكداً أن هناك مشروعاً يتم فيه وضع معايير صارمة للقبول في مهنة التعليم، بحسب “المدينة”.

وأضاف أن المشروع يتلخص في عدم قبول المعلم إلا بدرجة الماجستير أو ما يعادلها، ويكون ذلك بأن يدرس الطالب تخصصه في سنوات البكالوريوس، وبعد التخرج يدخل برنامجاً متخصصاً؛ إما يكون ماجستيراً أو ما يعادلها.

وأشار العيسى إلى أن الدولة ستدعم الجامعات بإعانة سنوية؛ بناءً على عدد الطلبة، ونوعية التخصص في الجامعة لمرحلة البكالوريوس، ومستوى توظيف الخريجين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

52 - مواطن ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2017-11-11 02:13:21
كثرت تصريحاتك ياوزيرنا الله يهديك وييسر امورك ,,,,***
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51 - سعود
2017-11-11 02:06:48
تعليق 46 : والله معرفك جرني للحديث اسم علا مسمى . متقاعد .وهي في الحقيقه مت قاعد ..
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50 -
2017-11-11 02:05:12
للتعليق 46 وهل تظن أن الحاصلين على الماجستير بل والدكتوراه أيضا من السهل حصولهم على وظيفة في الجامعه
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49 -
2017-11-11 02:03:21
تعليق مخالف
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48 - سعود
2017-11-11 02:03:18
انا قابلت الوزير ودخلت عليه شخصيا بمكتبه بالوزارة .الله يخلي العنقري.
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47 - راجعو حساباتكم
2017-11-11 01:59:55
تعليق مخالف
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46 - مت قاعد
2017-11-11 01:53:48
اللي بياخذ ماجستير فرصه يروح يعمل في الجامعه في بيئةتعليمه افضل وطلاب افضل من طلاب المدارس . ونقول لمكافحةالفساد ياليت تزورون وزارةالتعليم ونشوف النتايج
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45 - سعود
2017-11-11 01:51:05
بعدين اللي يقول دوام بالنهار وتحضير بالليل .ياخي اقول لك اللي فاهم المنهج ودرس لمده سنه مايحتاج له تحضير.ترى التكرار يعلم الحمار
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44 - مواطنه
2017-11-11 01:48:25
انسان يحب الفلسفه الزايده ولو اختباروه صدقوني ماراح يفلح انا وانا وانا وهو من جنبها إلى يشوفه يقول عالم ذره.
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43 - سعود
2017-11-11 01:46:35
انا مهندس وعاطل ماجستير .والله التدريس مهنه حلوه .بس المشكله شخصيه المدرس .فيه مدرسين يداوم وهي وأصله خشمه يكره التدريس بس يادي مهمه.وفيه مدرسين يستهوي التدريس.استمتاع .هذا اللي يحبونه الطلبه ويحترمون
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42 -
2017-11-11 01:43:40
الحل لرفع مستوى الطلاب هو وضع ميزانية للجوائز حتى لو كانت من ميزانية المدرسة خاصة بكل فصل وان تحسن الوزارة ملافظها وتنظر للمعلم والطالب والمدرسة نظرة أننا كلنا في الهوا سوا يالله بينا نتعاون سوا
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41 -
2017-11-11 01:31:00
تعليق مخالف
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40 - مت قاعد
2017-11-11 01:28:24
حسبنا الله عليك ونعم الوكيل
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39 - خالد
2017-11-11 01:28:11
وزير التعليم اسال المولي عز وجل ***
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38 -
2017-11-11 01:24:59
تعليق مخالف
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37 - الهاشمي
2017-11-11 01:23:02
حسبي الله ونعم الوكيل (اللهم من شق ع امتي بشيء فشقق علية) حديث شريف
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36 - الهاشمي
2017-11-11 01:17:45
حسبي الله ونعم الوكيل ***
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35 -
2017-11-11 01:15:39
حسبنا الله ونعم الوكيل
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34 - شمالي
2017-11-11 01:15:38
تعليق مخالف
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33 -
2017-11-11 01:14:08
حسبنا الله ونعم الوكيل
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32 - عابر سبيل
2017-11-11 01:11:58
ارفعوا أبصاركم إلى السماء واعملوا أن الذي خلقها وخلقكم هو من يرزقكم وأكثروا من لاحول ولاقوة إلا بالله.
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31 - متابع بصمت
2017-11-11 01:08:13
الله ياصبر الأرض .
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30 - عابر سبيل
2017-11-11 01:07:58
صاحب تعليق رقم ٩ ...تكتب جملة (الله أكبر) هكذا بدون كتابة (واو) بين لفظ الجلالة وبين كلمة (أكبر).
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29 - عابر سبيل
2017-11-11 01:04:39
صاحب تعليق رقم ٩... تكتب جملة(الله أكبر) هكذا بدون كتابة الواو بين لفظ الجلالة و كلمة (أكبر).
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28 -
2017-11-11 01:02:01
ليه ما تبغوا البكالوريس هل هم غير مؤهلين ولو كانوا غير مؤهلين انتم المسئولين وينبغي محاسبتكم
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27 -
2017-11-11 01:00:31
لا ادري هل معايير الوزير في كفاءة المعلم ناجحة نتمنى ذلك ولكن ترى المعلمين الذين علمونا قديما ما كان عندهم الا الكفاءة المتوسطة وقد خرجوا الدكاترة وكبار الظباط ومعظم المسؤولين في الدولة
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26 -
2017-11-11 00:55:20
الفساد في التعليم لا يخفى على أحد ولا أظن قصة المدرسات الوهميات غير حقيقية
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25 -
2017-11-11 00:54:51
صرف ميزانية التعليم في تطوير المدارس تحفيز الطلبه الموهوبين معرفة سبب تدني التعليم في بعض المناطق مو الشغله شهاده
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24 -
2017-11-11 00:54:05
ههههههه ... معظم اللذين وافقت الوزارة على التحاقهم بالماجستير في بعثات داخلية بالواسطه ... والكثير من الممتازين قبلوا في الجامعة ورفضت الوزارة.
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23 -
2017-11-11 00:52:28
ارجو من سلمان الحزم تكوين لجنه تختبرك في تخصصك وفي فن الإدارة ونضمن انك لم تنجح هناك مبدعين وكانت شهاداتهم معهد التعليم يحتاج فن اداره إصدار قرارات إيجابية حفظ حقوق الطالب حفظ حقوق المعل
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22 -
2017-11-11 00:50:29
لا حول ولا قوة الا بالله عرفنا انك مدعوم تكن ماهولهذي الدرجه نرفع الشكوى اولا لله تعالى ثم لمحمد بن سلمان
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21 - حمدالربياوي
2017-11-11 00:49:34
فاقد الشي لايعطيه
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20 -
2017-11-11 00:46:30
حسبي الله اني كنت من الظالمين
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19 - وزير
2017-11-11 00:40:12
ان شالله يتم ارسال للوزير خطاب اعفاء ليله مافيها قمر من ملك الحزم
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18 - حسن
2017-11-11 00:38:23
الله يعينكم يامعلمين وزارتكم
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17 - سراب
2017-11-11 00:38:15
غريب هذ القرار
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16 - من أنتم
2017-11-11 00:35:12
تعليق. ١ انت إنسان غير منصف عاطلين لهم سنوات. وهذي آخرتها
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15 - نواف
2017-11-11 00:33:16
يعني ماجستير يتوظف بكالوريوس ماعاد يمشي معكم طَيب اختصرها وقول توظيف ماعاد فيه عساك للساحق الماحق والمرض المتلاحق
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14 - حمدالربياوي
2017-11-11 00:32:05
لم يقدم للتعليم سوى العقبات ياوزيرالتعليم الادارة فن واخلاق وحسن التعامل مع الجمهور لايتقنه الا رجال رسموا طريق المستقبل لاممهم فارتقوا بها بعزيمتهم وهمهم الى المجد والترفع عن سفاسفة الاموروصغايرها
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13 - ....
2017-11-11 00:30:28
عليم من الله ماتستحق
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( عدد التعليقات 31,317 )
12 - برق _ الحرم
2017-11-11 00:30:05
((((( المشكله ..... اذا دس سم جديد .... في المناهج ...مثل دس تلك الصورة ..... ليس المعلم عنها من كان مسئول )))))
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11 - بالمتر المربع
2017-11-11 00:30:02
شي غريب اني احس بالاستفزاز رغم اني مالي جمل بالموضوع ... الصراحه اتعبت من بعدك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 31,317 )
10 - برق _ الحرم
2017-11-11 00:27:46
((((((( علمتم الاجيال .... ان تقف للمعلم وتوفيه التبجيل ............... ووجدنكم الأكثر هجاء وتأفف وادعاء عليه))))
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9 - جداوي
2017-11-11 00:25:46
يعني البكالوريوس مالها فايده 💔💔💔💔 الله واكبر عليك يالعيسى
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( عدد التعليقات 31,317 )
8 - برق _ الحرم
2017-11-11 00:25:32
(((( اولا .... مراجعة ..... عدد الوظائف التعليمية الوهمية ...... واعداد المعلمين في الاصل من رسم معايير القبول في كلية اعدادهم والمعاهد ... آلية التطوير في قطاع التعليم لابد ان تكون شاملة )))))
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7 - Poooo1
2017-11-11 00:25:15
يارجل عيالنا لم يقبلو في الجامعه وقبول الماجستير يبيلك واسطه عشان تنقبل مادري وش التخبط الي حاصل غير اختبار قياس ووغيره اشوف ماحد يدرس الا بالدكتراه او يكون برفسور
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6 - مواطن فاهم السالفة
2017-11-11 00:24:26
التدريس ليس بحاجة إلى قوة تخصص التدريس يحتاج عطا وصبر . هي مهنة تناسب النساء أكثر من الرجال لذلك في الدول المتقدمة نادرا ما يكون المعلم ذكر. كلهم نساء لأن المرأة اقدر على العطاء والصبر
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5 - سوالفك حلوووه ❤️
2017-11-11 00:22:24
منهو المدمغ اللي بيروح للتعليم ( بعد الملطشه اللي صايرة ) ،، وظيفة متعبه من جميع النواحي دوام في النهار وتحضير بالليل ، وجيل تعبان لايوقر كبير ولا يرحم صغير
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4 -
2017-11-11 00:22:21
معليش اسمح لي يا معالي الوزير بملاحظه! شنو الفايده من الماجستير طالما الصلاحيات محدوده للمعلم والمناهج نفسها يعني هذا الي بيتعين بدرجة ماجستير شنو بيسوي اكثر من المعلم ابو بكالوريوس؟ الصلاحيات نفسها
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3 - سعوديه
2017-11-11 00:21:55
اها يعني نبل شهادات البكالوريوس ونشرب مويتها كل هالتعقيد وبتعقدونه زيادة ليش وش هالظلم عزفت الوظيفه من كثر التعقيد نبي وظايف زي اللي قبلنا بدون شروط وتعقيدات وهذا ابسط حق من حقوقنا
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2 - حوقل
2017-11-11 00:20:48
😂😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 24,405 )
1 - إنسان منصف
2017-11-11 00:18:06
ممتاز الله يوفقكم،،،،، مهنة التدريس ،،،. مهنه عاليه،،،،،،المفروض من يقوم بها،،،،،،يكون على مستوى عالي من التاهيل،،،،،حتى لو تم استقدام معلمين،،،،،🕴
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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة

 المرصد 343 2٬420 16 ساعة