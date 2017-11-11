مقتل عضو “هيئة” على يد معلم بمحافظة وادي الدواسر

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صحيفة المرصد: اعترض معلم طريق عضو هيئة ويعمل خطيبا في أحد المساجد في محافظة وادي الدواسر أثناء توجهه إلى المسجد قبل صلاة الجمعة وأطلق عليه وابل من الأعيرة النارية ما أسفر عن مقتله .

وقالت مصادر مطلعة ” أن خطيب الجامع الذي يعمل عضو هيئة في وادي الدواسر كان قد خرج من منزله متجهًا للخطابة في أحد الجوامع جنوب المحافظة. وفقاً لـ “سبق”.

وتابعت المصادر قبل لحظات من وصوله للجامع اعترضت طريقه مركبة، وقام قائدها، الذي يعمل “معلمًا”، بإطلاق وابل من الرصاص عليه؛ ليلقى مصرعه على الفور.

وأضافت المصادر أن المعلم بادر بتسليم نفسه، فيما فتحت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر تحقيقاتها في الحادثة.