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مقتل عضو “هيئة” على يد معلم بمحافظة وادي الدواسر
صحيفة المرصد: اعترض معلم طريق عضو هيئة ويعمل خطيبا في أحد المساجد في محافظة وادي الدواسر أثناء توجهه إلى المسجد قبل صلاة الجمعة وأطلق عليه وابل من الأعيرة النارية ما أسفر عن مقتله .
وقالت مصادر مطلعة ” أن خطيب الجامع الذي يعمل عضو هيئة في وادي الدواسر كان قد خرج من منزله متجهًا للخطابة في أحد الجوامع جنوب المحافظة. وفقاً لـ “سبق”.
وتابعت المصادر قبل لحظات من وصوله للجامع اعترضت طريقه مركبة، وقام قائدها، الذي يعمل “معلمًا”، بإطلاق وابل من الرصاص عليه؛ ليلقى مصرعه على الفور.
وأضافت المصادر أن المعلم بادر بتسليم نفسه، فيما فتحت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر تحقيقاتها في الحادثة.
التعليقات
42 -2017-11-11 02:37:08
لم يكن القاتل قاتلا لانه معلم ولم يكن المقول مغدورا لأنه محتسب وجميع الناس لا تذكر مهنهم إلا لو كان معلما أو محتسبا فعجا لذلك
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41 -2017-11-11 02:35:12
الحسبة عمل عظيم وما نزعت من قوم إلا سخط الله عليهم و التعليم عمل فضيل و الصلاة والسلام على معلم البشرية و الملائكة لتضع أجنحتها لمعلم الناس الخير ...فلا تزجوا بالمهن في مثل هذا
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40 - نمت واقف2017-11-11 02:20:46
32ت معرفك معناه توفيت جالس اجل انت ميت اذا الميت لا يتكلم! يازينك س ا ك ت
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39 -2017-11-11 02:12:40
رحمه الله وصبر أهله
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38 -2017-11-11 02:12:01
32ت قصدك يعني مايتساهلون معاك اذا،، ماعندهم رشوة او واسطه مافي اخلاص وخوف من الله فقط لديك سابقه معهم راجع نفسك واخلاقك
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37 -2017-11-11 02:11:55
الله المستعان
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36 - يامتقاعد2017-11-11 02:03:24
انت تحتاج لجلسات نفسيه عقليه الله يشفيك ويطهر نفسك وقلبك عيب عليك استح علا وجهگ
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35 -2017-11-11 02:01:03
الناس صارت تقتل نفسها مقابل قتل نفس أخرى يعني اقتلك ومايهمني انا حاضر للسيف هذا مايخاف من الله ولازم توعيه الناس بعقاب رب الناس
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34 - زائر2017-11-11 01:53:22
32- راجع اخلاقك في هذا التعليق فانها ازفت من الزفت يابو اخلاق سامية
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33 - زائر2017-11-11 01:51:32
19- انا متاكد اسمك ليس فهد بل اسمك قريب من عباس ورضا يا*****
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32 - مت قاعد2017-11-11 01:49:30
بعض اعضاء الهيئة اخلاقهم وتعاملهم زي الزفت وهذا مايدفع بالبعض للانتقام منهم
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31 -2017-11-11 01:49:19
19ت ربما تكون ليبرالي او لديك سابقه مع اهل الحسبه او انك لست من هذه الديار الطاهره سوف يكون الجزاء من جنس العمل عاجل ام آجل لا نفرح للمصيبه ولكن نقول انا لله وانا اليه راجعون
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30 - ابوسلطان.2017-11-11 01:47:14
*** وفِي الأخير الله يرحم المتوفى.
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29 - عابد2017-11-11 01:46:13
تعليق مخالف
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28 - hima2017-11-11 01:44:05
الاخت فهدة مايصير تفرحي بمقتل هذا الانسان خليكي في بيتك مع زوجك احسن لك حريم اخر زمن
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27 - ياجماعة الخير2017-11-11 01:40:22
بعض التعليقات اشك فيهم وفي عقولهم ويمكن انهم ينتحلو اسماء وهميه
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26 - مفسر أحلام2017-11-11 01:40:13
خطيب جمعة ومعلم المعلم داعشي
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25 - ،،،،،،،،،2017-11-11 01:35:54
ت19 اتق الله فرحان بمقتل نفس بريئه اتق الله مهما كان الخلاف لايصل الى القتل نحن مسلمين والمسلم لايفرح بمقتل مسلم اتق الله
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24 - أعوذ بالله من نفوس وقلوب بعض البشر الحاقده2017-11-11 01:34:55
خاف الله يافهد 19 اسأل الله ان يجازيك بما تستحق وان يأخذ بحق المقتول منك بالدنيا والاخره . حسبك الله
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23 - ابو شدا2017-11-11 01:34:51
لاحول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا له راجعون.
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22 - سعد التميمي2017-11-11 01:29:15
لاحول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا له راجعون
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21 - ابو صالح سكري2017-11-11 01:25:57
الله يستر اكيد فية مشكلة بينهم بس صعبة يكون القتل علاج للمشكلة الصبر مفتاح الفرج والله مع الصابرين والعجلة من الشيطان الله يحفظ اهل الوطن من الفتن والخيانة والظلم الله يرحم المقتول
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20 - 📊📊العقرب📊📊2017-11-11 01:24:34
السيف الذهبي 😈😈😈
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19 - فهد2017-11-11 01:20:51
الله يجزاء هذا المعلم خير الجزاء
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18 - الهاشمي2017-11-11 01:20:18
لاحول ولاقوة الا بالله وش استفدت ايها القاتل قتل نفس بغير حق اللهم لا بلاء
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17 - .(سعودي).2017-11-11 01:19:53
الله حرم قتل النفس البريئه المسالمه بدون وجه حق مهما كانت جنسيته او ديانته فكيف بقتل مسلم ربما كنت انت السبب في ضياع وتدمير نفسك بالمعاصي والجرائم ثم تأتي لتنتقم من الذي قبض عليك ليريح المسلمين من شرك
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16 - قال الله :2017-11-11 01:04:37
واما ينزغنك من الشيطان نزغٍ فأستعذ بالله
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15 - سعود الرشيدي2017-11-11 01:03:38
لاحول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا له راجعون رحم الله عضو الهيئه واسكنه فسيح الجنه .. الله يعز الاسلام والمسلمين اذل المشركين .. حفظ الله السعوديه بقيادتها وشعبها العظيم
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14 - بصراحه وانا لا اقصد احد معين2017-11-11 01:02:25
بعض الناس تجدهم يفعلو المعاصي ويزيدو بها واذا مسكوهم وطردوهم من عملهم قامو يتشكو ويريدو الانتقام
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13 - .(سعودي).2017-11-11 00:55:46
الحين ماذا استفدت ايها القاتل من قتل الامام . ضيعت نفسك واهلك وراح وستحاسب امام الله
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12 - إستشاري صح2017-11-11 00:51:09
الحادثة الثانية في أقل من اسبوعين ضد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراح ضحيتها مصاب في ظهران الجنوب ،وشهيد هذا اليوم الجمعة في الدواسر رحم الله الشهيد وشافى المصاب .
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11 -2017-11-11 00:49:49
هذا رائي والله تعالى اعلم
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10 -2017-11-11 00:48:03
انا اعلم انه حل مشكلةٌ ما ولكن لماذهذا الأختلاف بين المسلمين
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9 - أبورائد2017-11-11 00:46:49
الله يرحم المقتول وإن شاءالله القاتل يأخذ جزاءه،وأرجو من الأخوه عدم الخوض في أعراض الناس والتأويل حسب الظنون والأهواء
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( عدد التعليقات 24,405 )8 - إنسان منصف
من بين الناس حبيتك من بين الناس وبكل احساس اغليتك وبكل احساس حبك جرى في دمي نساني كل همي خلى حياتي غير من بين كل الناسصرت بحياتي الروح واللهفه،،،،،. أكيد فيه سبب،،،،،،🕴
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7 - سراب2017-11-11 00:39:12
اشبهم المعلمين ؟
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( عدد التعليقات 31,317 )6 - برق _ الحرم
(((( لاحول ولاقوة الا بالله ........ وهل القضية تستبق قبل التحقيقات ..... وتنسب _ المهنة دون ايضاح السبب والمسبب ...... طالما الرجل سلم نفسه فأن القضية باتت لدى النيابة العامة هي المخولة بالتصريح)))
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5 - بن عوجان يعود بعد طول غياب2017-11-11 00:38:14
هنالك سبب والحقيقة دائما غائبه في مثل هذه الاحداث..رحم الله المتوفى والقاتل نسأل الله السلامه و العافيه من ما انت فيه
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4 - غصن اخضر2017-11-11 00:35:30
ذکرت قبل فتره بعد تنفیذ القصاص فی رجل من نفس المنطقه أن القتل فی هذه البقعه أصبح ضاهره خطیره وطالبت وقتها بتکثیف الدعوه والارشاد لتعریف الناس بخطورة هذه الجریمه حیث تعد من الکباٸر یخلد صاحبها فی جهنم
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3 - محمد الجربوع2017-11-11 00:33:38
يوم جمعة وفضيل إلا ان الشيطان حاضر وبقوة ومهما كان الخلاف والاختلاف فالأمور تؤخذ بالحكمة وبالقانون ..
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2 - من هناك2017-11-11 00:33:12
لاتعطون الخنابيق وجه اسفهووه الحين يدخل وينفث سمومه
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1 - من هناك2017-11-11 00:32:29
الله يغفرله ويرحمه
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بواسطة : سلطان
لَقيط أبن لَقيط ، والكذب عنده عقيده ....
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