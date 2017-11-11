“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !
صحيفة المرصد : حذف الإعلامي أحمد الشمراني تغريدتين له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما تسببت في جدل كبير بالشارع الرياضي السعودي.
وقال الشمراني في تغريداته المحذوفة: “إذا اعتبروا سلفة وكيل اللاعب لموكله، وتحويل اللاعب لوكيله شراكة في الفساد، فماذا نسمي قرار اتحاد منتخب ومرجعيته مركز التحكيم الرياضي بنظامية انتقال العويس للأهلي، بعد سلسلة تحقيقات تمت الاستعانة فيها بخبير أجنبي، أليس فيها فساد بل شبهة فساد .. فقط أسأل “.
وأضاف: “من حقق وقرر نظامية انتقال العويس للأهلي هو الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس اتحاد لعبة أخرى، ومن نقض القرار إذا كان واثقًا لماذا يمنع الأهلي من اللجوء للفيفا؟”.
يذكر أن هيئة الرياضة قد أدانت الأهلي في قضية انتقال حارسه محمد العويس للنادي، قادمًا من الشباب.
فيما طرح المغردون تساؤلاً عن سبب حذف الشمراني لتغريداته، مطالبين الإعلامي السعودي بالكشف عن موقفه من القضية، ولماذا طرح هذه الأسئلة، ولماذا حذفها مرة أخرى؟
ونشر أحد المغردين تغريدة قال فيها :” #كأس_العالم_حيوحشنا.. تواصلت هاتفيًا قبل قليل مع المحامي التونسي الشهير فرجاني المساكني والاختصاصي بقضايا الرياضة والفيفا ، ذكر لي حرفيًا ” رياضتكم مهددة بالتجميد والحرمان من المونديال بسبب قضية العويس “.
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التعليقات
حيوحشنا !!!
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أصبحت سياسه وليست رياضه كانت متعه وأصبحت عقده وهم ياليت وكلمة ياليت ماتبني بيت رحم الله امر عرف قدر نفسه
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تغريده عاديه ما بها شي.
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انت الصحفي العجوز اللي قال عنك
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24//السبيعي . لا والله لك دخل ونص ...لان ٦٠٪ من ديون رياضة المملكة انتو السبب فيها😂 وكمان انت من اندية الوسط يعني ماتقدر تثير الجدل حتى🙃
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للامانه. احمد الشمراني ذابحن نفسه ع الفاضي محدن درى عنه
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1// خفوا علينا يابرشلونه وريال مدريد🤦♀️ما احد جاب خبركم وامشوا عدل يحتار عدوكم فيكم ((نصيحه من هلاليه غير مستفزه 😜
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اتمنى ان تطال القرارات.بعض من ينتمون للصحافه الرياضيه المتعصبين للانديه..وناشري الكذب والاتهامات.
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قرارات صارمة وحازمه جريئة أتمنى ان تطال جميع الأندية دون استثناء بعيداً عن العواطف والا أصبحنا في مهب الريح كالاتحاد الكويتي ..
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بالتوفيق لاوراوا
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هذا سبب نكبه الاهلي
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هذي هي سنَة الهلال وفزعة الشباب ... ضاعت متعة الدوري !!!!!! .
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اناعالمي مالي دخل في المشاكل المحلية 🙇°•
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كل ذا البربره من النكبة اللي أنتم فيها يا فريق***تعلموا من وين تدخلون الباب
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اثار البلبله الله يهديه يجب ان يحاسب
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سلفة الهلال لعوض شي داخلي بين بعض اللاعب موقع رسمي وبالوقت المسموح فرق تفاوض لاعب العويس وتحوله فلوس قبل نهاية عقده حول السنة من حق الشباب يطالب بحقه متضرر العمل هذا يخلي الرياضة سيئة
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انتهى زمن النفوذ والمستنفذين نحن في دولة الحزم والعزم والعدل فالقضاء على الفساد والمفسدين والمتنفذين هو طريق التقدم لمصاف الدول الكبرى وتحقيق الأهداف الكبيرة
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أتمني من كل قلبي ان يوحشنا هذا الشمراني ولانري هذه المخلوقات مره اخري...
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إعلامي عتيق دائما يحرج نفسه وناديه
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الملوك بهاشتاق
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العبيط الهلالي اللي مغرد ويزعم ان ماتم كان بحكم قضية العويس تحت الضغط. فكل اجراءات الهيئة جات من صالح نادي الدلال فماذ يسمى هذا اليس فساد المشكله ان ***يصرح انه محايد وقد ظهر صدق كلامه خخخخخخ
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سقوط جامعة القانون كالعادة هياط عالبلاط
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عندي سؤال ممكن. متى حساب المواطن. ومتى يزيدون رواتب الموظفين والمتقاعدين. ومتى نستلم بيوت وزارة الإسكان.
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قرار الاتحاد بناء على ملومات مزيفه يااستاذ
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اذا مافيها عدل بين الانديه واستقصاد انديه بعينها فقل على رياضتنا السلام القياده فن وذوق واخلاق
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أحمد الشمراني( ثعلب الصحافة )
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للاسف هذا يمثل اعلام ,, لم يرحب بقرار هيئة الرقابة والتحقيق وهي جهة نظام حكومية وقرارها بل شكك في عملها ,, يجب ايقافه ومنهم على طريقته في تهييج الجماهير والتشكييك والذم في الناس بلا دليل
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هههههههه ورط ...... ماسموه
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ياخي حب اخشوم وانتهينا
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غريب صراحة استفزاز اندية الغربية ! كله عشان الهلال يحقق اسياء !
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