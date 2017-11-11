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“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !

“أحمد الشمراني” يثير الجدل في الشارع الرياضي بتغريدة حول قضية “العويس” ثم يسارع بحذفها !
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المرصد 37 3٬732 2 ساعتين

صحيفة المرصد : حذف الإعلامي أحمد الشمراني تغريدتين له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما تسببت في جدل كبير بالشارع الرياضي السعودي.

وقال الشمراني في تغريداته المحذوفة: “إذا اعتبروا سلفة وكيل اللاعب لموكله، وتحويل اللاعب لوكيله شراكة في الفساد، فماذا نسمي قرار اتحاد منتخب ومرجعيته مركز التحكيم الرياضي بنظامية انتقال العويس للأهلي، بعد سلسلة تحقيقات تمت الاستعانة فيها بخبير أجنبي، أليس فيها فساد بل شبهة فساد .. فقط أسأل “.

وأضاف: “من حقق وقرر نظامية انتقال العويس للأهلي هو الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس اتحاد لعبة أخرى، ومن نقض القرار إذا كان واثقًا لماذا يمنع الأهلي من اللجوء للفيفا؟”.

يذكر أن هيئة الرياضة قد أدانت الأهلي في قضية انتقال حارسه محمد العويس للنادي، قادمًا من الشباب.

فيما طرح المغردون تساؤلاً عن سبب حذف الشمراني لتغريداته‎، مطالبين الإعلامي السعودي بالكشف عن موقفه من القضية، ولماذا طرح هذه الأسئلة، ولماذا حذفها مرة أخرى؟

ونشر أحد المغردين تغريدة قال فيها :” ‏⁧‫#كأس_العالم_حيوحشنا.. ‏تواصلت هاتفيًا قبل قليل مع المحامي التونسي الشهير فرجاني المساكني والاختصاصي بقضايا الرياضة والفيفا ، ذكر لي حرفيًا ” رياضتكم مهددة بالتجميد والحرمان من المونديال بسبب قضية العويس “.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - عبد المجيد
2017-11-11 02:31:11
حيوحشنا !!!
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36 - مستشارك
2017-11-11 02:30:53
أصبحت سياسه وليست رياضه كانت متعه وأصبحت عقده وهم ياليت وكلمة ياليت ماتبني بيت رحم الله امر عرف قدر نفسه
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35 - برستيج
2017-11-11 02:27:14
تغريده عاديه ما بها شي.
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34 - مخبر
2017-11-11 02:18:30
انت الصحفي العجوز اللي قال عنك
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( عدد التعليقات 9,588 )
33 - بسمه
2017-11-11 02:07:25
24//السبيعي . لا والله لك دخل ونص ...لان ٦٠٪؜ من ديون رياضة المملكة انتو السبب فيها😂 وكمان انت من اندية الوسط يعني ماتقدر تثير الجدل حتى🙃
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32 - مازن التيماوي
2017-11-11 02:02:53
للامانه. احمد الشمراني ذابحن نفسه ع الفاضي محدن درى عنه
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( عدد التعليقات 9,588 )
31 - بسمه
2017-11-11 01:59:43
1// خفوا علينا يابرشلونه وريال مدريد🤦‍♀️ما احد جاب خبركم وامشوا عدل يحتار عدوكم فيكم ((نصيحه من هلاليه غير مستفزه 😜
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30 - مت قاعد
2017-11-11 01:59:32
تعليق مخالف
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29 - ظامي اليل
2017-11-11 01:54:07
اتمنى ان تطال القرارات.بعض من ينتمون للصحافه الرياضيه المتعصبين للانديه..وناشري الكذب والاتهامات.
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28 - 💧ابن الخليج💧
2017-11-11 01:45:19
قرارات صارمة وحازمه جريئة أتمنى ان تطال جميع الأندية دون استثناء بعيداً عن العواطف والا أصبحنا في مهب الريح كالاتحاد الكويتي ..
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27 - سنق بنق شو هو هو
2017-11-11 01:44:56
بالتوفيق لاوراوا
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26 - القصيبي
2017-11-11 01:42:05
هذا سبب نكبه الاهلي
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25 - 💧ابن الخليج💧
2017-11-11 01:36:23
هذي هي سنَة الهلال وفزعة الشباب ... ضاعت متعة الدوري !!!!!! .
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24 - حسين السبيعي
2017-11-11 01:35:34
اناعالمي مالي دخل في المشاكل المحلية 🙇°•
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23 - أبو محمد
2017-11-11 01:34:39
كل ذا البربره من النكبة اللي أنتم فيها يا فريق***تعلموا من وين تدخلون الباب
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22 - نادر
2017-11-11 01:28:51
اثار البلبله الله يهديه يجب ان يحاسب
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21 -
2017-11-11 01:28:03
سلفة الهلال لعوض شي داخلي بين بعض اللاعب موقع رسمي وبالوقت المسموح فرق تفاوض لاعب العويس وتحوله فلوس قبل نهاية عقده حول السنة من حق الشباب يطالب بحقه متضرر العمل هذا يخلي الرياضة سيئة
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20 - الضهيري
2017-11-11 01:25:41
انتهى زمن النفوذ والمستنفذين نحن في دولة الحزم والعزم والعدل فالقضاء على الفساد والمفسدين والمتنفذين هو طريق التقدم لمصاف الدول الكبرى وتحقيق الأهداف الكبيرة
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19 - خالد
2017-11-11 01:25:23
أتمني من كل قلبي ان يوحشنا هذا الشمراني ولانري هذه المخلوقات مره اخري...
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18 - رعد الجنوب
2017-11-11 01:25:21
إعلامي عتيق دائما يحرج نفسه وناديه
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17 - قزم الهيئه
2017-11-11 01:19:32
الملوك بهاشتاق
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16 - قزم الهيئه
2017-11-11 01:15:37
تعليق مخالف
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15 - قزم الهيئه
2017-11-11 01:11:03
تعليق مخالف
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14 - العقيلي
2017-11-11 01:10:57
العبيط الهلالي اللي مغرد ويزعم ان ماتم كان بحكم قضية العويس تحت الضغط. فكل اجراءات الهيئة جات من صالح نادي الدلال فماذ يسمى هذا اليس فساد المشكله ان ***يصرح انه محايد وقد ظهر صدق كلامه خخخخخخ
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13 - جنوبي
2017-11-11 01:10:32
سقوط جامعة القانون كالعادة هياط عالبلاط
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12 - wad
2017-11-11 01:09:04
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11 - نفسيه
2017-11-11 01:06:57
عندي سؤال ممكن. متى حساب المواطن. ومتى يزيدون رواتب الموظفين والمتقاعدين. ومتى نستلم بيوت وزارة الإسكان.
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10 - شمالي
2017-11-11 01:05:58
قرار الاتحاد بناء على ملومات مزيفه يااستاذ
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9 - قزم الهيئه
2017-11-11 01:05:28
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8 - العقيلي
2017-11-11 01:05:15
تعليق مخالف
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7 -
2017-11-11 01:04:28
اذا مافيها عدل بين الانديه واستقصاد انديه بعينها فقل على رياضتنا السلام القياده فن وذوق واخلاق
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6 - قزم الهيئه
2017-11-11 01:04:16
تعليق مخالف
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5 - أبو سحم
2017-11-11 01:04:11
أحمد الشمراني( ثعلب الصحافة )
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4 - violety
2017-11-11 00:52:30
للاسف هذا يمثل اعلام ,, لم يرحب بقرار هيئة الرقابة والتحقيق وهي جهة نظام حكومية وقرارها بل شكك في عملها ,, يجب ايقافه ومنهم على طريقته في تهييج الجماهير والتشكييك والذم في الناس بلا دليل
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3 - شوعي النصر
2017-11-11 00:51:13
هههههههه ورط ...... ماسموه
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2 - واحد من الناس
2017-11-11 00:48:45
ياخي حب اخشوم وانتهينا
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1 - سراب
2017-11-11 00:48:00
غريب صراحة استفزاز اندية الغربية ! كله عشان الهلال يحقق اسياء !
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آخر تعليق
بواسطة :

على الأقل تستانس وانت تقرا لهم مب مثلك تعقيب بايخ وثقل دم يا حذوة...
بواسطة : سلطان

لَقيط أبن لَقيط ، والكذب عنده عقيده ....
بواسطة :

ما نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله...
بواسطة : مسلم غيور

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