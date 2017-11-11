من هو السعودي المختطف في لبنان ؟
صحيفة المرصد : تعرض سائح سعودي يدعى، علي البشراوي، للاختطاف في منطقة كسروان في جبل لبنان مساء الخميس، حيث تلقت زوجته اتصالاً من الخاطفين، الذين طالبوا بمليون دولار لإطلاق سراحه.
وبينت السفارة السعودية في لبنان أنها تواصلت مع السلطات الأمنية “على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن المختطف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة”.
ويقطن المختطف البشراوي في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، ويبلغ من العمر 32 عاماً، وهو متزوج من سيدة سورية، تسمى فصيلة عزير ، بحسب العربية نت .
وقد تلقت الأجهزة الأمنية في لبنان اتصالاً منها يفيد بأنها تلقت اتصالاً من الخاطفين، الذين طلبوا منها فدية قدرها مليون دولار، مبينةً أن الأجهزة اللبنانية مازالت تتحقق من ذلك والبحث جارٍ عن المختطف.
وأكد وزير الداخلية والبلديات في لبنان، نهاد المشنوق، أنه فور إعلامه بخبر خطف المواطن السعودي، أجرى اتصالات سريعة بمختلف الأجهزة الأمنية لمتابعة مصيره، مشيراً إلى أنّ سلامة وأمن المقيمين والزائرين هي أولوية للسلطات اللبنانية بكافة مؤسساتها وأجهزتها.
واعتبر المشنوق أنّ العبث بالأمن والاستقرار في لبنان خطّ أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة الأمنية مستنفرة للحيلولة دون أيّ محاولة لاستغلال الظرف السياسي الحالي من أيّ جهة ولأيّ سبب، لتعكير صفو الأمن وتعريض سلامة اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب للخطر.
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التعليقات
همم من المنطقة ألشرقية إذن رافضي من السعودية إتفق مع رافضي حزب الشيطان ثم يقسمون الفدية
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الزوجه سوريه هذا اول خيوط الجريمة. ويمكن اتفاقيه
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يجلس عند حسن زميرة بما أنه من القطيف هذه لعبة كبيرة
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من القطيف ، متزوج سورية ، خطف في جنوب لبنان !!!!
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لعبة مكشوفة من خسن نصر اللات .. ردا على ما يقول ان الحريري محتجز .. لكن هذا الشبراوي وش وداه لبنان وليه جالس حتى احتجزوه. يبدو انه باع نفسه للشيطان
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تعليق 29 و 33 اقرب للحقيقه!!! والله اعلم
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اتمنى عدم تدخل حكومتنا في الموضوع وخلوا ماكنا سمعنا شيء // لانها لو تدخلت راح تكبر السالفة وبدل مليون راح يطلبون 10 مليون ويمكن تنتهي بقتلة // لكن لو ماتتدخل الخاطفين راح يرمونة بالشارع يبون الفكة
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يمكن انه مشارك في العبة الخطف . او يمكن وراه قضية . وبعدين كيف يختطفون واحد مايعرفون عنه شيء ويطلبون مليون دولار . من سيدفع هذا المبلغ ؟
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منهم رجع والا مارجع مايهم الخارجية اعلنت للجميع المغادرة لماذا لم يغادر؟
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من القطيف اجل خلوه يخيس
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غريبه كيف يخطفوا واحد من نفس مذهبهم السالفه فيها انا والله يعلم
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ههههههههههههههههههههه
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البشراوى كن الاسم مصرى والله صرنا مانعرف بعض
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اعتقد انهم من نفس الفصيله وتم عمل الاكشن هذا لللضغط على المملكه كما اعتقد ان حكومتنا كاشفه هذه اللعبه ولن تكون سببا للضغط على الحكومه لدينا فمن خطف هو حزب الشيطان والمخطوف من اتباعهم فخار يكسر بعضو
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حققو مع الزوجه لعبه
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هذي خطه من الروافض.بس ماتمشي على الحكومه. *** من القطيف..في لبنان...من يخطفه؟. خلوه يخيس...بعدين يطلقون سراحه.وانتم حققوا معه.يطلع اللي في بطنه.بس.
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الله اعلم كل الدلائل تشير الى الزوجة السورية بانها طرف في قضية الخطف والله اعلم
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اهم شي لايكون فلم هندي
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اهم شي لايكون فلم هندي
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*** عجزت حكومتنا تطلب من رعاياها مغادرة لبنان ،، وش مجلسه هناك ؟؟
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الكويتي اللي اختطفوه ونحروه! هذا قبل سنة؟ابغ افهم حاجة واحدة فقط، بما انك عارف ان هذا البلد بلد عصابات و اجرام وقتلة تسافر لبلادهم ليش ؟ علشان الجو و اللحم و الله لاجلس و انشوي بعز الحر اهون من بلدهم
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***لابارك الله فيهم هالخونه يحبون البلبلة كلاب طهران والحمدين الظاله
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فتش عن المرأه سوريه
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المفترض الفدية تسفير جميع اللبنانيين من البلد حتى يم الضغط على حكومة إيران التبعية.
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حققوا مع الزوجه اولاً
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اعتقد انهم من نفس الفصيله وتم عمل الاكشن هذا لللضغط على المملكه كما اعتقد ان حكومتنا كاشفه هذه اللعبه ولن تكون سببا للضغط على الحكومه لدينا فمن خطف هو حزب الشيطان والمخطوف من اتباعهم فخار يكسر بعضو
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تقلون من ***
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يتحمل مسؤليته كل من لايسمع كلام ونداء حكومته
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سبحان الله ؛ البلد مضطرب والصراعات تتقاذفه من كل جانب وربعنا مدرعمين للسياحه ..
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الخطف مادي بحت والله يفك عوقه لبنان اصبح غابه
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