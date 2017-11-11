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من هو السعودي المختطف في لبنان ؟

من هو السعودي المختطف في لبنان ؟
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المرصد 40 4٬483 1 ساعة

صحيفة المرصد : تعرض سائح سعودي يدعى، علي البشراوي، للاختطاف في منطقة كسروان في جبل لبنان مساء الخميس، حيث تلقت زوجته اتصالاً من الخاطفين، الذين طالبوا بمليون دولار لإطلاق سراحه.

وبينت السفارة السعودية في ‫لبنان أنها تواصلت مع السلطات الأمنية “على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن المختطف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة”.

ويقطن المختطف البشراوي في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، ويبلغ من العمر 32 عاماً، وهو متزوج من سيدة سورية، تسمى فصيلة عزير ، بحسب العربية نت .

وقد تلقت الأجهزة الأمنية في لبنان اتصالاً منها يفيد بأنها تلقت اتصالاً من الخاطفين، الذين طلبوا منها فدية قدرها مليون دولار، مبينةً أن الأجهزة اللبنانية مازالت تتحقق من ذلك والبحث جارٍ عن المختطف.

وأكد وزير الداخلية والبلديات في لبنان، نهاد المشنوق، أنه فور إعلامه بخبر خطف المواطن السعودي، أجرى اتصالات سريعة بمختلف الأجهزة الأمنية لمتابعة مصيره، مشيراً إلى أنّ سلامة وأمن المقيمين والزائرين هي أولوية للسلطات اللبنانية بكافة مؤسساتها وأجهزتها.

واعتبر المشنوق أنّ العبث بالأمن والاستقرار في لبنان خطّ أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة الأمنية مستنفرة للحيلولة دون أيّ محاولة لاستغلال الظرف السياسي الحالي من أيّ جهة ولأيّ سبب، لتعكير صفو الأمن وتعريض سلامة اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب للخطر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 - مسلم غيور
2017-11-11 02:38:03
همم من المنطقة ألشرقية إذن رافضي من السعودية إتفق مع رافضي حزب الشيطان ثم يقسمون الفدية
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39 - فواصل
2017-11-11 02:32:18
الزوجه سوريه هذا اول خيوط الجريمة. ويمكن اتفاقيه
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38 - ابوعبدالعزيز
2017-11-11 02:30:36
يجلس عند حسن زميرة بما أنه من القطيف هذه لعبة كبيرة
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37 - من زاوية أخرى
2017-11-11 02:25:52
من القطيف ، متزوج سورية ، خطف في جنوب لبنان !!!!
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36 - متامل
2017-11-11 02:24:58
لعبة مكشوفة من خسن نصر اللات .. ردا على ما يقول ان الحريري محتجز .. لكن هذا الشبراوي وش وداه لبنان وليه جالس حتى احتجزوه. يبدو انه باع نفسه للشيطان
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35 - زائر
2017-11-11 02:24:00
تعليق 29 و 33 اقرب للحقيقه!!! والله اعلم
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34 - شلحااااااااااااااااااط //
2017-11-11 02:02:12
اتمنى عدم تدخل حكومتنا في الموضوع وخلوا ماكنا سمعنا شيء // لانها لو تدخلت راح تكبر السالفة وبدل مليون راح يطلبون 10 مليون ويمكن تنتهي بقتلة // لكن لو ماتتدخل الخاطفين راح يرمونة بالشارع يبون الفكة
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33 - يجب ان نكون منتبهين ومتيقضين
2017-11-11 01:58:25
يمكن انه مشارك في العبة الخطف . او يمكن وراه قضية . وبعدين كيف يختطفون واحد مايعرفون عنه شيء ويطلبون مليون دولار . من سيدفع هذا المبلغ ؟
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32 -
2017-11-11 01:57:03
تعليق مخالف
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31 -
2017-11-11 01:56:33
منهم رجع والا مارجع مايهم الخارجية اعلنت للجميع المغادرة لماذا لم يغادر؟
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30 -
2017-11-11 01:55:24
من القطيف اجل خلوه يخيس
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29 - ...
2017-11-11 01:51:15
غريبه كيف يخطفوا واحد من نفس مذهبهم السالفه فيها انا والله يعلم
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28 - حسين السبيعي
2017-11-11 01:51:15
ههههههههههههههههههههه
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( عدد التعليقات 17,447 )
27 - ابويوسف
2017-11-11 01:50:46
البشراوى كن الاسم مصرى والله صرنا مانعرف بعض
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26 - حسين السبيعي
2017-11-11 01:50:40
اعتقد انهم من نفس الفصيله وتم عمل الاكشن هذا لللضغط على المملكه كما اعتقد ان حكومتنا كاشفه هذه اللعبه ولن تكون سببا للضغط على الحكومه لدينا فمن خطف هو حزب الشيطان والمخطوف من اتباعهم فخار يكسر بعضو
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25 - مفكر
2017-11-11 01:47:00
حققو مع الزوجه لعبه
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24 - حسين السبيعي
2017-11-11 01:46:00
تعليق مخالف
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23 - ظامي اليل
2017-11-11 01:45:42
هذي خطه من الروافض.بس ماتمشي على الحكومه. *** من القطيف..في لبنان...من يخطفه؟. خلوه يخيس...بعدين يطلقون سراحه.وانتم حققوا معه.يطلع اللي في بطنه.بس.
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22 - مفكر
2017-11-11 01:45:04
تعليق مخالف
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21 - زائر
2017-11-11 01:43:44
الله اعلم كل الدلائل تشير الى الزوجة السورية بانها طرف في قضية الخطف والله اعلم
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20 - ابو صالح سكري
2017-11-11 01:41:47
اهم شي لايكون فلم هندي
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19 - ابو صالح سكري
2017-11-11 01:41:39
اهم شي لايكون فلم هندي
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18 - حسين السبيعي
2017-11-11 01:41:29
تعليق مخالف
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17 - العقرب
2017-11-11 01:39:12
تعليق مخالف
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16 - همسات
2017-11-11 01:39:08
*** عجزت حكومتنا تطلب من رعاياها مغادرة لبنان ،، وش مجلسه هناك ؟؟
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15 - DFK
2017-11-11 01:38:31
الكويتي اللي اختطفوه ونحروه! هذا قبل سنة؟ابغ افهم حاجة واحدة فقط، بما انك عارف ان هذا البلد بلد عصابات و اجرام وقتلة تسافر لبلادهم ليش ؟ علشان الجو و اللحم و الله لاجلس و انشوي بعز الحر اهون من بلدهم
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14 - مفسر أحلام
2017-11-11 01:38:18
***لابارك الله فيهم هالخونه يحبون البلبلة كلاب طهران والحمدين الظاله
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13 - مواطن غيور
2017-11-11 01:37:29
فتش عن المرأه سوريه
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12 - ابو شدا
2017-11-11 01:37:01
المفترض الفدية تسفير جميع اللبنانيين من البلد حتى يم الضغط على حكومة إيران التبعية.
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11 - نظرهـ
2017-11-11 01:34:08
حققوا مع الزوجه اولاً
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10 - سعود
2017-11-11 01:33:40
تعليق مخالف
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9 - العقرب
2017-11-11 01:33:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - بدر
2017-11-11 01:29:45
اعتقد انهم من نفس الفصيله وتم عمل الاكشن هذا لللضغط على المملكه كما اعتقد ان حكومتنا كاشفه هذه اللعبه ولن تكون سببا للضغط على الحكومه لدينا فمن خطف هو حزب الشيطان والمخطوف من اتباعهم فخار يكسر بعضو
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7 - ali
2017-11-11 01:29:15
تقلون من ***
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6 - .(سعودي).
2017-11-11 01:28:29
يتحمل مسؤليته كل من لايسمع كلام ونداء حكومته
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5 - 💧ابن الخليج💧
2017-11-11 01:28:00
سبحان الله ؛ البلد مضطرب والصراعات تتقاذفه من كل جانب وربعنا مدرعمين للسياحه ..
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4 - ابوخليل والزمن
2017-11-11 01:27:38
الخطف مادي بحت والله يفك عوقه لبنان اصبح غابه
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3 - حسين السبيعي
2017-11-11 01:24:40
تعليق مخالف
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2 - العقرب
2017-11-11 01:20:53
تعليق مخالف
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1 - موسى بن موسى
2017-11-11 01:18:09
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة :

على الأقل تستانس وانت تقرا لهم مب مثلك تعقيب بايخ وثقل دم يا حذوة...
بواسطة : سلطان

لَقيط أبن لَقيط ، والكذب عنده عقيده ....
بواسطة :

ما نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله...
بواسطة : مسلم غيور

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