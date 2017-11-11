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كاميرات محل وثقت الحادث .. تفاصيل جديدة حول الإطاحة بقتلة الشهيد القحطاني !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أنه تسببت مقاومة محمد العبد العال ومصطفى السبيتي لرجال الأمن ببلدة تاروت بمحافظة القطيف بأسلحة رشاشة ومسدسات، إثر مداهمة نفذتها الجهات الأمنية للقبض عليهما على خلفية قتل رجل الأمن جندي أول عبدالله بدر القحطاني بإصابتهما، بحسب متحدث وزارة الداخلية اللواء منصور التركي.
وبحسب صحيفة “مكة” كان الشهيد القحطاني متوقفا في إشارة مرور بمنطقة البحاري الاثنين الماضي حين داهمه ملثمون وفتحوا باب سيارته وأطلقوا عليه النار ولاذوا بالفرار، ليتوفى في مكانه قبل نقله إلى المستشفى.
ووفق معلومات فإن كاميرات المراقبة المثبتة في أحد المحلات القريبة من موقع الحادث سهلت على رجال الأمن العثور عليهما.
وقبض على الاثنين بمنزل في حي المشاري بتاروت أمس، ولمصطفى شقيقان « منتظر وعادل»، محتجزان أيضا على خلفية قضايا ذات صلة بالإرهاب.
التعليقات
12 - بنت بلادي2017-11-11 08:12:23
عليكم فيهم هالخونه ما عندهم ولاء لوطنهم ولا دينهم يخفون الحقد بقلوبهم جزوا رقابيهم جز وقدام بلده الخونه
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11 - سعود القحطاني 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-11 07:59:48
كفو يستاهلون التكريم🌹 👍👍
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10 - باي باي طاقه ايجابيه2017-11-11 07:57:58
يالله صباح خير
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9 - باي باي طاقه ايجابيه2017-11-11 07:57:04
يالله صباح خير
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8 - باي باي طاقه ايجابيه2017-11-11 07:56:15
يالله صباح خير
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7 - واضح2017-11-11 07:51:44
عائلة 3 من ابنائها ولائهم للولي اللعين في قم المدنسة *****
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6 - عالمي واثق2017-11-11 07:39:15
الله يرحمك الشهيد البطل القحطاني شهيد الوطن والواجب الى جنة الخلد باْذن الله والسيف الأملاح بسرع وقت بعد استدراجهم وخروج الجبناء من جحورهم الى جهنم وبئس المصير تكفون السيف بأسرع وقت
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5 - نايف الحربي2017-11-11 07:35:32
والنعم برجال الامن البواسل الله يحفظهم من كل مكروه ويجعل من مات منهم شهيد في أعلى جنات الفردوس فنحن مع رجال أمننا قلباً وقالباً
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4 - علي عبيد2017-11-11 07:34:31
تعليق مخالف
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3 - ابو علي2017-11-11 07:32:22
خنبوقه ورخوله الخبر ضايقكم
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2 - ابو وافي2017-11-11 07:28:32
جاك الموت ياقطاع الصلاه نفذوا فيهم حكم الله اذناب ايران الله يرحمك يالقحطاني ويصبر والديك ومحبيك
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1 - @2017-11-11 07:24:21
احدى فوائد كاميرات المراقبة ياليت يتم وضع كاميرات مراقبة في كل الأحياء والشوارع والاماكن العامة لاكتشاف المجرمين والمتحرشين والمستهترين والمتهورين والمخالفين للانظمة وسهولة الوصول اليهم والقبض عليهم
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آخر تعليق
بواسطة : بولا
علله ماتطلع ****لها يد بلموضوع...
بواسطة : هههههههههه
تعليق مخالف...
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