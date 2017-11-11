هذا هو الدافع وراء قتل شاب ثلاثيني لـ “عضو الهيئة”بطلق ناري في وادي الدواسر!

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صحيفة المرصد: تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بمصرع عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة وادي الدواسر أمس، نتيجة إصابته بطلقات نارية من سلاح “رشاش” على يد شاب إثر خلاف بينهما.

وأوضح مصدر أمني بشرطة وادي الدواسر أن الجاني في العقد الثالث من العمر، وأنه قام بتسليم نفسه لمركز الشرطة فور انتهائه من تنفيذ الجريمة.

وأكد المصدر الأمني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الجاني لارتكاب جريمته تعود لوجود خلاف سابق بينه وبين المجني عليه، مشيراً إلى أنه تم إحالة الجاني للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمته.

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