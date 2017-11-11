الرئيسية / هذا هو الدافع وراء قتل شاب ثلاثيني لـ “عضو الهيئة”بطلق ناري في وادي الدواسر!
هذا هو الدافع وراء قتل شاب ثلاثيني لـ “عضو الهيئة”بطلق ناري في وادي الدواسر!
صحيفة المرصد: تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بمصرع عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة وادي الدواسر أمس، نتيجة إصابته بطلقات نارية من سلاح “رشاش” على يد شاب إثر خلاف بينهما.
وأوضح مصدر أمني بشرطة وادي الدواسر أن الجاني في العقد الثالث من العمر، وأنه قام بتسليم نفسه لمركز الشرطة فور انتهائه من تنفيذ الجريمة.
وأكد المصدر الأمني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الجاني لارتكاب جريمته تعود لوجود خلاف سابق بينه وبين المجني عليه، مشيراً إلى أنه تم إحالة الجاني للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمته.
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التعليقات
143 - قلم الضمير2017-11-11 14:06:35
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142 -2017-11-11 13:55:43
مشاكل بينهم وليس لها دخل بكونه عضو هيئة
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141 -2017-11-11 13:41:00
قلم رحال وورع الوطن او بنت الوطن او كمخة الوطن او **الوطن او ***الوطن انتم تحت 👣
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140 -2017-11-11 13:38:43
الله يرحم المقتول وأرجو من أهله وجماعته عدم التنازل والمطالبه بقطع رأس القاتل ليرتدعو أمثاله
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139 - ❌❌❌2017-11-11 13:35:19
خل عنك الكذب يارحال ابليس وتأليف القصص الخياليه انت واحد مريض حاقد ضال . الله يهديك ويشفيك
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138 - مظلوم2017-11-11 13:21:09
أحبتي في الله أحيلكم على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائدجمه وماأرسلناك إلارحمة للعالمين
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137 - مظلوم2017-11-11 13:12:42
أين أنتم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنمابعثت ﻷتمم مكارم اﻷخلاق -وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام إن المسلم بحسن خلقه يبلغ الدرجات العلى
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136 -2017-11-11 13:09:53
بنت الوطن // هربت ههههههههههه
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135 - شاآآآايب من جبل عسير2017-11-11 13:09:36
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134 - الصويان2017-11-11 13:07:52
ندري انه فيه خلاف لكن على ماذا ؟
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( عدد التعليقات 2 )133 - ابن الوطن
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132 - مفتي القروووب.2017-11-11 13:01:48
أستاذنكم للقيلولة..تعرفون مفتيكم لازم ياخذ غفوه للعصر.. ...ياتنسون ياتلاميذ..بكرة ان شاء الله عندنا درس فقهي أمني..مع تربيه وطنيه وعلوم جلوجيه..لاتنسون السبورة والطبشورة..الله يسعدكم🙋
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131 -2017-11-11 13:00:32
وهل كل خلاف لازم يحل بالقتل؟!الله جل جلاله قد يغفر أي ذنب إلا قتل نفس مسلمة معصومة لكنه والاستهتار وعدم الخوف من الله وضعف الايمان والاسلام نسأل الله العافية.والا يبتلينا باحد من خلقه أو يبتليه بنا
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130 - مصري محبوب2017-11-11 12:55:14
ابن الوطن او بنت الوطن :: السعوديون مايتشرفو فيك لانك انت ***
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129 - عضو هيئة..2017-11-11 12:55:13
تعليقات الرحااال..وش وضعك.. ترى ****.. وبجيبك عندي..عشان نسولف أنا وإياك.😆.وابشر بالقهوة والتمر مع الطحنيهه..الله يهدي قلبك
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128 - مظلوم2017-11-11 12:55:00
عن أبي هريره رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)
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127 - مصري محبوب2017-11-11 12:53:56
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126 - hima2017-11-11 12:51:46
اكيد الاسباب مهمة,وفيها بهدلة لاحد الاطراف,والا ماتوصل للقتل.
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125 - يمني مقيم2017-11-11 12:51:35
بنت الوطن // عوده حميده كيف حالش
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124 - مفتي القروووب.2017-11-11 12:51:15
زين ياقلم الحقيقة إنك أخرجت مما في قلبك..أحيانآ يتفاجأ الإنسان بموقف..يكون خيرة له!!.كيف؟ : هجومك وشن غاراتك على الجماعات ووقوفك بجانب وطنك.هي الخيره!!!؟ لكن!كن عادل..ولا تاخذ كل احد بذنب الآخرين.
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( عدد التعليقات 2 )123 - ابن الوطن
ابن الوطن داعس على ابو لحيه الاخونجي عدو الحياه
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122 - مظلوم2017-11-11 12:44:58
التظلم موجودفي شريعة نبينا محمدصلى الله عليه وسلم قال تعالى:لايحب الله الجهربالسوءمن القول إلامن ظلم وكان الله سميعاعليما)يجوزللمسلم أن يتظلم فيقول للقاضي أوللحاكم فلان ظلمني بكذاوليس من الغيبه
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( عدد التعليقات 2 )121 - ابن الوطن
ههههه سكن المسجد مخصص ***
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120 -2017-11-11 12:39:07
قلم الحقينه .... شكله موصل طلبات احدى البقالات عباراته سطحيه و سخيفه
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119 -2017-11-11 12:37:44
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118 -2017-11-11 12:36:44
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( عدد التعليقات 2 )117 - الرحااال
اما اذا لقوك مكشخ وبالغلط دخلت شارع فيه حريم يمشون..وانت نيتك طيبه وكملت سواقتك..هنا يتم الأكشن..ثم يسقطون عليك ويقومون بغتح باب سيارتك ويخربون طبعا كشختك..وتبدء الاساله نفسها ويتم تفتيش كل شي 💚
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116 -2017-11-11 12:33:28
ورع الوطن رح غسل نفسك ترا ريحتك ***فاحت يلا فارق وخل ****
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115 - سعدي الحمد2017-11-11 12:31:01
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( عدد التعليقات 2 )114 - الرحااال
اما اذا كنت وسيم..انسى ان تدخل السوق حتى وان كان أهلك معك..يقومون بطردك والتعهد عليك بأن لاتصاحب أهلك لأي مكان..اما اذا كنت عادي لاتتكشخ ولاتلبس لبس جديد حتى لاتفتن غيرك..اشياء عجيبه 💚
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113 -2017-11-11 12:30:24
انت كذاب يارحاال ***والقراء والمعلقين يعرفون انك انت وعجوزگ قلم **تكذبون يامسخرهـ
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( عدد التعليقات 2 )112 - ابن الوطن
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111 - 🌴😎🌴2017-11-11 12:28:06
شكل الهيئه كانو مربينكم ومؤدبينكم ياقلم رحال ابليس واشكالكم وكانو مخلينكم تختبئون بجحوركم تحت الارض
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( عدد التعليقات 2 )110 - الرحااال
نروح لسالفة المطاعم..تدخل المطعم،وتطلب قبل الاذان بنص ساعه او اكثر..طلبك تأخر بسبب الزحمه..جاك طلبك وقمت وأكلت،واثناء الأكل الا والأذان تسمعه،دخلوا وقاموا بنهيك عن الأكل،وأخذك الى مركزهم وانت جيعان 💚
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109 - 95.952017-11-11 12:25:35
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108 - 95.952017-11-11 12:24:34
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( عدد التعليقات 30,614 )107 - قلم الحقيقه
خاصة أن الشاب المطوع المؤذن حديث عهد في زواجه بينما الشايب المطوع اللي مستولي على الجامع بجميع وظائفه مؤذن وامام وخطيب عنده 4 حريم 2 في ذمته وواحدة مطلقة والأخرى متوفية خلاف عماراته وحساباته الفلكية.
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106 - المُزن2017-11-11 12:23:57
🍃🍁الل يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان ؛بصرف النظر من هو المخطئ؛لهذه الدرجة ضعف الوازع الديني وأُستسهل القتل وتيتم الأطفال وترمل النساء لاحول ولا قوة إلابالله 🍁🍃
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105 - ابو يحيى2017-11-11 12:23:45
قلم الحقيقه ذكروني هؤلاء القاتل والقتيل بقصة حصلت معي شخصيآ في أحد المساجد دخلته لأداء صلاة المغرب ....ما اعتقد انك صليت لأنك لو صليت ما دخلت بنوايا المسلمين.لكن هذي قصه من نسج الخيال ولا تسي للأموات.
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104 - 95.952017-11-11 12:22:25
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( عدد التعليقات 2 )103 - الرحااال
كان سابقا يوجد لديهم توقيف..ويوجد ايضا لديهم خيزران..يعني كانوا هم نفسهم القابض والسجان والقاضي..يحكمون عليك حسب مزاج الواحد فيهم..توقيف مع الجلد والتعهد بأن لايراك في اي سوق مهما كانت حاجتك !!!💚
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102 - 95.952017-11-11 12:21:24
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101 - نمت واقف2017-11-11 12:20:21
يعني قصدك تفهمنى انك رجل وتفهمنى انك تصلي ولكننا اما هاك فهي جات معاك كله معروف الفتنه اشد من القتل
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100 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-11 12:20:01
اسأل الله العظيم أن يصيبكم بالمصائب والامراض يامن تتشفون بمقتل هذا المسلم المؤمن وتبررون له الاعذار
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99 -2017-11-11 12:18:10
نحن نعلم ان قصصك كاذبه ملفقه ياقلم ***ومعك رحال ***من تأليف رؤسكم الفارغه المصديه
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( عدد التعليقات 30,614 )98 - قلم الحقيقه
الشايب المطوع امام وخطيب ومؤذن الجامع مستولي على جميع هذه الوظائف تحت مسمى وظيفة واحدة وحارم منها الشاب المطوع الآخر اللي أذن في مسجده بصوته تخشع له الانس والجن من جماله كله خايف انه ياخذ السكن عليه.
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( عدد التعليقات 13,527 )97 - العنيد
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( عدد التعليقات 2 )96 - ابن الوطن
انتهى زمان فرقة ***
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95 - هههههههه2017-11-11 12:16:58
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( عدد التعليقات 2 )94 - الرحااال
اما ان وجد رجل طفشان ومحملته الهموم وحاب يشم هواء هو وزوجته بعيدا البشر.يتم مراقبته من بعيد،ثم يقوم التوجه اليه لاقصى سرعه حتى يجدوه متلبس،السؤال:مين هذي،يقول زوجتي،يسؤلونها ماهو لون غرفة النوم 💚
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93 -2017-11-11 12:15:19
رحم الله عضو الهيئة المقتول وتباً للحاقدين الذين يتشفون بقتله وبعضهم ***
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( عدد التعليقات 30,614 )92 - قلم الحقيقه
وركضت نحو المطاوعة الشاب والشايب أبغي افك مابينهم قبل مايتماسكون في لحى بعضهم مافيه ألا نحن الثلاثة.قلت يالله مساء خير هذه والله النشبة.بعدها عرفت أن سبب زعل المطوع الشايب امام ومؤذن المسجد بسبب السكن
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91 - ابو يحيى2017-11-11 12:13:20
78 - مفتي القروووب. 2017-11-11 12:06:08 أبو يحيي..الله يحييك ..دع قلم وشانه..إنضم إلينا كطالب مع قلم الحقيقة ونجمع بينكم ونسمع منكما لبى عيونكما... هل تقصد اجتمع معه على ذم البشر أعوذ بالله العظيم .
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( عدد التعليقات 2 )90 - ابن الوطن
اين العنيده
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89 -2017-11-11 12:12:21
انت يارحال**** تدس السم مع العسل وتخلط الاوراق وتخرج عن الموضوع وهذا يدل ان قلبك ***
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( عدد التعليقات 2 )88 - الرحااال
الشاب يوقف بدون سبب..السؤال الأول : ايش عندك هنا وهو يتسوق..يقول اقضي لي بعض الاشياء..السؤال الثاني:بطاقتك وتؤخذ بالقوه..السؤال الثالث:عطنا جوالك..ويتم التفتيش..ويقول لهم فيه صور عائليه،لايهمه يستمر💚
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87 - سعد بن فهد بن قعد2017-11-11 12:11:49
قالها قينان الغوها وفكونا من شرهم
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86 - ابو يحيى2017-11-11 12:11:43
78 - مفتي القروووب. أبو يحيي..الله يحييك ..دع قلم وشانه..إنضم إلينا كطالب مع قلم الحقيقة ونجمع بينكم ونسمع منكما لبى عيونكما..... نتمنى له الصلاح ولا يتهم الناس بالغيب حتى لو عرفهم البهتان أمره عظيم.
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( عدد التعليقات 30,614 )85 - قلم الحقيقه
وركضت نحو المطاوعة الشاب والشايب أبغي افك مابينهم قبل مايتماسكون في لحى بعضهم مافيه ألا نحن الثلاثة.قلت يالله مساء خير هذه والله النشبة.بعدها عرفت أن سبب زعل المطوع الشايب امام ومؤذن المسجد بسبب السكن
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84 - محمد الجعيد2017-11-11 12:09:52
*** ايش نوع الخلاف
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83 - طاش ما طاش2017-11-11 12:09:36
يا كثر مشاكل حقين الهيئة
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82 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-11 12:09:14
قلم الرحال أنتم ضعوف مساكين مثيرين للشفقه من كثر مامسحو بكم معلقي المرصد الارض وجعلوگم مسخره
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81 - ابو صكوك2017-11-11 12:07:38
اعهد لكم عهد أمام الله سبحانه قلم الشر هذا ليقع في شر أعماله كما وقع ***في شر أعمالهم علماً بأن الله سترهم أعوام واعوام وفضحهم في آخر الأعمار. ولا تحسب ان الله غافل عما يفعل الظالمين.
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( عدد التعليقات 2 )80 - الرحااال
رجال مع عائلته واطفاله..الرجل مات رحمه الله..والأم قطعت يدها..السبب : انشودة طيور الجنه !!!! هل يوجد قهر اكبر من ذلك 💚
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79 - ⬅️⬅️⬅️2017-11-11 12:06:21
أقول لرحال ابليس واشكاله وانصحهم ان يطهرو قلوبهم السوداء من الحقد والغل والتشفي بالمسلمين المؤمنين
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78 - مفتي القروووب.2017-11-11 12:06:08
أبو يحيي..الله يحييك ..دع قلم وشانه..إنضم إلينا كطالب مع قلم الحقيقة ونجمع بينكم ونسمع منكما لبى عيونكما.
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( عدد التعليقات 30,614 )77 - قلم الحقيقه
وراح يركض نحوه وعطاه نفس السؤآل أنت اللي أذنت المغرب قال له نعم.فرد عليه من أمرك تأذن في مسجدي ماقلت لك لاعاد أشوف رقعة وجهك فيه.رد عليه المسجد ماهو مسجدك مسجد رب العالمين وشوي بغو يتماسكون الحلوق ههه
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76 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-11 12:04:46
هههههه شي طبيعي انه فيه خلاف بينهم لكن تمنيت توضيح هذا الخلاف حتى نعلم من المخطيء رغم ان الجواب باين من عنوانه
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75 - مفتي القروووب.2017-11-11 12:03:52
جيزه من جيز المسلمين..بالدعاء له.. ...تشفع له أعماله الصالحه التي وفق الانظمة الشرعية والنظاميه.. ..ومن خالف فمن وجد برحله فهو جزاءه. ... لاتنسى بكره تجيب طبشوره وسبورة..عندنا درس فقهي أمني.لازم نخلصه
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( عدد التعليقات 30,614 )74 - قلم الحقيقه
ذكروني هؤلاء القاتل والقتيل بقصة حصلت معي شخصيآ في أحد المساجد دخلته لأداء صلاة المغرب ولم يكن أحد متواجد فيه.ولادريت ألا هاك المطوع جاي عندي زعلان يسألني أنت اللي أذنت المغرب قلت لا ثم دخل مطوع شاب .
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( عدد التعليقات 2 )73 - الرحااال
المشكله العظيمه..ان البعض يظن ان القرآن يتكلم علينا فقط..وعندما يقرأ الآيه كنتم خير امه يظن ان الأمه فقط نحن..ويظن ايضا ان المقصود من الآيه ان تجعل فيها موظفين يقومون بها..العالم كله امة محمد 💚
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72 - ❗️عالم غريب عجيب❗️2017-11-11 12:03:30
البعض يتكلم بغير علم ودليل وتثبت ويبرر العذر للقاتل ؟؟ وهذي هي من صفات المريض المتشفي الحاقد
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71 - ابو يحيى2017-11-11 12:02:06
50 - قلم الحقيقه 2017-11-11 ياليتكم تدعون لخويكم القتيل لعل الله يغفر له ويتوب عنه اذا كان فعلآ جمع 4 وظائف 3 في جامعه .... تشهد بهذا الكلام أمام الله. أم انك عكفت على الظلم ويريد الله أن ينتقم منك.
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( عدد التعليقات 2 )70 - ابن الوطن
***عهود ارحل لا مكان لك هنأ
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69 - ❗️عالم غريب عجيب❗️2017-11-11 12:00:47
يعني كل خلاف يقوم مثل هذا واشكاله بالقتل فهذا فعل مرفوض غير مقبول منه ومن يؤيده ويبرر له الأعذار
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68 - زائر2017-11-11 12:00:21
لاتلومون الرخااااال فكلماته مبينية على طلاسم حسن زميره فهو قليل الاطلاع على الكتاب والسنّة فهو يهرف بما لايعرف ادعوا له بالهداية لطريق الحق
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67 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-11 11:59:59
تحية لأبلا منيرة العتيبي اذكر مرة وزعت شريط ديني وقالت للبنات سووا بحث وحطوه في ملف يعني اسمعوا الشريط وفرّغوا محتواه وجيبوه السبت وزعته الاربعا . جبته لها أوّل وحدة سوت البحث ففرحت وورّته المعلمات
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( عدد التعليقات 2 )66 - الرحااال
الله هو الخالق..هو المتوكل ع عبده..الله يستر ع كل البشر..ولم نسمع ولو قصه واحده قام بها الرسول و آل محمد عليهم السلام انهم قالوا لأحد اذهب وخذ لك دوره وشوف احد ماهو لابس او احد مسوي غلط 💚
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65 - مبغض الهيئة2017-11-11 11:59:41
الله يفك أسر القاتل اكيد قهر الرجال وراء الدافع
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64 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-11 11:59:33
لاحد يضيّع نفسه على أحد ما يستاهل 😞 ندعي عليهم بس .. و خلآص 😞
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( عدد التعليقات 2 )63 - ابن الوطن
ادعس على الاخونجي ابو لحيه
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62 - مفتي القروووب.2017-11-11 11:57:13
ت.49 الرحاااال..كلام جميل.. ..لكن!كل مشكلة إسألوا أمهم!رئاستهم. .لو انها لطيفة لتلطف الناس مع غيرهم.. الأم يبيلها فرمتههه.
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( عدد التعليقات 2 )61 - ابن الوطن
الدفاع عن النفس حق مشروع الله يفك اسر القاتك
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60 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-11 11:55:07
المغزى من القصة / مع اني ماحبيت اني ذكرت تفاصيل القصة بس كان الدين له هييييبة فكانت دولتنا وقتها لها هييييبة ومررركز اقتصادي وقوووة عظيمة ونفففط هاااائل .. انتهى 😞
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( عدد التعليقات 2 )59 - الرحااال
ابحثوا جيدا ع اكثر الاماكن تشددا ماذا خرج منها..التشدد نتائجه دائما كارثيه سواءا كان ل الشاب او الفتاه..كثر الميوعه وكثر البويات 💚
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( عدد التعليقات 2 )58 - ابن الوطن
تعليق مخالف
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57 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-11 11:53:23
كانوا بالمدرسة المعلمات يوزعون علينا أشرطة كتيبات مطويات .. الآن أصبحوا يتخوفون من إظهار تدينهن . 😞
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56 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-11 11:50:54
مع اني كنت صغيرة وقتها لكن كنت ألحظ ذلك بشدة . تزوجت بعد سنتين من وفاة زوجها . وقتها كان الناس في ذروة الصحوة محاضرات نشرات مطويات كتيبات اشرطة كان الدين له هييييبة كبيرة . الله المستعان
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( عدد التعليقات 2 )55 - الرحااال
هل من المعقول ان تجد فتاه لم تلبس قفاز يد او تلبس برقع وتقوم بالصراخ عليها..بالله هل هذا نهي منكر..وهل النهي عن المنكر ان اطامر في الأسواق واقوم اصارخ ع كل بنت..هل تقوم بنهي المنكر بمنكر اكبر منه 💚
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54 - مظلوم2017-11-11 11:50:06
ان اقصدمن كلامي البعض ﻷن بعضهم يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوافي الدنياواﻵخرولهم عذاب عظيم -يوتشهدعليهم السنتهم وأيدهم وأرجلهم بماكانوايعملون
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53 - مفتي القروووب.2017-11-11 11:49:27
ت40..الرحااال.. ..وهل الدول تطبق الشريعه.. مافيه غير السعوديه... ..قلب العالم الاسلامي..لذا لابد من شئ يميزها وهي مميزه بحكمها وسياستها.لكن داخلي..لابد من كلمة طيبة تمنع العقاب العام عن الناس
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52 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-11 11:49:01
عاد اذكر مرته - زوجة عضو الهيئة المقتول من ١٧ سنة -كانت جميلة وشابة ومتدينة جداً فبعد وفاة زوجها تهافت الناس على خطبتها مع ان كان عندها ولد وبنت فسبحان الله كانوا يفزون اذا جت في زواج : مرت الشهيييد
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( عدد التعليقات 2 )51 - ابن الوطن
هههههههه الله درك يا قلم الحقيقة
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( عدد التعليقات 30,614 )50 - قلم الحقيقه
ياليتكم تدعون لخويكم القتيل لعل الله يغفر له ويتوب عنه اذا كان فعلآ جمع 4 وظائف 3 في جامعه و1 في هيئته وحرم هالمسكين القاتل من وظيفة وحيدة برويتب 1000 ريال كمؤذن.وشـ سوت عليه دنياه راح وتركها برواتبها
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49 - البيضفاعي2017-11-11 11:48:01
الهيئه في زماننا هذا غير مجديه ولابد من حل هذا الجهاز... الله يرحم القتيل والقاتل بلا شك يعيش ايام اشد الما من الموت زاته
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( عدد التعليقات 2 )48 - ابن الوطن
العنيد**** يسعد صباحك
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( عدد التعليقات 2 )47 - الرحااال
هل المجتمع محتاج احد في الشارع ان يخبره بأن ذلك حلال او حرام ؟ ان كان حلالا فله الأجر وان كان حراما فعليه الذنب..الشاب او البنت اهم اباء وامهات هم يتحملون ذنب اخطائهم 💚
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46 - loving liberal2017-11-11 11:46:29
28الايه الكريمه تنص على قتل المؤمن والمؤمن مسالم العابد لربه اكله حلال وكلمايتمتع فيه حلال ولايظلم ولاينم ولايحسد فهاذا حرام الكلام فيه الابشهاده له انه من الصالحين اللهم اكثر المؤمنين اهل العدل
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45 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-11 11:46:23
ليس مجرد خلاف مالي او شخصي .. لكنً لأن الهيئة ستلغى - وقتياً - لم تتكشف خيوط ودوافع الجريمة . حتى لاتتضح بطولة الشهيد .
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44 -2017-11-11 11:46:16
لو ظربه واخذ حقه وبرد قلبه من الغيظ لكان افضل له من ان يلقى الله قاتل اسأل الله العفو والعافيه من ما ابتلي به
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43 - مفتي القروووب.2017-11-11 11:44:39
ت.30.أ/قلم الحقيقة..أحسن مافيك تواضعك ووطنيتك.. ..الوظائف رسمية وهي ماعليه العضو بالهيئة. وغير رسمية نظام مكافاءات بالأوقاف امام او مؤذن او خطيب.. ..كيف حصلوا عليها: جائزة نظامأ ..
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42 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-11 11:43:26
فيه واحد من قرايبنا الله يرحمه قتلوه كان عضو هيئة وشاف مروجين مخدرات اعتقد يبيعون على واحد مدري تفاصيل القصة لأني كنت صغيرة بأول متوسط وقتها المهم غالباً عضو الهيئة اذا انقتل يعني ان بالأمر إنّ . ليس
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( عدد التعليقات 13,527 )41 - العنيد
37 // أسئل الله ان يهديك ألي مذهب أهل السنه .. قول امين مابغاء الي لك الخيرررر🌹
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( عدد التعليقات 2 )40 - الرحااال
لو كان هذا الجهاز له فائده..لطبقوه باقي الدول..لأنهم يعلمون ان ذلك ليس مءخوذ بسنه نبينا الكريم لم يطبقوا به..كانوا سابقا في اسواق الخضره ليبين للبائع وبدون احراجه او التشهير به ان لايبالغ في الاوزان💚
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39 - ابو يحيى2017-11-11 11:42:29
قلم الحقيقه 2017-11-11 صحيح الوظائف عند حكومتنا الله يعزها وينصرها على كل من يعاديها.لكن الشاب لعله أراد له وظيفة في هالجامع اللي مستولي عليه القتيل.هل تعلم اولا تعلم بأن حرمة الميت أشد من حرمة الحي.
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38 - استاذ حرفندو2017-11-11 11:39:57
اللهم لاحول ولا قوة الا بالله..... اتبع طريق الشيطان وارتكب جرم عظيم قتل نفس بغير وجه حق
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( عدد التعليقات 2 )37 - الرحااال
طوال تلك السنين التي عملوا فيها..ماذا خرجنا منها..لاشي، بل بالعكس بسبب الضغوطات خرج لنا شباب مايع بسبب كثر التشدد..التشدد لاينتج منه الا عكس ماتم السيطره عليه..لهذا قالوا : لاتشد الحبل ولا ترخيه 💚
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36 - زائر2017-11-11 11:37:33
تعليقاتك تنم عن ***مركب اين انت عن خبر ارهابيين القطيف لم نرى لك فيه اي تعليق وهنا خلف رجال الحسبة تتشدق بالوطنية وتهاجمهم بكلمات مبنية على الشك والظن عليك من الله ماتستحق وكفى
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( عدد التعليقات 13,527 )35 - العنيد
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله المتوفى وغفر له يكفي انه لقي ربه وهوعلى طاعه اثناء توجهه لصلاة الجمعه اما القاتل خسر الدنيا والاخره بأستسلامه لوساوس الشيطان اعوذ بالله منه
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34 - مظلوم2017-11-11 11:36:17
لاتقول ****بارك الله فيك ولاتقتحم السرائركمافعلوابي ***الله في الدنياوالاخرالا****الله على الظالمين الله سبحانه قال كنت خيرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف/لم يقل تقذفون وتعتدون اقرأسورة النور
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( عدد التعليقات 13,527 )33 - العنيد
اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال
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32 - ابو يحيى2017-11-11 11:35:14
السلام عليكم .اخونا اللامي يعود مجدداً مرحبا تراحيب المطر.وجزاك الله خير الجزاء على ماتقدم.
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( عدد التعليقات 2 )31 - الرحااال
للأسف فاهمين النهى عن المنكر غلط..يظنون ان تنهي عن المنكر ان تغبض عليهم متلبسين، او تفشل شاب في مول امام الجميع بأهانته..لا والله لاهذا ولا ذاك نهي منكر..بل المنكر ان تكف اذاك عن خلق الله 💚
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( عدد التعليقات 30,614 )30 - قلم الحقيقه
صحيح الوظائف عند حكومتنا الله يعزها وينصرها على كل من يعاديها.لكن الشاب لعله أراد له وظيفة في هالجامع اللي مستولي عليه القتيل بجميع وظائفه مؤذن امام وخطيب اضافة لعمله في الهيئة.فكيف يجمع له 4 وظائف.
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29 - الباحث عن الحقيقة2017-11-11 11:31:50
الا حسن زميرة حذاء المجوس متى الدعس على وجهه من جنود التوحيد ننتظر على أحر من جمر الخلاص من أحذية المجوس على يد سلمان الحزم والعزم حزب الله فساد في الأرض فلابد من أزالة هذا الفساد
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( عدد التعليقات 12,381 )28 - اللامي
( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما * )
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( عدد التعليقات 2 )27 - الرحااال
الشي المعروف..ان يكون الامر بالمعروف..ان يقوم الموظف منهم هو ان يقوم بمساعدة المحتاج مهما كانت حاجته بقدر المستطاع..لكن ان يقوم الموظف بالمطارده او يتدخل في امور شخصيه هذا لايسمى نهى منكر 💚
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( عدد التعليقات 12,381 )26 - اللامي
التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الجاني لارتكاب جريمته تعود لوجود خلاف سابق بينه وبين المجني عليه
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( عدد التعليقات 12,381 )25 - اللامي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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24 - الباحث عن الحقيقة2017-11-11 11:29:11
أغلب المعلقين الكارهين للهيئة ليسوا من أهل السنة أو لهم توجهات فكرية منحرفة الفضيلة لا تتوافق معهم نسأل الله لهم الهداية والصلاح وءن يكف شرهم عن المسلمين
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23 - زائر2017-11-11 11:28:41
الجهاز اتوقع سيتم الغائه هناك نساء بدأت قيادتهم وهناك بدايه انفتاح الجامعات لذلك اتوقع انهم بيلغونهم ابتعاد عن المشاكل .
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22 - إستشاري صح2017-11-11 11:28:25
بشرى لمن دخل إلى قلبه السرور بإغتيال رجل الهيئة . فليعلم إنه شريك في الجريمة ويتحمل مثل الجاني...الراضي كالفاعل. رجل الهيئة ذاهب إلى بيت من بيوت الله نحسبه شهيد بإذن الله...رحمه الله رحمة واسعة.
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21 - loving liberal2017-11-11 11:27:58
اذكرة قصة قتل في المملكه وكان المتوفى هو اسبب استهزاءفي القاتل وسط مجلس وصارفيه تشابك وتوفي المستهزي وحقق مع القاتل وقال هذا استهز بي وسط الرجال وحضروا الشهود وحكم القاضي المتوفى له الاديه فقط
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20 - اسود الميدان2017-11-11 11:27:37
ت 4 - / هذا الجهاز ينظف البلد***
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19 - الباحث عن الحقيقة2017-11-11 11:27:04
الواجب أن كل المجتمع يقوم بهذه الشعيرة لكن رأى ولي الأمر تنظيمها فوضع هذا الجهاز حتى لا يقع اجتهادات غير صحيحة من الأفراد فيجب احترام هذا الجهاز ومساعدته في القيام بعمله والدعاء لهم بالتوفيق والسداد
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( عدد التعليقات 2 )18 - الرحااال
مشاكلهم كثيره..لم يستفاد منهم الا الشحن النفسي للمجتمع..مبالغ وعمائر وفواتير تلفونات وصيانات والكثير الكثير ع الفاضي..ل الاستفاد من هذه المبالغ التي تصرف يلغى نهائيا 💚
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17 - ابوعلي ال علي2017-11-11 11:25:29
الدعوة الى الدين الحق مهمة هيئة الامربالعروف وهوبامرالله وامررسوله ومن عاداهم فقدعادىالله ورسوله فاتقوالله ايهاالمعلقون
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16 - أفريقي2017-11-11 11:25:12
"هذا هو الدافع لوجود خلاف سابق" ****
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15 - الباحث عن الحقيقة2017-11-11 11:24:35
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة دينية أمرنا الله بها في أكثر من أية ولا يحاربها الا جاهل بأمر الدين أو مريض قلب منافق أو صاحب هوى سلتوح الأسواق والمفروض كل المجتمع يقوم بهذه الشعيرة
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14 - مفتي القروووب.2017-11-11 11:24:30
ت.7.أ/قلم الحقيقة..الوظيفة عند الحكومة ..ماعند المتوفي شئ..
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( عدد التعليقات 1,327 )13 - الديدحان
يادافع البلا.
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12 - مظلوم2017-11-11 11:23:43
صدقت ياليت يلغى رسميا ويبقى الناصحون فقط
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11 - زائر2017-11-11 11:23:35
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم لاتبلانا وجميع المسلمين
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10 - إستشاري صح2017-11-11 11:22:01
من يتحامل على رجال الهيئة يتحامل على أمن الوطن ويعتبر شريك في جريمة قتل رجال الهيئة وليس هناك فرق ببنه ومن يدعم قتل رجال الأمن في العوامية وغيرها...الهيئة جهاز أمني هام أطاح بالحيرة ومروجي المخدرات.
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9 - مفتي القروووب.2017-11-11 11:21:15
ت.4.وت6.الماااضي... ....أحد السلف يقول:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يجعل لي صديق!. .الناس ماتحب من يحول بينها وبين رغباتها .لكن!هذا هو الاسلام والمسلم مطلوب بالتقيد بالانظمة الشرعية قدر المستطاع
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8 - مهند1112017-11-11 11:18:35
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,614 )7 - قلم الحقيقه
مؤكد 100% أن هذا الشاب الثلاثيني مسيكين على قد حاله ملتزم من أجواد خلق الله يبغي وظيفة امام وخطيب أو مؤذن براتب وحيد يعيش ويتعيش منه في الجامع اللي مستولي على جميع وظائفه القتيل اضافة لعمله في الهيئة.
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6 - المااااضي2017-11-11 11:14:31
الغاء هذا الجهاز بات مطلب شعبي..لايوجد في دول العالم شرطة دينية..هذا الجهاز شوه صورتنا في العالم
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5 - loving liberal2017-11-11 11:13:32
اول شي اتقوا الله واحكموا في العدل بين الناس ولاتتخذوا القاتل مقتول البعض يقتل في الدفاع عن ماله وقال الله البادي اظلم ومن يكون اسبب في المشكله يسقط حقه والنفس في النفس للعداءالسافربدون وجه حق
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4 -2017-11-11 11:08:17
اعضاء الهيئه ما فيه احد ما يوجد خلاف معهم حتى اللي توفي قبل فتره بسبب ابنه ، ياليت يلغى هذا الجهاز لتنتهي كل الخلافات و يعيش المجتمع بسلام
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3 - عارف2017-11-11 11:08:08
فسر الماء بعد الجهد بالماء
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2 - سعود القحطاني حبيب الشعب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-11 11:06:23
بصراحة يستاهلون التكريم رجال امننا البواسل على جهودهم الجباره 💚🌸🌸🌸🌹
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1 -2017-11-11 11:05:04
اكيد ان الدافع وراء مقتله عداوه شخصيه ***
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الله يكفينا شر الحروب واسأل الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان...
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