شاهد..صور تكشف قاعدة عسكرية إيرانية على مشارف دمشق

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صحيفة المرصد-سكاي نيوز:كشفت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية ما يشير إلى وجود قاعدة عسكرية إيرانية يجرى بناؤها في موقع يستخدمه الجيش السوري في مدينة “الكسوة” بريف دمشق.

وكشفت تقارير صحفية أن القاعدة تضم مساكن للجنود ومرائب للسيارات.

وبحسب التقارير فإن عسكريين إيرانيين كبارا زاروا القاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر تحليل مستقل لصور القاعدة، أنها تضم مباني جديدة وأخرى قديمة تم تحديثها، وتقول مصادر عسكرية غربية إن القاعدة غير مأهولة حاليا.

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