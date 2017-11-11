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شاهد..صور تكشف قاعدة عسكرية إيرانية على مشارف دمشق
صحيفة المرصد-سكاي نيوز:كشفت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية ما يشير إلى وجود قاعدة عسكرية إيرانية يجرى بناؤها في موقع يستخدمه الجيش السوري في مدينة “الكسوة” بريف دمشق.
وكشفت تقارير صحفية أن القاعدة تضم مساكن للجنود ومرائب للسيارات.
وبحسب التقارير فإن عسكريين إيرانيين كبارا زاروا القاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.
وذكر تحليل مستقل لصور القاعدة، أنها تضم مباني جديدة وأخرى قديمة تم تحديثها، وتقول مصادر عسكرية غربية إن القاعدة غير مأهولة حاليا.
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التعليقات
18 - مجوس خبثاء2017-11-11 16:26:40
ايران سرطان المنطقه ان لم يستئصل في بدايته سينتشرفي اعضائها ويستفحل
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17 - @انه2017-11-11 16:23:58
ايران دوله مارقه وسوف تحاسب على مافعلته
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16 - هنطش2017-11-11 16:20:55
مايحتاج قاعده ولأي شي كل شبر في العراق وسوريا صارت تحت أقدام لاايرانيون ولي ماهو مصدق بكيفة والقادم أخطر بي كثير
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15 - سوري مقيم في بلاد العز السعودية2017-11-11 16:20:41
سوريا محتلة من احزاب ارهابية كحزب الشيطان اللبناني وحزب الشيطان العرافي والنجباء والعصائب والمليشيات الأيرانية وفروعها
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14 - ابو العز الدمشقي2017-11-11 16:04:15
ت10 /اولا النصيرية حمير للمجوس والمجوس كلاب للاسرائيل
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13 - ابو العز الدمشقي2017-11-11 16:00:41
ت4/أولا شو عرفك بأنها قاعدة إيرانية؟ثم من يرضى ولا يرضى نحن نفعل ما نريد وبكيفنا ببلدنا أما مطار الشعيرات فهو خيبة ووكسة للآمريكيين فهو أكبر مطار بسوريا وضربوه 70 صاروخ واحد منهم صاب والباقي ياخيبتك؟
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12 - ابو العز الدمشقي2017-11-11 15:59:52
هاد نقطه في بحر مايحصل في سوريا وحافظ المقبور سلم الجولان لليهود هدية وابنه بشار النعجة سلم سوريا عن بكرة ابيها للأيرانيين وحزب الشيطان والنصيرية باعو سوريا والشعب الان مشرد وقتلى واسرى ومصابين
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( عدد التعليقات 31,339 )11 - برق _ الحرم
((((((8 - الحمد لله ......اتفق معك انهم مختلفين في كل شيء وهدفهم الاول العرب ..... لكن سياستهم متفقة نحو معسكراتهم ورسم شرق اوسط جديد ))))))
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10 - زيت زيتون2017-11-11 15:05:50
لن تدعها اسرائيل
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9 - الحمد لله2017-11-11 15:02:20
تعليق 3 جميع الدول الي ذكرتها مختلفين في كل شي الا علينا
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8 - الحمد لله2017-11-11 15:00:00
الايرانيين يصرفون فلوسهم على التسليح والتوسع***
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7 - الحمد لله2017-11-11 14:57:37
ندين ونستنكر هذي الكلمتين الي حفظكم الاستعمار ان ترددوها لنا
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6 - مفسر أحلام2017-11-11 14:57:37
أوافق تعليق رقم 1 بالتعليقات
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5 - الحمد لله2017-11-11 14:55:49
الف الف مبروك لكل العرب احتلال ايران للعراق وسوريا ولبنان لا ومو بس كذا بعض الرؤساء العرب يدافع عن ايران علنا وعلى راسهم رئيس الانقلاب (الصمت حكمة ولكن المبالغة في الصمت حماقة)
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( عدد التعليقات 31,339 )4 - برق _ الحرم
(((((((( لا اليهود ولا الامريكان ولا الروس تقبل بقاعدة عسكرية ايرانية في دمشق ........ ومصيرها هجوم صاروخي مثل هجوم _مطار _الشعيرات )))))
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3 - وش الوضع؟2017-11-11 14:52:41
اهب يا الايرانيين ، شغالين لين نهار ، هم ينامون ولا صاحين 24 ساعة؟
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2 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-11 14:51:48
أكبر دولة وأقوى دولة وأشرف دولة
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1 - ام خالد2017-11-11 14:48:17
الله يكفينا شر إيران وخبثهم المجوس عبدة النار.
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آخر تعليق
بواسطة : مجوس خبثاء
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