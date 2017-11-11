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الرئيسية / شاهد..شخص يحاول الانتحار من أعلى نافذة شقته بـ “تبوك”..وأطفال يقفون إلى جواره!_صورة

شاهد..شخص يحاول الانتحار من أعلى نافذة شقته بـ “تبوك”..وأطفال يقفون إلى جواره!_صورة

شاهد..شخص يحاول الانتحار من أعلى نافذة شقته بـ “تبوك”..وأطفال يقفون إلى جواره!_صورة
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المرصد 26 1٬965 1 ساعة

صحيفة المرصد: تمكنت الدوريات الأمنية ورجال الدفاع المدني بتبوك ،اليوم السبت، من إحباط إقدام شخص على الانتحار من أعلى نافذة شقته بالدور الثاني، بمحافظة تبوك.

وأكد أحد شهود العيان أن الشخص كان بجانبه أطفاله يقفون على حافة لوحة محل تجاري، وفقًا لـ “سبق”.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية نجحت في إحباط محاولته دون أي اصابات ، وتبين أن الشخص يعاني من اضطربات نفسية، لافتًا إلى أن الدوريات الأمنية والدفاع المدني وفرقة من الهلال الأحمر باشرت الموقع.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - محامي
2017-11-11 16:19:41
انتحارمن الدور الثاني كلها 4 متر مو جايه شي
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( عدد التعليقات 13,535 )
25 - العنيد
2017-11-11 16:09:14
فهد12 // والله انت المريض .. الرجال مريض وانت تقول الدفاع المدني مايضع وقته هذا عملهم ،، وحمد ربك ع العافيه يازيدي يهب ياوجهك تقول ع حسابك🤣🤣🤣🤣
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24 - فهد12
2017-11-11 16:03:07
الدفاع المدني المفروض مايضيع وقته مع مثل هذا السفيه لو اراد الانتحار فعلا ما حد درى عنه
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23 - احمد رررررررر
2017-11-11 16:01:46
انتحار من الدور الاول إيه الانتحار الناعم الحنين ده ؟
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22 -
2017-11-11 15:59:47
الحمدلله الذي لااله الاهو الحي القيوم الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم .. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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21 -
2017-11-11 15:59:34
ممكن بسبب الديون
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20 - المستعين بالله
2017-11-11 15:58:38
الله يعينه شكله اجنبي وأتعبته رسوم المرافقين وماهو قادر يدفع .الله يعين الاجانب
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( عدد التعليقات 13,535 )
19 - العنيد
2017-11-11 15:47:56
لاحول ولاقوه الابالله .،، الله يشفيه يارب العالمين
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18 - مفسر أحلام
2017-11-11 15:46:28
تعليق رقم 9 اتق الله في ماتكتب الراتب ليس له دخل بالانتحار تستطيع تعيش بمبلغ بسيط وتدخر الباقي واذا لديك عائله كبيره وايجار كلما عليك فعله هو زيادة دخلك بالبيع عن طريق العمل بعد الدوام الرسمي
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17 - ياليل ابولمبه
2017-11-11 15:43:37
3 - وسويس 2017-11-11 15:28:04 عندي خطة! وش رأيك؟ أسوّي مجنون وتصورني في مقطع وينتشر المقطع واللي يجي بعطيك 10% بس أكثر من نسبة الدلالةّ هاه وش رأيك؟ >>>> يارجل قل الحمد لله ماتدري وش ظروفه
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16 - مفسر أحلام
2017-11-11 15:43:36
تكفون لو خلتوه يقفز هذا ضب مدمن مايجيه شيء هههههههههههههههههه
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15 - دحوم
2017-11-11 15:43:09
الله يشفيه
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14 - ابو ساره
2017-11-11 15:42:43
اذا الجيب مليان ما راح نسمع اطرابات نفسيه ...
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13 - دحوم
2017-11-11 15:41:55
الله يشفيه
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12 - تعليق 9
2017-11-11 15:40:52
ارجع بلدك
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11 - حساب المواطن
2017-11-11 15:40:21
المخدرات ياساده
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10 - المنسي
2017-11-11 15:38:40
هذا مريض نفسي يستحسن أخذ أطفاله منه وتسليمهم لاخوالهم أخشى أن يقتلهم
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9 - حسبي الله ونعم الوكيل
2017-11-11 15:38:04
المواطن راتبه لايكفيه اسبوع من الشهر وإن بحث عن وظيفة طردوه وإن حاول ان يبيع خضار في الشارع صادرت البلدية بضاعته وإن لجأ للضمان قالوا عندك راتب وإن ذهب للجمعيات الخيرية طردوه.. فأين يذهب ‼️
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8 -
2017-11-11 15:33:52
عطوه راتبين
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7 - اظلم اكثر 🎵نام ظالم 🎵ونا بنام مظلوم 😢💔
2017-11-11 15:32:36
الفقر متفشي والله المستعان
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6 -
2017-11-11 15:32:02
لن يخسر احد سواك فأذا ضاقة بك الدنياء فألجأ الى الله هو القادر على كشف الغمه
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5 -
2017-11-11 15:30:54
الفقر
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4 - -انتبه من البراد يكون مغشوش
2017-11-11 15:30:02
الشمال الغربي تنتشر فيها الكباتجون بكثرة ! عسى الله يهديه ويشافيه
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3 - وسويس
2017-11-11 15:28:04
عندي خطة! وش رأيك؟ أسوّي مجنون وتصورني في مقطع وينتشر المقطع واللي يجي بعطيك 10% بس أكثر من نسبة الدلالةّ هاه وش رأيك؟
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2 - مواطن فاهم السالفة
2017-11-11 15:26:48
أو ضعف ايمان والعياذ بالله
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1 - مواطن فاهم السالفة
2017-11-11 15:25:20
ومع الضرايب والزيادة القادمة سنرى منهم الكثير . وكلهم يعانون من حالات نفسية طبعا
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