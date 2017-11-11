شاهد..شخص يحاول الانتحار من أعلى نافذة شقته بـ “تبوك”..وأطفال يقفون إلى جواره!_صورة

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صحيفة المرصد: تمكنت الدوريات الأمنية ورجال الدفاع المدني بتبوك ،اليوم السبت، من إحباط إقدام شخص على الانتحار من أعلى نافذة شقته بالدور الثاني، بمحافظة تبوك.

وأكد أحد شهود العيان أن الشخص كان بجانبه أطفاله يقفون على حافة لوحة محل تجاري، وفقًا لـ “سبق”.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية نجحت في إحباط محاولته دون أي اصابات ، وتبين أن الشخص يعاني من اضطربات نفسية، لافتًا إلى أن الدوريات الأمنية والدفاع المدني وفرقة من الهلال الأحمر باشرت الموقع.

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