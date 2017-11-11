مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديو
صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحفلات أحيتها الراقصة “مايا”لعائلات ثرية، حيث كال لها معظم المتابعين شتائم بذيئة، في حين أثنى بعضهم على فنها وجمالها.
الراقصة “مايا” ألهبت بتصريحاتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتسمت بالتحدي وكشفت عن شخصيتها القوية.
وقالت مريم دبيش “32 عامًا” الملقبة بـ”مايا”، إنها تحدت عائلتها واختارت مهنة الرقص الشرقي حبًا منها لهذا الفن، وليس بحثًا عن المال.
عائلة ميسورة
وتنتمي”مايا” لعائلة ميسورة، وأزواجها الثلاثة أيضًا كانوا بوضع مالي جيد، حسب تصريحاتها، وهي أم لطفلتين 13 و 5 سنوات.
وفي آخر ظهور لها بالبرنامج الإذاعي :”قفص الاتهام “، يوم أمس الجمعة ، رددت مايا أكثر من مرة “أنا راقصة وافتخر”، كما أكدت أنها ليست أول راقصة في المغرب، وإنما هي الوحيدة التي تعلن عن مهنتها.
نعوت تمس الشرف
وتحدت كل من نعتها بنعوت تمس الشرف، قائلة إن المجتمع أصبح يصف أغلب النساء بتلك الأوصاف، وهي لا تهتم لذلك.
أما عن مفهوم الحلال و الحرام، فتقول إن المغرب بلد متسامح فيه جميع التوجهات الدينية والفكرية، وإن الله هو الوحيد الذي يمكنه محاكمتها، ويعرف علاقتها به.
تزور بلدان العالم كسائحة
وبخصوص الانتشار، تقول إنها رفضت عروضًا من خارج المغرب، وتفضل أن تزور بلدان العالم كسائحة فقط، ولا تهتم بالظهور على التلفزيون، كما أنها لم تنشر أبدًا أي مقطع فيديو لها وهي ترقص.
وتستعد “مايا”، التي تتحدث نصف كلامها باللغة الفرنسية، لافتتاح مدرستها الخاصة بمجموعة من أنواع الرقص الشرقي والمغربي وزومبا وتانغو.
إدخال الفن لعقول الأطفال
وتدعو إلى إدخال الفن لعقول الأطفال وتدريس التربية الجنسية في المدارس، حتى لا تنحصر نظرة المجتمع إلى المرأة في تفاصيل الجسد.
وشكلت الراقصة مايا ظاهرة حقيقية على مواقع التواصل المغربية في الأيام الأخيرة، للكم الهائل من الشتائم البذيئة وتهم التكفير الموجهة لها، مقابل فئة ثانية من المتصفحين الذين يثنون على جمالها وموهبتها.
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التعليقات
كل ابن آدم خطاء لكن الجهر بالمعصيه هو ما يوجب العقاب ، قال رسول الله كلكم معافى إلا المجاهرين
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🐑
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بلد مسلم كيف يصير فيها شي مثل هذا وين الغيرة
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يزعلون عشان رقاصة ههههههههههههه ليتهم يزعلون عشان الثانيات بتوع ال.....****
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عشان كذا المغرب ماعندهم عوانس
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(اتسمت بالتحدي وكشفت عن شخصيتها القوية).**** إن ماتت على ذلك ولم تتب ويقبل الله توبتها ..****
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الى hima ****اللي مايغار على محارمه ، البنت السعوديه شريفه وبنت اصل مهيب مثل **********
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بالمختصر . هذا ***وليس احتراف. للجنة سكانها وللنار سكانها.
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أهل المغرب ناس طيبين ويحبون الوناسه
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يبدو إنها كانت ترقص في ***ولا وشلون صارت ثريه يجب على ولي الأمر هناك مساءلتها عن هذا الثراء هل هو من الرقص أو ****
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هذا الوضع الطبيعي ماهي غريبة علىربنات المغرب الاهتمام بالثقافة الشرقية
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"البيت دا طاهر، وهيفضل طول عمره طاهر، يا أمو المطهر طاهر رشي الملح 7 مرات"
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***لاجسم ولا رقص 👐
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انسانه اختارت الحريه وثارت على الروتين والتشدد وغباء الملاقيف,ونجت بحياتها وسعادته,بارك الله في المغرب واهلها الطيبين وقانونهم وحريتهم.
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اين الحياء والحشمه لا حول ولا قوة الا بالله
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مغربيات
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ماصارت ثريه الا من ورى ال🐑🐑🐑🐑🐑
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هي حرة واي شغل او عمل يقوم به الانسان لا يضر الغير به فهو عبادة
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اي رقص واي خرابيط مع جنبها
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انا متاكد مليون في المائه مافيه احد منكم قرأء الخبر .كلكم ***رحتو الفديو
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(ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ¤ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا)
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تعليق مخالف
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هذه الرقاصة ال مغربية حلوة
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صارت غنيه من عند أبو سروال وفنيله
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ذكرتني بالاغنيه الاثيوبيه الي يحب أسمر غبر🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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الرابع لازم يكون خليجي ،**********
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ذكرتني بالاغنيه السودانيه الشهيره. كذا كذا يا ترله جسمها مره مش حلو تريله قديمه ما فيه شي زي الجسم الفرنسي هو المحبب الا ان لونها صعب
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