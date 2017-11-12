شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

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صحيفة المرصد : اكتشفت أم موهبة ابنتها الجديدة عندما وضعت أقلام التلوين فوق الثلاجة لإيقافها عن تلوين جدران المنزل.

وظهرت الطفلة في مقطع فيديو وهي تتسلق الثلاجة بمهارة شديدة للحصول على الأقلام، وهبطت بمفردها دون مساعدة من أحد.

وقالت والدتها، المقيمة في سانت جورج في يوتا الأمريكية إنها اعتقدت أنها فقدت طفلتها عندما لم تتمكن من العثور عليها في المنزل، لكنها رصدتها في نهاية المطاف تتسلق الثلاجة.

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