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شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !
صحيفة المرصد : اكتشفت أم موهبة ابنتها الجديدة عندما وضعت أقلام التلوين فوق الثلاجة لإيقافها عن تلوين جدران المنزل.
وظهرت الطفلة في مقطع فيديو وهي تتسلق الثلاجة بمهارة شديدة للحصول على الأقلام، وهبطت بمفردها دون مساعدة من أحد.
وقالت والدتها، المقيمة في سانت جورج في يوتا الأمريكية إنها اعتقدت أنها فقدت طفلتها عندما لم تتمكن من العثور عليها في المنزل، لكنها رصدتها في نهاية المطاف تتسلق الثلاجة.
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التعليقات
6 -2017-11-12 03:42:49
بداخلها طفله مشاكسه تخاف افتقادك بجيتك فرحت وعيونها امتلأت قصائد
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5 -2017-11-12 03:31:54
اسمح لطفلك ببعض المشاغبة وشاغب معه واتركه يتمتع بطفولته وتذكر طفولتك
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4 - عبدالله اليامي2017-11-12 02:55:12
ما شاء الله عليها ، الترجمة : أمها تقول وينك ؟ قالت موجودة ، ويوم شافتها فوق الثلاجة قالت إنزلي يا مقصورة الحبل ، ردت البنت ... أبشري 😁
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3 -2017-11-12 02:12:26
فنحضر .... وش المطلوب منااا....؟
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2 - محمد الشهري2017-11-12 01:31:34
اسم عليك ماشاءالله تبارك الله اللهم احفظها
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1 - سعود2017-11-12 01:25:28
حشى هذي اخطبوط
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بواسطة : واحد من الناس
الف مبروك لجميع المنتخبات العربية المشكلة في القرعة لأنهم سيأتون في مجموعه وحدة...
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