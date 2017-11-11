تونس والمغرب يلحقان بالسعودية ومصر ويتأهلا لمونديال روسيا 2018 – فيديو
صحيفة المرصد – وكالات : تأهل المغرب وتونس، السبت، لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، ليلحقا بالسعودية ومصر.
وأحرز المغرب هدفين في خمس دقائق بالشوط الأول ليفوز 2-صفر في ساحل العاج، السبت، ويتأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1998.
كما انتزعت تونس بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعد تعادلها بدون أهداف على أرضها مع ليبيا في ختام التصفيات الإفريقية.
وبذلك يمثل العرب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 4 دول هي السعودية ومصر وتونس والمغرب.
وهنأ الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي فريق بلاده الذي تأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018، واعتبر ذلك انجازاً كبيراً للكرة التونسية، وعبر قايد السبسي عن أمنياته لبلاده أن تحقق نجاحات في كل المجالات الأخرى.
فيما هنأ العاهل المغربي المنتخب الوطني بالفوز والتأهل لنهائيات كأس العالم .2018
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التعليقات
ياحبيبي توكم مغلوبين من البرتغال بالتلاته وبدون لاعيبتهم الاساسين ولا نسيتوا هزيمة المانيا فرق شمال افريقيه العربيه بامر الله بترفع راس العرب وخاصة لو شارك محمد صلاح نجم ليفربول
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الف مبروك للسعوديه ومصر والمغرب وتونس وجميع الدول العربيه الا دويلة الارهاب والمرتزقه قطر😎...!
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وفي الاخير اقول كاس العالم بيروح لمنتخب واحد فقط والمنتخبات الباقيه بيكونو ضيوف شرف واول مابيطلع المنتخبات العربيه
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تعليق 5 ليلت كل سكان العالم قلوبهم مثل طيبه قلوب شبابنا واقول للمعلول ومن على شاكلته الطيور على اشكالها تقع
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ماراح يشرف الكورة العربيه غير الفرق الافريقيه واولهم مصر طبعا والباقي حتكون مشاركته زي عدمها
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3- لاتنقهر ياصديقي هذا طبع البربر النكران ناكرين المعروف نبيل معلول يوم كان بيلعب مع اهلي جده كانو يحطونه على روسهم واليوم ينبح علينا
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والله العظيم المنتخبين المصري والمغربي ماحسبتلهم الل حساب وكنت اتمنى انهم ينهزمون الله لايردهم
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ماقهرتي الا نبيل معلول مدرب تونس يشكر القناة بين سبورت على وقفتهم على قوله مع المنتخب وقال نقف معكم ضد الحصار الظالم .
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وتجدر اﻻشارة بأن ندرب منتخب التونسي نبيل معلول واثناء لقاء مع بين سبورت بعد المباراة شكر المحللين بالاستديو التحليلي على وقفتهم وقال الله ينصركم على الحصار الظالم لقطر . هذا المدرب يجب ان يؤدب
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شايل هم هالمونديال نعرف بنطلع من الدور الأول لكن نتمنى هزيمه مشرفه
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