تونس والمغرب يلحقان بالسعودية ومصر ويتأهلا لمونديال روسيا 2018 – فيديو

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صحيفة المرصد – وكالات : تأهل المغرب وتونس، السبت، لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، ليلحقا بالسعودية ومصر.

وأحرز المغرب هدفين في خمس دقائق بالشوط الأول ليفوز 2-صفر في ساحل العاج، السبت، ويتأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1998.

كما انتزعت تونس بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعد تعادلها بدون أهداف على أرضها مع ليبيا في ختام التصفيات الإفريقية.

وبذلك يمثل العرب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 4 دول هي السعودية ومصر وتونس والمغرب.

وهنأ الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي فريق بلاده الذي تأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018، واعتبر ذلك انجازاً كبيراً للكرة التونسية، وعبر قايد السبسي عن أمنياته لبلاده أن تحقق نجاحات في كل المجالات الأخرى.

فيما هنأ العاهل المغربي المنتخب الوطني بالفوز والتأهل لنهائيات كأس العالم .2018

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