شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !
في أكتوبر الماضي، اكتشف أحد الأشخاص أن حساب شركة “كيه إف سي” “دجاج كنتاكي” الشهيرة على موقع “تويتر” يتابع أحد عشر حسابا فقط.
وتمكن الشخص ويدعى “مايك إدجت” من اكتشاف أن الأحد عشر حسابا الذين تتابعهم “كنتاكي” هم عبارة عن خمس فتيات يحملن اسم توابل وستة أشخاص يحملون اسم أعشاب، أي أحد عشر عشبا وتوابل هي مكونات الخلطة السرية لدجاج “كنتاكي”.
وبعد أسبوعين من الاكتشاف، بعث قسم التسويق لدى الشركة بهدية للرجل عبارة عن لوحة مرسومة توضح “إدجت” وهو محمول على كتفي شخصية “كولونيل ساندرز” الشهيرة ويشير بإصبعه إلى غروب الشمس أعلى منطقة جبلية.
وأرفقت الشركة باللوحة المرسومة خطابا موقعا من الكولونيل “ساندر” بالإضافة على 52 بطاقة قيمة الواحدة خمسة دولارات.
ومن جانبه، رفض “إدجت” نظريات المؤامرة المنتشرة عبر الإنترنت التي اتهمته بأنه أحد موظفي “كيه إف سي”وأنها مجرد حملة تسويقية.
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التعليقات
البيك فقط مع انني لم اذق طعماً للدجاج الذ من دجاج قصر ابن عقيّل على صقيرة الله يرحمها بلا كنتاكي ولا ماك
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تعليق مخالف
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تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء
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غامديه بالعكس لذيذ الى حد ما وطعمه في اوربا غير عن عندنا
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هل بعض المطاعم اذا جيت تدفع يزيد ريال عن قيمة الفاتورة او الوجبة هذا سؤوال
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دعاية من نوع اخر بعد الفشل
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دعاية لكنتاكي بطريقة غير مباشرة ، جميع الوجبات السريعة سواء ً كنتاكي ، ماكدونالدز وغيرها مضرة بالصحة على المدى البعيد وخصوصاً الأطفال .
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من حلات الطعم الحمد لله ع نعمة ربي
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كل المطاعم الغربيه في بلادنا تخلط زيت الخنزير
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