شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !

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في أكتوبر الماضي، اكتشف أحد الأشخاص أن حساب شركة “كيه إف سي” “دجاج كنتاكي” الشهيرة على موقع “تويتر” يتابع أحد عشر حسابا فقط.

وتمكن الشخص ويدعى “مايك إدجت” من اكتشاف أن الأحد عشر حسابا الذين تتابعهم “كنتاكي” هم عبارة عن خمس فتيات يحملن اسم توابل وستة أشخاص يحملون اسم أعشاب، أي أحد عشر عشبا وتوابل هي مكونات الخلطة السرية لدجاج “كنتاكي”.

وبعد أسبوعين من الاكتشاف، بعث قسم التسويق لدى الشركة بهدية للرجل عبارة عن لوحة مرسومة توضح “إدجت” وهو محمول على كتفي شخصية “كولونيل ساندرز” الشهيرة ويشير بإصبعه إلى غروب الشمس أعلى منطقة جبلية.

وأرفقت الشركة باللوحة المرسومة خطابا موقعا من الكولونيل “ساندر” بالإضافة على 52 بطاقة قيمة الواحدة خمسة دولارات.

ومن جانبه، رفض “إدجت” نظريات المؤامرة المنتشرة عبر الإنترنت التي اتهمته بأنه أحد موظفي “كيه إف سي”وأنها مجرد حملة تسويقية.

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