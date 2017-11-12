شاهد.. نجل مؤسس جريدة “الحياة” يكشف ما قاله خادم الحرمين عن والده.. وقصة الخندق الواحد!

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صحيفة المرصد: كشف الكاتب اللبناني كريم مروّة نجل الصحفي اللبناني كامل مروّة مؤسس جريدة الحياة، عن تفاصيل أول زيارة لوالده للمملكة، ومقابلته لخادم الحرمين .

وقال كريم مروة أن الملك سلمان روى لنا تفاصيل زيارة والده ومقابلته له بقصر الحكم عندما كان أميراً للرياض عام 1961 بحضور كبار الأمراء والمسؤولين.

وتابع: في لقاء له مع قناة “العربية” قال الملك سلمان إنه لما جاء كامل مروة إلى الرياض أول مرة لم نكن نعرف صورته، لأنه لم يكن ينشر صورته في جريدة “الحياة”، وكان اللقاء به مفاجأة، ووجدناه شخصاً بشوشاً مرحاً صاحب نكتة ومطلعاً اطلاعاً ملفتاً في السياسات الجارية في المنطقة والعالم.

وأضاف أن خادم الحرمين قال له ولأخيه إن والدهما كامل مروّة كان رجل دولة، وكان خصما لنا في الخمسينات؛ لأنه كان يؤيد الهاشمين في العراق، ونحن كنا في تكتل في مقابل مصر وسوريا. وتابع: إنه بعد الانقلاب العسكري في العراق أُنهيت كتلة الهاشميين، ونحن في السعودية غيرنا سياستنا جراء ذلك بسبب التغيرات التي حدثت، ووجدنا أنفسنا مع كامل في الخندق نفسه.