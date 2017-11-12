بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

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صحيفة المرصد- واس: تعتزم الهيئة العامة للموانئ ممثلة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام , بإنشاء قرية متكاملة للأعمال اللوجستية بنظام البناء والتشغيل والإعادة ( ‪bot‬ ) بالمنطقة المساندة بالميناء بمساحة تقدر بمليون متر مربع , من خلال عقد إمتياز لمدة ( 20 ) عاماً , عبر منافسة عامة سيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة , ستتيح للمستثمر الفرصة لإعداد التصاميم اللازمة للإنشاء والتشغيل والصيانة .

وقد أنهت الهيئة العامة للموانئ كافة الترتيبات اللازمة لطرح المشروع الذي سيسهم في رفع كفاءة الميناء وقدرته الاستيعابية والذي سيمكنها من مواكبة الزيادة المطردة في مناولة البضائع وتعزيز القدرة التنافسية , فضلاً عن تسهيل حركة تدفق البضائع من وإلى الميناء إضافة إلى مساهمته الفاعلة في انسيابية حركة الشاحنات مما سيسهل عملية الدخول والخروج بالميناء بشكل سلسل وآمن .

كما سيسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بصفة خاصة ولموانئ المملكة بشكل عام , باعتباره أحد المشاريع الاستثمارية التي ستزيد من تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للميناء لتصبح رافداً اقتصادياً هاماً وقيمة استثمارية مضافة لتفتح أفاق أوسع لتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح .

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 , التي تتضمن العمل على تنويع مصادر دخل الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحركة التنموية للمملكة , والسعي لتحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي , مع العمل على رفع مؤشر الخدمات اللوجستية وتعزيز مكانه المملكة الدولية كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث .

