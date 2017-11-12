محلل طقس.. موجة برد تضرب المملكة لمدة 48 ساعة.. وهذه المناطق الأكثر برودة!

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صحيفة المرصد: قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، أنه من المتوقع أن تتعمق موجة باردة على شمال البلاد، وتصل إلى شمال المنطقة الوسطى، وأجزاء كبيرة من شمال شرق المملكة.

الاستعداد للبرد

وحذر “الجهني” من الموجة الباردة التي تسجّل أول انخفاض ملحوظ لها منذ نهاية الشتاء الماضي، خاصة في مناطق الوسطى وشمالها وأجزاء من شمال غرب المملكة. وقال: يجب الاستعداد بوسائل التدفئة، وتجهيز الملابس الشتوية، خاصة للأطفال وكبار السن.وفقاً لـ ” سبق”.

48 ساعة

وأشار إلى أن موجة البرد قادمة من بلاد الشام وذلك وفقاً إلى آخر البيانات المناخية العالمية، والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط . وأضاف من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل أكثر هذه الليلة، وتستمر خلال الـ 48 ساعة القادمة.وتابع: من المتوقع أن تسجّل المنطقة الشمالية وشمال غرب المملكة باتجاه تبوك، وكذلك شمال حائل دون 10 درجات، وتمتد بعدها نحو شمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن والقصيم وكذلك الرياض وغربه، بدرجات حول “12- 15” درجة، بينما تكون في المناطق المفتوحة 11 درجة فقط.

أقل من المعدل

وأضاف: ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة، بينما تميل للاعتدال نهاراً، وهذا الانخفاض المبكّر يشير إلى شتاء درجات حرارته أقل من المعدل حسب المعطيات الحالية، ولكن تبقى نسبة تغيرها واردة في حال نشاط عوامل اخرى عكسية.

واستطرد قائلاً: المسطحات المائية تمر في فترة باردة نوعاً ما مقارنة بالعام الماضي، فعند النظر للمحيط الهادي مثلاً سنجد نشاطاً واضحاً للوجه البارد، وسيطرة قوية للرياح التجارية الشرقية لذلك فمن المتوقع أن تستمر التيارات الباردة في رحلتها في عرض المحيط، معلنةً بداية وجه بارد يسمى ” لانينيا” وهو الوجه المعاكس لظاهرة “نينيو” التي كانت نشطة في عامنا الماضي 2015.