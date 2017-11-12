وجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الزلازل .. كشف الحقيقة حول تعرض مدينة النماص لـ “ثوران بركاني” !
صحيفة المرصد : كشف الدكتور «هاني زهران» مدير عام المرصد الوطني للزلازل والبراكين أن ما تم تداوله أخيرا في وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك احتمالية لحدوث ثوران بركاني نظراً لوجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الهزات الأرضية، كلام عار تماما من الصحة، ولا توجد أية مؤشرات لحدوث أي ثوران بركاني، وما يشاع عن وجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الزلازل ليس صحيحاً، وإنما هي لتراكيب جيولوجية بعيدة كل البعد عن النشاط البركاني وتسمى هذه التراكيب (معقد حلقي) من صخور الجابرو (معقد لكثه).
وبحسب صحيفة “عكاظ” أضاف “الزهراني” : نهيب بالمواطنين عدم الاستماع والانصياع لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يرجى منهم الدخول على موقع الهيئة ومتابعة ما تم التوصل إليه من نتائج، وأن الهيئة تقوم بمراقبة النشاط الزلزالي والبركاني على مدار الساعة، وتقوم بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة في حال وجود أي مؤشرات لحدوث أي نشاط بركاني، وما يحدث حاليا من نشاط زلزالي في المنطقة أمر طبيعي جدا وسيستمر لعدة أيام مع تناقص عدد الزلازل وقوتها حتى ترجع المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي لها.
التعليقات
هيا جوك يني صحيون ..نار من اليمن وزلزله ودأبه وغيرها ...يكررون الكلام كالببغاء ..لايفهم مايقول...غثونا في وسائل التواصل يتباكون ويصيحون ويخوفون الناس من الدنيا وهم اصحاب القصور والزوجات ورحلات تركيا..
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من علامات الساعه خروج نار من اليمن تسوق الناس الى المحشر يعني الى الشام ! وكل ما تيامن عن الكعبه فهو يمن .وكل ما تشامل عن الكعبة فهو شام
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وليش الخوف؟ظواهر طبيعيه تحدث في كل العالم,وفين قوة الايمان,والا بس لعلعة علفاضي في المكرفونات.
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ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين} [سورة الروم: 41:42].
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((((( ماذا تعرف عن ((الصفائح _التكتونية)).....التقاربية أو التباعدية أو المتحولة ؟ الله يلطف بالعباد ))))
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ياصحونجي ياغبي. يعني الله ترك فساد العالم كله وقام يعاقب النماص😂😂والله ماأدري كيف تفكرون..مخ مافيه بصراحه☺
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هذه الأشاعات يطلقها بني صحيون الاخونج ليخوفوا الناس بأن هذه الزلازل عقاب من الله لأنهم سمحوا بقيادة المرأة للسيارة ودخولهن للملاعب ..زمان كانوا يخوفونا بالشجاع الاقرع😂وقصصهم الخرافية.حدثني احد الثقاة
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اهم حاجه لو حصل وثار بركان لاتخلون رجال الاعمال يشبكون عليه ويقولون املاك خاصه
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تطورنا وبيجي عندنا براكين الله يجيرنا من غضبه وبس
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يحفرون فيها لاستخراج مادة عزل والجبل يكون خامد لكنه مع الحفريات وسط الفوهه يصبح نشط ويسبب هزات مستمره وبعد ذلك ثوران بركاني
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الحقيقة هي ان شاءالله
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ان شاءالله ان شاءالله ان شاءالله
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قايل لكم من البدايه السر في فوهات البراكين. عندنا ناس ضعاف نفوس الحل الان اذهبو الى كل فوهة جبل بركاني وتاكدو بانه لا يوجد شركات تحفر في فوهة الجبال البركانيه لان ذُلك سيجعل من الجبل نشط بدل خامد
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الكلام صحيح فيه براكين _ دائما سبحان الله اذا نفوووو شي يطلع العكس تماماً ^_^
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أستغفرالله وأتوب اليه ..***. قال الله عز وجل (وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون)
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اختم كلامك ب والعلم عند الله او والله اعلم
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