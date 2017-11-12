وجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الزلازل .. كشف الحقيقة حول تعرض مدينة النماص لـ “ثوران بركاني” !

حجم الخط A A A المرصد 16 1٬959 1 ساعة

صحيفة المرصد : كشف الدكتور «هاني زهران» مدير عام المرصد الوطني للزلازل والبراكين أن ما تم تداوله أخيرا في وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك احتمالية لحدوث ثوران بركاني نظراً لوجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الهزات الأرضية، كلام عار تماما من الصحة، ولا توجد أية مؤشرات لحدوث أي ثوران بركاني، وما يشاع عن وجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الزلازل ليس صحيحاً، وإنما هي لتراكيب جيولوجية بعيدة كل البعد عن النشاط البركاني وتسمى هذه التراكيب (معقد حلقي) من صخور الجابرو (معقد لكثه).

وبحسب صحيفة “عكاظ” أضاف “الزهراني” : نهيب بالمواطنين عدم الاستماع والانصياع لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يرجى منهم الدخول على موقع الهيئة ومتابعة ما تم التوصل إليه من نتائج، وأن الهيئة تقوم بمراقبة النشاط الزلزالي والبركاني على مدار الساعة، وتقوم بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة في حال وجود أي مؤشرات لحدوث أي نشاط بركاني، وما يحدث حاليا من نشاط زلزالي في المنطقة أمر طبيعي جدا وسيستمر لعدة أيام مع تناقص عدد الزلازل وقوتها حتى ترجع المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي لها.