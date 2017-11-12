تبادل لإطلاق نار .. آخر تطورات قضية “خطف المواطن السعودي ” في لبنان !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن فوج مغاوير الجيش اللبناني نفذ أمس (السبت) مداهمات في بعلبك وتحديداً «منطقة الواسعة» بحثاً عن مطلوبين على خلفية خطف المواطن السعودي في كسروان، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين. وأصيب خلال المداهمات لبنانيان هما حاتم جعفر وبشارة محمد حسن قاسم، وآخر مجهول الهوية يدعى عبد العزيز الطي، فيما تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة.

ووفقا لصحيفة «عكاظ» أكد القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري أن السفارة على اتصال مستمر مع جميع المسؤولين اللبنانيين لبحث مستجدات عملية الخطف الإرهابية وإعادة المختطف إلى أهله. وقال: «ننتظر الآن الاتصالات الأمنية، وسنوافيكم بالمستجدات أولا بأول».

يشار إلى أن ميليشيا حزب الله الإرهابي اختطفت الموطن السعودي بالقرب من منزله في بلدة العقيبة كسروان بمحافظة جبل لبنان، مطالبين بفدية تبلغ مليون دولار للإفراج عنه.