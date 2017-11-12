تبادل لإطلاق نار .. آخر تطورات قضية “خطف المواطن السعودي ” في لبنان !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن فوج مغاوير الجيش اللبناني نفذ أمس (السبت) مداهمات في بعلبك وتحديداً «منطقة الواسعة» بحثاً عن مطلوبين على خلفية خطف المواطن السعودي في كسروان، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين. وأصيب خلال المداهمات لبنانيان هما حاتم جعفر وبشارة محمد حسن قاسم، وآخر مجهول الهوية يدعى عبد العزيز الطي، فيما تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة.
ووفقا لصحيفة «عكاظ» أكد القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري أن السفارة على اتصال مستمر مع جميع المسؤولين اللبنانيين لبحث مستجدات عملية الخطف الإرهابية وإعادة المختطف إلى أهله. وقال: «ننتظر الآن الاتصالات الأمنية، وسنوافيكم بالمستجدات أولا بأول».
يشار إلى أن ميليشيا حزب الله الإرهابي اختطفت الموطن السعودي بالقرب من منزله في بلدة العقيبة كسروان بمحافظة جبل لبنان، مطالبين بفدية تبلغ مليون دولار للإفراج عنه.
التعليقات
مراقب 16 معنى زلمه هو لسان الأثرم يعني فم انسان ليس له اسنان واذا اخرج لسانه يقال له زنمه هذا تفسير سؤالك كما جاء في لسان العرب صفحة 44
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تعليق مخالف
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😾😾😾🗣🗣
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جاك الموت ياتارك الصلاة كمل الرحلة على لبنان يالمزيون ولاترجع خلك هناك عاااادي بقريح
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كلنا في وطن واحد من القطيف ولا من جدة .. شيعي سني وطن واحد يجمعنا نتمنى عودته الى اهله سالم غانم .. وحسابنا وحسابه على الله ..
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***** انت عارف ان الوضع من زمان متكهرب مع حزب الله تروح عندهم هناك أقول وش معنا زلم ههههههه يازلمة ههههههه فسروهاوعلموني في المعنى هههههههه تبطون علي
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تعليق ١٠ههههههه بصراحة أنت صادق ولَك مني أعجاب 👍🏻تستاهل
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هذا من الطيف وزوجته ****سوريا أكيد
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خاطفيهم يبغون فلوس ***خاطفينه عشان الفلوس ها خطفتك كم تدفع لي
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وهذا وش ماخذه على البنان عقول صغيرة الله يكبر عقولنا
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قاعدين تمدحون الأجنبي والأجنبية شف وش يسوون بالسعودي السعودي على نياته والأجنبي مايخاف ربه أهم شي عنده الفلوس
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المخطوف من أهالي القطيف واعتقد ان الموضوع كله فيلم أكشن مدبر من حزب اللات قال مليون دولار يا عمي حنا لاقين ناكل حتى نعطيكم مليون دولار اذا نزل حساب المواطن ابشروا
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باقي أحد يروح إلى لبنان .. ؟
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الزبدة أنقذوا وبعدين حزب الله يخط علشان مليون احس انها متنبلع
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يا تعليق 5 لو انه ***ايش بيكون تعليقك اتحدى الرد
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يا تعليق 5 لو انه *** ايش بيكون تعليقك اتحدى الرد
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خلوه ذا المواطن السعودي والله مايستاهل يموت زلم علشانه انت عارف ان الوضع من زمان متكهرب مع حزب الله تروح عندهم هناك ......
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هو من القطيف وزوجته سورية ***؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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((((( اخر التطورات نقل المخطوف الي سوريا .... وفق تصريح زوجته والتي أكدت انه حادثها من سوريا ...... وأم الفضائح ان جميع ((الأسلحة والذخائر)) عائدة للجيش اللبناني ومنهوبه من مخازنه )))))
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طيب الخاطف من نفس مذهب حزباله 😂😂😂
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****** اعتقد تصفية حقوق بينهم ماهو خطف لانه سعودي او ان الموضوع كله فلم ابيض واسود
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