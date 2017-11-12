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تزامنا مع قيادة المرأة .. تفاصيل تعديل رسوم التدريب لاستخراج رخصة القيادة!

تزامنا مع قيادة المرأة .. تفاصيل تعديل رسوم التدريب لاستخراج رخصة القيادة!
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المرصد 47 3٬193 3 ساعات

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن هناك مقترحا لتعديل رسوم التدريب لاستخراج رخصة القيادة، تقدم به ملاك مدارس تعليم القيادة إلى الإدارة العامة للمرور، مبررين أن تطوير المدارس لا يكون إلا بتعديل تلك الرسوم لكون ذلك سيسهم في تطوير نماذج الدراسة داخلها، وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” كشفت مصادر أن المقترح حدد أن يكون متزامنا مع موعد إلحاق المرأة بمدارس التدريب على القيادة، والذي حدد بتاريخ 10-10-1439، موضحة أن الأسعار المقترحة لاستخراج الرخص تكون بسعر الساعة، بحيث تتراوح ما بين 60-70 ريالا، مشيرة إلى أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة سيساعد الأسر على التخلص من السائقين الأجانب، حيث تقدر نسبة الأسر التي ستستغني عن السائقين 50 %.

وقالت المصادر إن التكلفة السنوية لرواتب السائقين لدى الأسر إلى جانب التأمين وتذاكر السفر تتجاوز 33 مليار ريال، وتوقع المصدر أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل ارتفاعا مع بداية تنفيذ قرار قيادة المرأة بحيث يقدر بنحو 64 مليار ريال سنويا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 - زائر115
2017-11-12 11:17:46
الله يستر علينا و على كل مسلم ومسلمه و يكفينا شر الحديد
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46 - loving liberal
2017-11-12 11:14:45
اي كلام هذا ليش التدريب في الساعه ليش حيتنا استغلال في استغلال ياخوان تراءمثل هذي الامور تزيد الامورتعقيدً واكثرالشعب فقراء ومحملين ديون والارزاق محدوده في زمن الغضب والانسان يريدان يعيش حربلاقيودمجحف
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45 - الخبر الصحيح
2017-11-12 11:06:17
اعتقد ان العديد من شركات التأمين ستعلن إفلاسها
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44 - محمد العنزي
2017-11-12 10:57:50
اييييه الخمره حي ب النيجر
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( عدد التعليقات 1 )
43 - رهوك
2017-11-12 10:55:15
ان شاء الله تكون قيادتهم بالسلامة
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42 - محمد العنزي
2017-11-12 10:53:51
ت 38 كريم / اتق الله ايش خمره عيب
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41 - ًًً@
2017-11-12 10:30:35
حسبنا الله ونعم الوكيل
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40 -
2017-11-12 10:19:09
في كل صفحة ينورها بوجوده ربي يكثر من امثاله
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39 - الحمد
2017-11-12 10:17:24
طيب خلو النساء يتدربنا الحين كيف اذا جاء الموعد بتعطوهم رخص بدون تدريب سابق
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38 - كابتن كريم
2017-11-12 10:09:53
اتمنى يدربوهم في الخمرة احسن مكان للتدريب منطقة مفتوحة انا من بعد ما يسوقو راح اوقف السيارة واستخدم كريم و اوبر
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37 - الرابغي
2017-11-12 10:08:49
ومن قال انهم بيسوقون لسه قدامهم سنة والحرب العالمية على الابواب ونهاية العالم وكل المشاكل ومايحدث في العالم هذا بسبب****
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36 - الهزبر
2017-11-12 10:05:40
توفير ناتج محلي قال ... وين قيمة السيارات الجديده الفخمه وين الاكسسوارت الغاليه وين المخالفات اين الحوادث والورش ههه😂😂😂😂 تضحكون على من ؟؟الشعب واعي ترا.😩😩😩.
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35 - شغف
2017-11-12 10:03:11
الان تستغلون حاجة النساء للرخصة من حدد السعر ولا من استقدم مدربات وحتى على رأس الضعيفة خلصت من استغلال السائق جاء من يستغلهم ويتربح لحاجتهم استغلال في استغلال
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34 - شغف
2017-11-12 10:00:28
لماذا الاستغلال اعوذو بالله يعني بعتو شريحة الجوال ب10000ريالوهي متسوى 25ريالذاك الزمان وربح من ربح وكذالك ساهر ضاعفتم المخالفات لين تراكمت الديون واليوم تستغلون قيادة النساء على شان من استقدمتم من...
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33 - كلنا بريك بن هادي
2017-11-12 09:59:01
يا تعليق 32 اكثر من يخالف هم فئه الشباب و الحل سهل زوجوهم
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32 - القناص
2017-11-12 09:56:07
حسم الأمر ونتهي كل شيئ الخيار بيد المواطنيين لكن الذي اود ان أقوله مل ألناس وتعب المجتمع من هذا الموت على الطرقات من الحوادث يجب دراسة الموضوع وتشديد الرقابه ونزول المرور الى الشوارع وسن قوانين صارمه
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31 - كلنا بريك بن هادي
2017-11-12 09:55:35
يا تعليق 26 اذا مو عاجبك سكر على حريمك الباب انما انت ما لك شغل بحريم الاخرين هن احراء من اليوم ورايح يعملمن ما يريدون و انت لن تسطيع ان تمنع اي منهن انهاء عصر الولايه
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30 -
2017-11-12 09:52:33
ت23 الخزنه فيه الجوع
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29 - القناص
2017-11-12 09:51:05
كل الوافدين إلا قله قليله تعلمو عندنا ولايحسنون القياده السليمه ولو تطبق عليهم الشروط أظن لن ينجح 20% لأنهم لم يدرسون بطريقه سليمه وشوارعنا تشهد على ذالك وطريقة القياده فيها في ظل غباب تام للجهات
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28 -
2017-11-12 09:50:54
فينكم من اول من تطوير نماذج الدراسه اعتقد انها **** اجل لكم 50 سنه ماطورتوها الا يوم الحرمه تبي تسوق اجل طوروني وزوجوني وخلوني في البيت
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27 - ღღ
2017-11-12 09:48:20
ماحد يطالب بالسواقة الا ***** واقسم على ذلك
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26 - ღღ
2017-11-12 09:47:00
مثل الحاجة لدخول الملاعب والحفلات المختلطة حتى بالشوارع ****
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25 - سيراييفو
2017-11-12 09:45:54
هيا من أولها رفعوا الأسعار هيا اسلتموا
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24 - عادل الوحش
2017-11-12 09:45:52
المفروض المرور ترفض اي مقترح لرفع الاسعار والمحافظه عالاسعار القديمه والسعي لتخفيضها للمواطنين اكثر بدى جشع حقيين مدارس التدريب
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23 - ماوراء الارجنتين
2017-11-12 09:45:05
مدارس جديدة ذات فصول حديثة على طرز بنائية هندسية حديثة تمتلك أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة للإناث والذكور ودعمها بكفاءات نسائية ورجالية سعودية على كفاءة عاليه من التدريب والجودة والخبرة
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22 - القناص
2017-11-12 09:44:51
المشكله في التريب الدول المتقدمه تعرف خطر رخصة القياده البعض سنوات طويله لايحصل عليها اختبار صعب جدا ولابد من حفظ قواعد السير والطرق وسلامة الاخرين وليس مثل ماهو حاصل عندنا يعطي كل واحد المهم الرسوم
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21 - بدأت عملية الإستنزاف والإستغلال
2017-11-12 09:43:38
كما في كل شيء سيقوم هؤلاء وبدعم من الجهات المعنية بإستغلال الوضع وفرض رسوم خيالية اضعاف ما هو موجود في دول الجوار وكأني بهم سيعلمونها قيادة الطائرة. يجب وضع رسوم شبيهة لما هو موجود في محيطنا.
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20 - شغف
2017-11-12 09:42:07
على القوة اغلب الآباء وأولياء الأمور من يتضايقون وهم مجبورون يأتون بسائق ويحرج من كلمة تخليها تروح مع السائق لحالها وكلش الا السواقين لاقربت الدراسة بعد الإجازة ينتفش مثل الطاووس ويشرط شروطة بقوة
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19 - قلم الانصاف
2017-11-12 09:40:50
بالتوفيق لبنات الوطن شقيقات الرجال نتمنى منهن الانضباط في السياقة والتركيز فعلاً باذن الله سوفا يعتمدن على انفسهن شكراً خادم الحرمين
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18 - لن يتم الإستغناء عن سائق واحد
2017-11-12 09:40:35
ما نراه هو ليس الحاجه وإنما البريستيج الذي هو داء إبتلانا الله به فلو كانت قيادة المرأة للحاجة فأهلا وسهلا لكن المؤشرات تدل الى غير ذلك أما السائقون فهم باقون الى ما شاء الله.
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17 - ღღ
2017-11-12 09:40:16
جبال سدير وش هالذكاء الخارق للعادة هههههههههااااااااااااااا طلعت لماح ودي اكمل بس بس بس مشغول بالي دايما فيه ضيقة
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16 - ღღ
2017-11-12 09:38:18
يقولك انتشرت الجريمه والدنيا تخوف والناس تغيرت وتوحشت والماديات طغت والاستغلال والابتزاز والتفلت والانحرافات والتعاطي والخراب والبطاله والعنوسه وعوائل الوافدين سافرو وبقو عزابيه ثم يقول نطالب للبنات ؟
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15 - جبال سدير
2017-11-12 09:36:37
تعليق ٧ افهم الخبرقبل ماتعلق ٦٠و٧٠ ريال هذه رسوم تدريب الراغبين في الحصول على رخص قياده وليست رسوم الرخصه الرخصه رسومها ٤٠٠ ريال لعشر سنوات
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14 - ظلامي
2017-11-12 09:35:09
تعليق مخالف
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13 -
2017-11-12 09:31:06
اجل 50% بيتخلصون من السائق كيف حسبتوها ههههههههههههه
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12 - ღღ
2017-11-12 09:30:16
كل ماقيل ويقال بهذا ****
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11 - مناور
2017-11-12 09:29:20
ايّام الجدل العقيم عن سياقة النساء قلت ان سياقة المرأة حاصلة لا محالة وان المسألة مسألة وقت فقط لا غير وصفحات المرصد تشهد على ذلك لانه في الأخير لا يصح الا الصحيح
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10 - دعبادي
2017-11-12 09:26:55
لوفرضنا تكلفة العامل الفين يعني راتب سنوي 24000 الف لو عندنا مليون عايله عندها سواق معناه 24 مليار لو مليونين عايله 50 مليار مبلغ فلكي ممكن نشتري به اسلحه ندافع عن وطننا...
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9 - ღღ
2017-11-12 09:22:09
تعليق مخالف
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8 - زائره
2017-11-12 09:21:39
الله يطول بعمر ملكنا وولي عهده الأمين. الله يعز من تزنا ولا عزاء للظلاميين
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7 - ღღ
2017-11-12 09:17:21
الرخص تكون بسعر الساعة بحيث تتراوح ما بين 60-70 ريالا يابلاش فعلا رخص والحسابة تحسب يعني اليوم مع التخفيض ب 500 هههههاااااا
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6 - 1384
2017-11-12 09:06:32
**** بسقون النساء نعم ولكن السائق الاجنبي لن يخرج من البلد ويستمر في البيت والمبلغ مبالغ فية من اجل تكبير الموضوع .
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5 - قولو امين
2017-11-12 09:02:35
الله لايرزق كل حرامي وكل مستغل لاهل الوطن
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4 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-12 08:59:13
العنيده ترقب تاريخ 10/10 1439 على احر من الجمر مستعجله على السواقه والله ان **** لين تتعلمين صح بعدين ما يخدم بخيل.
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3 - حزم
2017-11-12 08:57:29
هاتو الفلوس اللي معاكم
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2 -
2017-11-12 08:49:57
يعجبني والله
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1 - كلنا بريك بن هادي
2017-11-12 08:48:33
أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل ارتفاعا مع بداية تنفيذ قرار قيادة المرأة بحيث يقدر بنحو 64 مليار ريال سنويا قوبه و الله قويه قال ايش قال 64 مليار سنويا
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آخر تعليق
بواسطة : البرنس

واضحه وصريحه لله يعين...
بواسطة : ابو صادق

للاسف ناس تعلق بكلام خرطي حنا ء وحنا والله يعلم الحال اعقل يا*** وخل حنا وحنا...
بواسطة : ابو يزيد

اسال الله لها الرحمة ون يسكنها الفردزس الاعلى من الجنة...
بواسطة :

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂...
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