تزامنا مع قيادة المرأة .. تفاصيل تعديل رسوم التدريب لاستخراج رخصة القيادة!

حجم الخط A A A المرصد 47 3٬193 3 ساعات

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن هناك مقترحا لتعديل رسوم التدريب لاستخراج رخصة القيادة، تقدم به ملاك مدارس تعليم القيادة إلى الإدارة العامة للمرور، مبررين أن تطوير المدارس لا يكون إلا بتعديل تلك الرسوم لكون ذلك سيسهم في تطوير نماذج الدراسة داخلها، وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” كشفت مصادر أن المقترح حدد أن يكون متزامنا مع موعد إلحاق المرأة بمدارس التدريب على القيادة، والذي حدد بتاريخ 10-10-1439، موضحة أن الأسعار المقترحة لاستخراج الرخص تكون بسعر الساعة، بحيث تتراوح ما بين 60-70 ريالا، مشيرة إلى أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة سيساعد الأسر على التخلص من السائقين الأجانب، حيث تقدر نسبة الأسر التي ستستغني عن السائقين 50 %.

وقالت المصادر إن التكلفة السنوية لرواتب السائقين لدى الأسر إلى جانب التأمين وتذاكر السفر تتجاوز 33 مليار ريال، وتوقع المصدر أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل ارتفاعا مع بداية تنفيذ قرار قيادة المرأة بحيث يقدر بنحو 64 مليار ريال سنويا.