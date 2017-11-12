أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي
صحيفة المرصد: تصدر هاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المركزَ الأول عالمياً في “تويتر”؛ وذلك لليوم الرابع على التوالي. جاء ذلك على خلفية المشادات القوية التي نشبت، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، بسبب قضية اللاعب “محمد العويس”، حينما كشف من خلالها إدانة نادي الأهلي في قضية توقيع محمد العويس “جنائياً ورياضياً”.
ليثير غضب جماهير الأهلي وتؤكد على سلامةَ موقف ناديها باعتبار أن مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أغلق القضية الصيف الماضي؛ مشدداً على نظامية الأوراق التي قدّمها الأهلي والتي تجيز له تسجيل اللاعب في صفوفه.
لم يقتصر الأمر على ذلك بل ناشدت الجماهير الأهلاوية وفقا لموقع سبق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ إلى التدخل معتبرين أن ما يحدث من تدخل لهيئة الرياضة في عمل اتحاد الكرة السعودي، هو تدخل حكومي يستوجب معه إيقاف الاتحاد السعودي وحرمان المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم!، وقامت الجماهير بإرسال عدد من الإيميلات للاتحاد الدولي لكرة القدم لتوضيح التفاصيل الكاملة للقضية؛ بل وصلت مطالباتهم إلى تدخل الشيخ أحمد الفهد، وهو الذي وصفه تركي آل الشيخ بأحد أقزام آسيا.
وكان آل الشيخ ، أجرى مداخلة مع برنامج “أكشن يا دوري”، ووجّه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي وقال: “المنتخب السعودي والرياضة السعودية خط أحمر؛ لذا يا جمهور الأهلي كلامكم المفروض يكون مع مَن أوقعكم في هذه المشكلة”. التزمت الصمت كثيراً وأضاف: أنا التزمت الصمت كثيراً على من يثير جزءاً من المشهد في النادي الأهلي مع الأسف، وحاولت وحاولت قدر المستطاع تقديراً للأسماء، ولما قدموه للرياضة السعودية؛ لكن يبدو أنهم لم يفهموا الرسالة، لن تهزنا هاشتاقات أو تغريدات.
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التعليقات
أنا معك يامعالي الوزير (تركي آل شيخ) إستمر في تطهير الرياضة الفاسدة لدينا والله معك..
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لا قوة مع الله يافيفا ياكاس وياالاتحاد الاسوى الرياضة السعودية والرياضة الكويتية خط احمر كفوكفومعالي الشيخ تركي ال الشيخ اصيل ياابوناصر لاظلم ولاخيانة و لا واسطة ولافتن لكل اندية السعودية والخليج
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مصيبه اذا صدرت عقوبات من الفيفا
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والله ذي الكوره لو يلغوها ويصرفون المبالغ الفلكيه على الإسكان و حقين الظمان كان أبرك .
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يابوناصر شد جيلك ترى شغلك عدال---اضغط المفسد ايلينه يذب مع الطريق/من طويل الوقت سوو على العالم هبال---من وقف في في الصف والا لعله في حريق/يحسبون السالفه بهلله ولا جدال---لايهمك صوت طبل ولاصوت النعيق
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اللهم صلي على محمد وال محمد . يارب السموات ويانور السموات اسالك بنور وجهك ياكريم واسالك باسمك الاعظم باودوود يا ودوود ياودوود يا ذو الجلال والاكرام وفق الهلال ياخذ بطولة اسيا
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قال ايش قال ناخذ العويس بدق الخشوم .. جاب الله من يدق خشومكم ويدعس على ارقابكم لابارك الله فيكم من فريق كله مخاز
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يا تركي ادعس على خشوم الطحلبية وخلهم يعرفون ان الظالم له يوم.. لايمكن يهزونك وانت تضرب بعصا محمد
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يجب الجام انصار هذا الفريق المسمى فريق تجاوزا ويجب تهبيطه الى الدرجة الثانية فهذا موقعه السليم لولا تدخل السلطة لولا الدعم الذي يجده من تحت الطاولة لكلن مع اندية ركاء
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أسألكم هل هذا فيق يشجعه انسان واقعي؟ خطف تسلط تجنيس وبطولات كانت تحتسب له كل ذلك عن طريق القوة والسلطة الكاس التي فاز بها الباتحاد قبل 60عاما لم تسلم لهم الا عام 1425 هل يعقل ذلك وهل يفعلها غير طحلبي؟
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مطالباتهم إلى تدخل الشيخ أحمد الفهد، ..هاذي وحدها ****..... #الاهلي -ظد-الاوطن#
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ان حصل هاذا...يجب منع لاعبي الاهلي من المشاركه في منتخب الوطن وتجاهلهم اعلامين وعدم نقل مباريات الاهلي
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حركاتهم مكشوفة الاهلي و الرايد لتسجل الاعب سعيدالمولد نادي الاتحاد بلامحامي والمصيبة لجنة الانضباط في عهد احمدعيدخايفة وساكتة وبلاعقوبة لسعيدالمولد في جريمة اهانة جمهور السكري في مبارة التعاون والرايد
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ارجع بلدك
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طيب ماذا تم من استعداد لوعدحفل اعتزال اللاعبين فهد الهريفي وفؤاد أنور ..واخبار اندية الدرجة الأولى..وتظلم ابطال لاعبي القوى مخلد العتيبي وزميله الآخر؟أما مشاكل اتحاد القدم كيان لوحده له منظمة ترعاه!!!
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يشتكون بلدهم ....... هاذي بصمت عار على نادي الاهلي طول حباته الوطن خط احمر
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القائمة تطول...غراب قصدي وما تلاه من فساد برسم دق الخشوم الظالم آن الاوان لوضع حد لفسادهم الأزلي ..شكرا مجددا معالي المستشار الله يحفظك ويسدد خطاك لرفع الظلم عن الرياضة
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في مثل هذه الظروف تعتبر ****أنا أهلاوي ولن تخرجني الكورة عن طوري حتى لو كنت أرى نفسي على حق لدرجة أن أشتكي على وطني لجهة تحارب نجاحاتنا الوطنية.ولكن للأسف جمهور غير ناضج وإنتمائهم الوطني هش.
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برافوا جماهير الملكي الله يحفظ اهلينا ويحميه من كل حاسد وحقود
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نصيحة اركدوا ..كل من يفكر يرفع شئ للفيفا من الجماهير سيعاقب من الجهات المختصة شكرا معالي المستشار ففسادهم ازلي من غارب مرورا بالسويلم وسوزا ومانسو والمولد وفتاح والعويس والقائمة
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127 - المونديالي المتعصب 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
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136 - الحقيقه 2017-11-12 16:32:06 نادي ***الى *** التاريخ 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸منتدى اندية
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الله يشفيكم
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هذا هو حال الطحالب من ايام عبدالله الفيصل .. خطف لاعبين بالقوة ورشاوي وشغل من تحت لتحت .. كيق ام خطف الغراب والكبش وغيرهم زمان ولماذا اعيد دابو بعد شطبه وكيف جنس هذا الفريق كل هذا الكم من اللاعبين ؟
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لاتنسوا قضية المولد عشان نعلمه كيف يسير ***في الملعب طحالب يتبكبكون عند الفيفا. ادعسسس ياتركي ابغا اشوف لسان الضفادع ونعلمهم الوطنية الصح ادعسسس ياتركي حتى يطلع الفساد من بُطُون الضفادع. ادعسسس
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الطحالب استفاد من *** خلال العشر سنوات الماضية و يجب ***
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بأي بأي روسيا هههههههه حتوحشنا قوي
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حسافه علىً من يقدم مصلحة مدان بالجرم على مصلحك وطن وامة
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150 انا احول ... نعم وحليمه ****... بس قول سوبيا ...مافيه روسيا
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اتمنى ان ينسحب الأهلي والنصر من الدوري ويبقى الأزرقني وعشره نفر والفيحاء ويسمى دوري العريجا
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انت شاهد احول ما تشوف الحقيقة
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طيب الأزرقني آخذ اسامه هوساوي والمعيوف الملكي بنفس الطريقة
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*** بس قولوا ... سوبيا ... مافيه روسيا .
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بعض الجماهير وصل بهم الأمر لخيانة الوطن وإرسال الايميلات للفيفا فهؤلاء خونة لابد أن يعاقبو يريدون أن تتدخل الفيفا في شؤوننا
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استغرب من بعض التعليقات التي تستكثر على الاهلي الذهاب بالقضيه للفيفا واعتبارها خيانه وعدم وطنيه هل هو اعتراف من حيث لايعلمون بان الاهلي فعلا ظلم واذا وصل للفيفا سياخذ حقه ام ماذا؟؟ هههههههههههه
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قولوا سوبيا..... ........ ........ ........ مافيه روسيا
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ياطحالب تبغون المنتخب يتعاقب من الفيفا عشان عويس وعشان نادي الأهلي المصدي اشتغلهم ياتركي خلينا اسمع الصياح من الالم. عشان يتعلموا الوطنية
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جمهور الطحالب **** ولا يهمهم مصلحة الوطن يجب شطب النادي
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ياجماعه مايصح الا الصحيح -صاحو او كتبو ومهما عملو لن ينفع ا*** احد
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أين العقلاء يحلوا المشكلة .. يارب تنتهي على خير
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من يحرص على الوطنيه كان يجب تاخير هذه المواضيع الى بعد نهاية كاس العالم
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تعليق 70 ههههههههههههههه اكيد لحمكم مر ( لحم طحلبي) ....
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كفوكفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ الرياضة السعودية خط احمر واندية الوطن واحدوالله واحد وولاكبير وولا صغير في اندية الوطن يااهلي ياهلال يانصريااتحاد ياشباب ياتعاون يارايد يافتح يااتفاق ياقادسية يااحد
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الاهلي نادي هلامي وجمهوره هلامات رخوم
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منتخب الوطن في كأس العالم سيشارك والاهلي سيعاقب ومهما عمل بعض مايسمى جمهور نادي والاستنجاد بالغريب عيب جمهور الاهلي الاصيل لايضحي بسمعه السعوديه من اجل لاعب اليوم وبكره في نادي ثاني
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الفيفا لا يعترف بالايميلات الشخصية إنما عبر فريق قانوني معتمد موكل من قبل أحد أطراف القضية على أن يكون الخصم هو المؤسسة الوطنية للمدعي وتلك خيانة إن حدثت
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مجرد غوغائية يدفغهم اعلام الاهلي ويدير الحملة **** يهبط ناديهم ويحرم من الصعود عشرسنوات ***
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لماذا تنمو الطحالب الخضراء في البحر في عمق حتى 100 متر؟؟
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نادي ***الى *** التاريخ 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
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فيفا لا يعترف بالايميلات الشخصية هههههههه فعلا طحالب والفعل خايب
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جماهير ***تريد تحارب منتخب بلادها واريد تعطيل المؤسسة الرياضية لوطنها فعلا يجب محاسبة محرضيها
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قالها عبدالرحمن بن سعود الله يرحمه .. اعطو الهلال كاس وخلو كاس للاندية الثانية تتنافس عليه .. وريحونا بال عويس بلا كلام فاضي
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💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚الأهلي فوق الجميع اسمع *********
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الطحالب حتوحشنا يخطفون اللاعبين ويصايحون مثل جماهير المسيار الفقراوية .... صراخ ومظلومية لكن اسمعونا صراخكم اكثر انتم وقطيع الفقر تراهم فاضين ما عندهم شي .. ادعس يا تركي خلنا نستمتع بالصراخ ..
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اذا وصلت الامور للفيفا وتوقف الاتحاد السعودي فالهلال سيعتبر خاسر نهائي اسيا ولن يلعب وسيكون الفريق الياباني هو البطل شكرا للاهلي فعلا انا كنت شايل هم هزيمة الهلال 7-0 فعلامحلي و العالمية صعبة قوية
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زلط دنيا زلط اشنقول😂😂
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صقار؟؟استنتاجك مثل وجهك ياليت تشيل اول حرفين من اسمك وتحط هذا الحرفين ****
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من فساد الأهلي 1/ رفع الرايات السوداء في المدرجات 2/ منعوا الإتحاد من الاستفادة من مانسو الذي تم التعاقد معه زمن سلطان بن فهد واخترعوا نظام ميثاق الشرف 3/تأليب لاعب الإتحاد سوزا البرازيلي وتحريضه
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قدم قدم بالأهلي نعلم ***من هو ومن الأهلي
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المنتخب امام مهمات صعبه ولابد من اغلاق مصادر التوترللاعبين المشاركين فيه حتى آخر مباراة له فالعامل نفسي مهم جدا ويجب ان يعطى اهميته بالمنتخب والاندية من خلال توظيف متخصصين في الارشاد النفسي
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في ناس مساكين والله حطنا مع قطر علشان شجعنا فريقنا ودافعنا عنه .. امحق من تفكير
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هههههههه مساكين جماهير الانديه الآخر والله جايكم الدور.
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اضغط يا ملكي جمهور مجنون بفنون ***
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امحق من نادي لعوب يرشي ويخالف لا وبعد يشكو دولة . السعوديه يا أشباه الرجال لها رجالها وقادتها تركع لهم الامم باْذن الله . بعيد عن شواربكم ننتظر حكم العدل والحزم فيكم وعلى فكرة توا كلكم فقاعات صابون
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ولع الشباب بالأهلي وقدح من رأس عالي. وينك ياملبس البشوت.
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89 - Aliii جمهور وصخ اخر همه الوطن وياليت على بطولات او لعب عدل الا فريق منتهي
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صدق من سماهم طحالب
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يوقف التحاد السعودي وتمنع مشاركه المنتخب بكاس العالم هذولا لايمتوا للوطن بصله هذي افكار وتوجه قطر واحمد الفهد ولقي مجموعه من المجنسين اللي ماعندهم ولاء يدعمونه مثل مادمر الرياضه الكويتيه
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روسيا روسيا في مهب الريح
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للمعلومية الفيفا لايتلقى شكاوي من جماهير! بل من أشخاص رسميين او جهات معترف بها قانونا فلا يضر السحاب....الوطن فوق الكل وسيرفرف الأخضر الخفاق في روسبا رغما عن أنوف الاقزام والصغار.
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روسيا روسيا في مهب الريح
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جماهير الاهلي جماهير خط النار جماهير الراقي تعرف كيف تدافع عن ناديها ماهو نجلس نتبكبك زي بعض جماهير الفرق الثانية واعيد واقول لحمنا مرررر .
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الطحالب هههههههههههههههههههه
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ههههههه فغر ال.ههههههه الأهلي ✌
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للي يقول جمهور الاهلي وصخ احنا جماهير راقية لا نرد عليك بأسلوبك ولكن نرد عليك في الملعب بالجلد .. الاهلي كل من يتعدا عليه يجلده بأسلوب الكبار .شافو الاهلي هذه السنة بيخطف الدوري قام طلعو مشكلة العويس
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ياقهوجي البراد
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احمد الفهد ما نفع الكويت تريدونه ينفعكم ***
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معروف تاريخهم من أيام نقل عمر راجخان وغازي ناصر بالقوة من الاتحاد مرورا بشطب لاعبي الاتحاد الغراب والنور موسى ثم تجنيس دابو والخوجلي والصغير للعب لناديهم
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على جمهور الاهلي الصمت لأنهم مخالفين للأنظمة
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الاهلي مدرسة في الوفاء والقانون الاهلي مدرسة في الوطنية والانتماء يبدأ الاخرون من حيث قد انتهى من الاهلي الاهلي يجب ان يُعامل كنادي سعودي...!
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الأهلي الملكي. روسيا حتوحشنا
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بالله روح على هشتاق كأس العالم حيوحشنا وانت تعرف من هو الفريق ذو الشعبية الجارفة .. لليوم الرابع على التوالي وهو متصدر الترند العالمي .قاهرهم في الملعب وعلى تويتر وعلى الواتس ايش باقي ماسويتاه يالراقي
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انا اتفاقي خالي من العنصرية احب اهلي واحب ابوي وجميع أسرتي
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ويش دخل الهلال . نقول ارتاح الله ********
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جمهور *** اخر همه الوطن وياليت على بطولات او لعب عدل الا فريق منتهي
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الأهلي الملكي. روسيا حتوحشنا
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انا اتفاقي خالي من العنصرية احب اهلي واحب ابوي وجميع أسرتي
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حاقدين على الاهلى ومن سنوات ونصف لاعبي المنتخب من صفوف الاهلى بطلوتعصب وحقدعلى كيان الاهلى وكوره بهذه الصوره ممقوته
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تركي صرح منذ وقت طويل بكلمة "حايوحشنا". ماوجده الجمهور****. لاشك ان الاهلي يستاهل عقوبة اذا ثبتت. ولكن لماذا لاتفند اخطاء الشبابيين كذلك؟ وسحبهم اوراق
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71// دوري ركاء انسى هذاالموضوع هذا النادي الاهلي اذا كان الاتهاد على مشاكله ماقدرو ينزلوه دوري ركاء مابالك النادي الاهلي وفي الاخير العويس اهلاوي اهلاوي بس طولو بالكم
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بأي بأي روسيا. الأهلي حبيب الكل ✌💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
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شيء مخجل جدا ان يطلب من الفيفا حرمان المنتخب السعودي من كأس العالم أو ايقاف الاتحاد السعودي لكرة القدم من اجل مصلحة احد الاندية في قضية احد اللاعبين . آل الشيخ قال انه لا ينظر الا الى السيفين والنخلة.
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لا تدخل الوطن في الموضوع من زج بهذه المشكلة واختلاق المشاكل من غير مشكلة اصلا ولاغراض سيئة في نفسه هو من يحاسب وليس الاهلي العريق وجماهيره الراقية
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اتمني تدخل الفيفا لكي نعلم ويعلم الغير بأن رياضتنا مرتبطه بانظمه اسيويه ودوليه ......
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بأذن الله يالطحالب دام هذه سواياكم موعدكم دوري ركاء النادي الي يبني مصالحه فوق مصالح وطنه ليس نادي ومن يديره لايستحقون حتى وظيفة سيكورتي على بوابة نادي ماهذه البزرنه وقلة الحياء الا هذه الدرجة سفهاء
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اذا سقط النادي الاهلي العريق لا يسقط لوحده .. يسقط ويُسقط من يتجرئ عليه .. لحمنا مرررر .. يكفي ان جميع الفرق بدون استثناء يسرقون اهازيج الاهلي ويضيفونها لهم .. كم انت عظيم يالراقي
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##العدل في التقاضي يجعل الكل راضي##
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اسلوب بلطجه غير مسبوق في الرياضه السعوديه يجب تدخل ولاة الأمر وايقاف هذه المهزله سريعآ حتى يفيق من به مرض مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ولكن هناك سفهاء لابد متربيتهم حتى من سفاهتم وضعوا ايديهم مع العدوا
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كم من مشاكل كتيره اثارها هذا النادي مع الاندية وللاسف هناك من اعلامهم من يطبل لهم المنتخب السعودي فوق الكل لاياتي من يهدد منتخب بلاده من اجل نادي هذا ماجنت ايديكم الشعودية فووووق الكلوالسعودية لا تهدد
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الاهلاويه انتم ما قدرتوا على طارق النوفل تبغون توقفون الرياضه السعوديه ههههههههههههههههههههههههههههه استغفر الله بس
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يبدوان تصريح ال الشيخ لم يعجب البعض في الأهلي ان لم يستطيعوا تصريف ناديهم وجماهيرهم عليهم الرحيل وبالفعل بدؤوا في اثارة جماهيرهم لمصالحهم الشخصيه دون مراعاة مصلحة الوطن هؤلاء يجب ايقافهم فورآومحاسبتهم
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برج الفيصلية يقول ✋️ كلمته قريبا 👍😂
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وان ثبت ان الأهلي منجاوز سوف يهبط الى مصاف اندية الدرجه الاولى مع حرمانه 3 سنوات من العاقد مع اي لاعب محترف..تحرم السعوديه من المشاركه في نهائيات كأس العالم..يحرم الهلال من نهائي آسيا،ليه يا أهلي 💚
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النادي الاهلي العظيم مازلت اعشقك حتى لو هبطوك الى الدرجة العاشرة نادي عريق ولن تهزنا تهديدات المهايطين والحاقدين عليك منذ تأسيسك انت سببت جروح عميقة في جميع الفرق بجلدك لهم دون رحمة امضي ونحن معك ..
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للعلم ياضفادع لن يؤثر هاشتاق ولاغيره النظام نظام.هيئة التحقيق والادعاء العام من اثبتت تهمة الفساد والرشوة وليس الاتحاد ولا الهئيه..درجه أولى ان شاء الله..هذا عهد العزم والعزم لامكان للمفسدين
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الرتز يحتريك
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لما ارى بعض العقول باستخدام التعالي والعنصرية ضد الاندية وكلاً يتكلم ع الثاني اقول الحمد الله ع نعمة العقل وان الله لم يبتلينا بما ابلاكم ارتقوا واتركوا عنكم الهمز واللمز والثذف فهناك ملائكة تكتب
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حسب علمي من مصدر موثوق جدا..الفيفا معطيتنا فرصه لنصحح الاوضاع..او يبدأون باتخاذ اجراءات طويله..اولها منع الكره السعوديه من المشاركه في اي بطوله قاريه او دوليه بما فيها الانديه..وايضا ان ثبت ان الاهلي
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لافض فوك 👍👍
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للأسف هاذي مشكلت المتعصبين يقفون ضد المنتخب والرياضه السعوديه من اجل ناديهم مع ثبوت تورط ناديهم جنائيا
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الضفادع بعد ما كانو ينفاخون دق خشوم.لانهم عارفين الاحاد السعودي السابق كيف فاسد.الان يصيحون بتويتر زمن الفساد انتهى مع عهد العزم والحزم .خلاص انتهى الان عصر جديد ان شاء الله لا للمفسدين والمرتشين
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ياخالد ابو راشد انت محامي، وضح لهم الفرق بين شيك عوض خميس وانه صار في الفترة الحرة بعد انتهاء عقده مع النصر مو مثل العويس. ياحكماء الأهلي تصرفو وعقلو جمهوركم فيه جمهور يضر منتخبه عشان ***
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ياخالد ابو راشد انت محامي، وضح لهم الفرق بين شيك عوض خميس وانه صار في الفترة الحرة بعد انتهاء عقده مع النصر مو مثل العويس. ياحكماء الأهلي تصرفو وعقلو جمهوركم ***
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دائم الانسان يحب النظام والانضباط
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انا صراحة اعجبتني إدارة نادي النصر والهلال حلوا مشكلة عوض خميس وطلعوا من المشكل ووجع الراس . وطالما ان الموضوع وصل الفيفا فعلى احد الطرفين تحمل المسؤولية سواء هيئة الرياضة او الأهلي .
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اطاحو باالاتحاد والان جاء دور الاهلي خلاص نءوؤ دوري لوحدكم
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الفيفا على بالكم بقالة عّم علي حتى يلتفت لطلب جمهور ***
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عجيب تعليق (١٧) *****
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17 - محمد ******
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ذكرها تركي آل الشيخ مع بتال لا الأهلي ولا الشباب يوجد طرف ثالث الحل الطرف الثالث يحلوها بين بعض ويخرج منها الناديين أو يحلها كبير الطرف الثالث بينهما وتخرج الكيانات
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لم اري في حياتي احقد من جماهير هذا النادي لكن والله تركي ال الشيخ لكم بالمرصاد ياطحالب...
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سيوحشنا،،،،،بس مين ياترى؟
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قد بأي روسيا
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الموضوع خطير واذا ما احتوى فان عوقبها وخيمة
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انا نصراوي والاهلي معاه حق ....****في فيفا ومن حق اي نادي يشتكي للفيفا .
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قد بأي روسيا
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هجومه على الاهلي الملكي وعلى جماهيره مجرد واجهة.فالهجوم والترصد والتحرش المقصود به رمز الأهلي.هو يدور ويلف وعينه على الرمز والسبب معروف.فمن ينظر في الحالة الراهنة سيجد أن الرمز ربما كان الثالث في القا
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با ي باي روسيا.****
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2 / يا جماهير الاهلي نقدر زعلكم ولكن لن نسمح بضياع حلم المونديال في روسيا الروسية ،،،،كلام سليم
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كل من يطول علي نادي الأهلي ****
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سنمضي معا
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كلنا الأهلي وسنمضي عبر الزمان معن
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وستذكرون كلامي جيدا ولن تقوم له قائمة ستكون نهاية الاهلي من كل النواحي. وهذا هو الفرق الكبير بين حكماء الهلال والنصر وبين من يديرون الدفة في الأهلي وجماهيره سيدفعون ثمن تهورهم.
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اتمنى من جماهير الأهلي محاسبة من اوقع النادي بهذه المشاكل .. وتعاقد مع العويس بهذه الطريقة الغير قانونية. وللعلم اذا وصل الأمر للفيفا سيتم تهبيط النادي الأهلي للدرجة الأولى. تذكروا كلامي هذا جيدا
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علي الفيفا التدخل. ****
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راح فيها الطحلبي*** بالهم بيرد الفيفا عليهم ولا الفيفا بقالة عّم علي طحالب وش تتوقع منهم
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الموضوع رياضة ويجب ان يكون كلامنا وتصرفتنا رياضية وحسب القوانين . نعم يجب ان نهداء شوي من بعض القرارات المتسرعة . وعلى متنفذين الأهلي يهدون العب الشوي بلاش المغامرات الغير محسوبة وقد تضر بنادي الأهلي
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وكأنه منتخب لدولة أخرى ويستعينون بمن بهذا النكرة الذي أساء لأنديتنا ورياضتنا. يجب التعامل مع هذا الفريق بحزم ويجب تعرية كل من أجج جماهيره وإعلان اسمائهم لان تلك المجموعة تسيء للمملكة العربية السعودية
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سيوحشنا
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هههههههه رجل يحارب الفساد . الله يوفقك ويقويك. الفيفا بيهبط الاهلي ان شاءالله
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اذا تدخل الفيفا راح فيها المنتخب والرياضة السعودية
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حتوحسنا هههههههه
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يستاهل الاهلي كل اللي يجيه ....***
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اذا وصل الامر للفيفا فلن يكون هذا من صالح نادي الاهلي واذكروا كلامي لان قرارات هيئة الرياضة ارحم من قرارات الفيفا وقتها والامر المهم ان يكون لديك وطنية تغلب على محبة النادي فإذا ذكر الوطن انتهى .
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الفيفا سيقوم باللازم وسنرى من الذي سيوحشنا في المونديال الى الامام ياجماهير الاهلي العظبم.
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اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﳌﺮﻳﺦ واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺮة ...
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باي باي روسيا
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مايضيع حق وراه مطالب ما اثار الجمهور الاهلاوي هو عدم العدل بين الأندية حيث اعتبر فلوس عوض خميس من الهلال سلفة ومن الاهلي رشوة ومخالفات هلالية أخرى غض عنها النظر اضافة الى تهديده ووعيده للاهلي ورجاله
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هتوحشنا يا القوي انت
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فعلا هناك تدخلات كثيرة من قبل هئية الرياضية والتزام الصمت من اتحاد كرة القدم
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شكل القضيه بتنتهي على ( باباي روسيا)
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يا جماهير الاهلي نقدر زعلكم ولكن لن نسمح بضياع حلم المونديال في روسيا الروسية والمفروض إما أن تصبرو أو تنتظرو إلى نهاية المونديال وتكونو وطنيين محبين لوطنكم بعدها تقدمون احتجاجاتكم في الحج إلى الفيفا
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اعتقد نهاية الامر ليست في صالح المتنفذين وقد نلحق باحد الدول المجاوره لا قدر الله
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