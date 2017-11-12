رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي
حجم الخط A A A
المرصد 198 11٬211 4 ساعات

صحيفة المرصد: تصدر هاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المركزَ الأول عالمياً في “تويتر”؛ وذلك لليوم الرابع على التوالي. جاء ذلك على خلفية المشادات القوية التي نشبت، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، بسبب قضية اللاعب “محمد العويس”، حينما كشف من خلالها إدانة نادي الأهلي في قضية توقيع محمد العويس “جنائياً ورياضياً”.

ليثير غضب جماهير الأهلي وتؤكد على سلامةَ موقف ناديها باعتبار أن مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أغلق القضية الصيف الماضي؛ مشدداً على نظامية الأوراق التي قدّمها الأهلي والتي تجيز له تسجيل اللاعب في صفوفه.

لم يقتصر الأمر على ذلك بل ناشدت الجماهير الأهلاوية وفقا لموقع سبق  الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ إلى التدخل معتبرين أن ما يحدث من تدخل لهيئة الرياضة في عمل اتحاد الكرة السعودي، هو تدخل حكومي يستوجب معه إيقاف الاتحاد السعودي وحرمان المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم!، وقامت الجماهير بإرسال عدد من الإيميلات للاتحاد الدولي لكرة القدم لتوضيح التفاصيل الكاملة للقضية؛ بل وصلت مطالباتهم إلى تدخل الشيخ أحمد الفهد، وهو الذي وصفه تركي آل الشيخ بأحد أقزام آسيا.

وكان آل الشيخ ، أجرى مداخلة مع برنامج “أكشن يا دوري”، ووجّه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي وقال: “المنتخب السعودي والرياضة السعودية خط أحمر؛ لذا يا جمهور الأهلي كلامكم المفروض يكون مع مَن أوقعكم في هذه المشكلة”. التزمت الصمت كثيراً وأضاف: أنا التزمت الصمت كثيراً على من يثير جزءاً من المشهد في النادي الأهلي مع الأسف، وحاولت وحاولت قدر المستطاع تقديراً للأسماء، ولما قدموه للرياضة السعودية؛ لكن يبدو أنهم لم يفهموا الرسالة، لن تهزنا هاشتاقات أو تغريدات.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

198 - ماركتو
2017-11-12 18:45:06
أنا معك يامعالي الوزير (تركي آل شيخ) إستمر في تطهير الرياضة الفاسدة لدينا والله معك..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
197 - ابو صالح سكري
2017-11-12 18:29:17
لا قوة مع الله يافيفا ياكاس وياالاتحاد الاسوى الرياضة السعودية والرياضة الكويتية خط احمر كفوكفومعالي الشيخ تركي ال الشيخ اصيل ياابوناصر لاظلم ولاخيانة و لا واسطة ولافتن لكل اندية السعودية والخليج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
196 - سراب
2017-11-12 18:25:48
مصيبه اذا صدرت عقوبات من الفيفا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
195 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-12 18:24:18
والله ذي الكوره لو يلغوها ويصرفون المبالغ الفلكيه على الإسكان و حقين الظمان كان أبرك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
194 -
2017-11-12 18:21:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
193 - شايم
2017-11-12 18:18:51
يابوناصر شد جيلك ترى شغلك عدال---اضغط المفسد ايلينه يذب مع الطريق/من طويل الوقت سوو على العالم هبال---من وقف في في الصف والا لعله في حريق/يحسبون السالفه بهلله ولا جدال---لايهمك صوت طبل ولاصوت النعيق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
192 - ٢٣
2017-11-12 18:16:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
191 - اهلااااااااااااوي
2017-11-12 18:14:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
190 -
2017-11-12 18:09:08
اللهم صلي على محمد وال محمد . يارب السموات ويانور السموات اسالك بنور وجهك ياكريم واسالك باسمك الاعظم باودوود يا ودوود ياودوود يا ذو الجلال والاكرام وفق الهلال ياخذ بطولة اسيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
189 -
2017-11-12 18:07:21
قال ايش قال ناخذ العويس بدق الخشوم .. جاب الله من يدق خشومكم ويدعس على ارقابكم لابارك الله فيكم من فريق كله مخاز
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
188 - ملكي
2017-11-12 18:07:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
187 - اتاوي واقعي
2017-11-12 18:05:46
يا تركي ادعس على خشوم الطحلبية وخلهم يعرفون ان الظالم له يوم.. لايمكن يهزونك وانت تضرب بعصا محمد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
186 - خاص جدا
2017-11-12 17:59:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
185 -
2017-11-12 17:57:40
يجب الجام انصار هذا الفريق المسمى فريق تجاوزا ويجب تهبيطه الى الدرجة الثانية فهذا موقعه السليم لولا تدخل السلطة لولا الدعم الذي يجده من تحت الطاولة لكلن مع اندية ركاء
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
184 -
2017-11-12 17:56:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
183 -
2017-11-12 17:55:29
أسألكم هل هذا فيق يشجعه انسان واقعي؟ خطف تسلط تجنيس وبطولات كانت تحتسب له كل ذلك عن طريق القوة والسلطة الكاس التي فاز بها الباتحاد قبل 60عاما لم تسلم لهم الا عام 1425 هل يعقل ذلك وهل يفعلها غير طحلبي؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
182 - ابوراشد
2017-11-12 17:54:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
181 - خالد
2017-11-12 17:54:07
مطالباتهم إلى تدخل الشيخ أحمد الفهد، ..هاذي وحدها ****..... #الاهلي -ظد-الاوطن#
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
180 - خالد
2017-11-12 17:47:00
ان حصل هاذا...يجب منع لاعبي الاهلي من المشاركه في منتخب الوطن وتجاهلهم اعلامين وعدم نقل مباريات الاهلي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
179 - ابو صالح سكري
2017-11-12 17:45:55
حركاتهم مكشوفة الاهلي و الرايد لتسجل الاعب سعيدالمولد نادي الاتحاد بلامحامي والمصيبة لجنة الانضباط في عهد احمدعيدخايفة وساكتة وبلاعقوبة لسعيدالمولد في جريمة اهانة جمهور السكري في مبارة التعاون والرايد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
178 - الازدي
2017-11-12 17:45:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
177 - تعليق 166
2017-11-12 17:41:55
ارجع بلدك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
176 -
2017-11-12 17:41:30
طيب ماذا تم من استعداد لوعدحفل اعتزال اللاعبين فهد الهريفي وفؤاد أنور ..واخبار اندية الدرجة الأولى..وتظلم ابطال لاعبي القوى مخلد العتيبي وزميله الآخر؟أما مشاكل اتحاد القدم كيان لوحده له منظمة ترعاه!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
175 - خالد
2017-11-12 17:40:47
يشتكون بلدهم ....... هاذي بصمت عار على نادي الاهلي طول حباته الوطن خط احمر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
174 - مجرة التبانة
2017-11-12 17:30:15
القائمة تطول...غراب قصدي وما تلاه من فساد برسم دق الخشوم الظالم آن الاوان لوضع حد لفسادهم الأزلي ..شكرا مجددا معالي المستشار الله يحفظك ويسدد خطاك لرفع الظلم عن الرياضة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
173 - زمن يخوف
2017-11-12 17:30:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
172 - أبو راكان
2017-11-12 17:29:51
في مثل هذه الظروف تعتبر ****أنا أهلاوي ولن تخرجني الكورة عن طوري حتى لو كنت أرى نفسي على حق لدرجة أن أشتكي على وطني لجهة تحارب نجاحاتنا الوطنية.ولكن للأسف جمهور غير ناضج وإنتمائهم الوطني هش.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
171 - ابو فيصل
2017-11-12 17:29:38
برافوا جماهير الملكي الله يحفظ اهلينا ويحميه من كل حاسد وحقود
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
170 -
2017-11-12 17:25:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
169 - مجرة التبانة
2017-11-12 17:25:20
نصيحة اركدوا ..كل من يفكر يرفع شئ للفيفا من الجماهير سيعاقب من الجهات المختصة شكرا معالي المستشار ففسادهم ازلي من غارب مرورا بالسويلم وسوزا ومانسو والمولد وفتاح والعويس والقائمة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
168 - اسمرعبرالملكـــي
2017-11-12 17:24:59
127 - المونديالي المتعصب 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
167 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-12 17:23:50
136 - الحقيقه 2017-11-12 16:32:06 نادي ***الى *** التاريخ 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸منتدى اندية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
166 - خالد سليمان
2017-11-12 17:23:11
الله يشفيكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
165 -
2017-11-12 17:17:01
هذا هو حال الطحالب من ايام عبدالله الفيصل .. خطف لاعبين بالقوة ورشاوي وشغل من تحت لتحت .. كيق ام خطف الغراب والكبش وغيرهم زمان ولماذا اعيد دابو بعد شطبه وكيف جنس هذا الفريق كل هذا الكم من اللاعبين ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
164 - تووووت
2017-11-12 17:16:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
163 - خبير
2017-11-12 17:03:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
162 - اتي والعلم ساده 90 عام
2017-11-12 17:02:35
لاتنسوا قضية المولد عشان نعلمه كيف يسير ***في الملعب طحالب يتبكبكون عند الفيفا. ادعسسس ياتركي ابغا اشوف لسان الضفادع ونعلمهم الوطنية الصح ادعسسس ياتركي حتى يطلع الفساد من بُطُون الضفادع. ادعسسس
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
161 - ****
2017-11-12 17:01:27
الطحالب استفاد من *** خلال العشر سنوات الماضية و يجب ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
160 - صفخه
2017-11-12 17:00:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
159 -
2017-11-12 16:59:47
بأي بأي روسيا هههههههه حتوحشنا قوي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
158 - معاهد ومبايع ال سعود
2017-11-12 16:57:33
حسافه علىً من يقدم مصلحة مدان بالجرم على مصلحك وطن وامة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
157 - المع السيف
2017-11-12 16:55:44
150 انا احول ... نعم وحليمه ****... بس قول سوبيا ...مافيه روسيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
156 - الصويان
2017-11-12 16:53:04
اتمنى ان ينسحب الأهلي والنصر من الدوري ويبقى الأزرقني وعشره نفر والفيحاء ويسمى دوري العريجا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
155 - تعليق 150
2017-11-12 16:49:29
انت شاهد احول ما تشوف الحقيقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
154 - الصويان
2017-11-12 16:48:46
طيب الأزرقني آخذ اسامه هوساوي والمعيوف الملكي بنفس الطريقة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
153 - المع السيف
2017-11-12 16:47:32
*** بس قولوا ... سوبيا ... مافيه روسيا .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
152 -
2017-11-12 16:47:17
بعض الجماهير وصل بهم الأمر لخيانة الوطن وإرسال الايميلات للفيفا فهؤلاء خونة لابد أن يعاقبو يريدون أن تتدخل الفيفا في شؤوننا
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
151 - رياضي حر وشاهد على فساد نادي الدلال
2017-11-12 16:45:23
استغرب من بعض التعليقات التي تستكثر على الاهلي الذهاب بالقضيه للفيفا واعتبارها خيانه وعدم وطنيه هل هو اعتراف من حيث لايعلمون بان الاهلي فعلا ظلم واذا وصل للفيفا سياخذ حقه ام ماذا؟؟ هههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
150 - المع السيف
2017-11-12 16:44:57
قولوا سوبيا..... ........ ........ ........ مافيه روسيا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
149 -
2017-11-12 16:42:59
ياطحالب تبغون المنتخب يتعاقب من الفيفا عشان عويس وعشان نادي الأهلي المصدي اشتغلهم ياتركي خلينا اسمع الصياح من الالم. عشان يتعلموا الوطنية
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
148 - الوطن فوق الجميع
2017-11-12 16:42:24
جمهور الطحالب **** ولا يهمهم مصلحة الوطن يجب شطب النادي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
147 - المشاكس
2017-11-12 16:40:37
ياجماعه مايصح الا الصحيح -صاحو او كتبو ومهما عملو لن ينفع ا*** احد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
146 - تيم
2017-11-12 16:39:19
أين العقلاء يحلوا المشكلة .. يارب تنتهي على خير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
145 - صفخه
2017-11-12 16:39:09
من يحرص على الوطنيه كان يجب تاخير هذه المواضيع الى بعد نهاية كاس العالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
144 - خالد
2017-11-12 16:39:01
تعليق 70 ههههههههههههههه اكيد لحمكم مر ( لحم طحلبي) ....
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
143 - ابو صالح سكري
2017-11-12 16:36:49
كفوكفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ الرياضة السعودية خط احمر واندية الوطن واحدوالله واحد وولاكبير وولا صغير في اندية الوطن يااهلي ياهلال يانصريااتحاد ياشباب ياتعاون يارايد يافتح يااتفاق ياقادسية يااحد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
142 - إتــــــــــــــاوي
2017-11-12 16:35:31
الاهلي نادي هلامي وجمهوره هلامات رخوم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
141 - مواطن
2017-11-12 16:34:59
منتخب الوطن في كأس العالم سيشارك والاهلي سيعاقب ومهما عمل بعض مايسمى جمهور نادي والاستنجاد بالغريب عيب جمهور الاهلي الاصيل لايضحي بسمعه السعوديه من اجل لاعب اليوم وبكره في نادي ثاني
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
140 - وطني
2017-11-12 16:34:52
الفيفا لا يعترف بالايميلات الشخصية إنما عبر فريق قانوني معتمد موكل من قبل أحد أطراف القضية على أن يكون الخصم هو المؤسسة الوطنية للمدعي وتلك خيانة إن حدثت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
139 - شايم
2017-11-12 16:34:25
مجرد غوغائية يدفغهم اعلام الاهلي ويدير الحملة **** يهبط ناديهم ويحرم من الصعود عشرسنوات ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
138 - فيصل ............
2017-11-12 16:33:48
لماذا تنمو الطحالب الخضراء في البحر في عمق حتى 100 متر؟؟
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
137 - رياضي حر وشاهد على فساد نادي الدلال
2017-11-12 16:33:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
136 - الحقيقه
2017-11-12 16:32:06
نادي ***الى *** التاريخ 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
135 - وطني
2017-11-12 16:32:05
فيفا لا يعترف بالايميلات الشخصية هههههههه فعلا طحالب والفعل خايب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
134 - اهلاوي صادق
2017-11-12 16:29:54
جماهير ***تريد تحارب منتخب بلادها واريد تعطيل المؤسسة الرياضية لوطنها فعلا يجب محاسبة محرضيها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
133 - راجع قدام
2017-11-12 16:27:40
قالها عبدالرحمن بن سعود الله يرحمه .. اعطو الهلال كاس وخلو كاس للاندية الثانية تتنافس عليه .. وريحونا بال عويس بلا كلام فاضي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
132 - أبو سحم
2017-11-12 16:26:58
***************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
131 -
2017-11-12 16:25:53
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚الأهلي فوق الجميع اسمع *********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
130 - فارس
2017-11-12 16:21:29
الطحالب حتوحشنا يخطفون اللاعبين ويصايحون مثل جماهير المسيار الفقراوية .... صراخ ومظلومية لكن اسمعونا صراخكم اكثر انتم وقطيع الفقر تراهم فاضين ما عندهم شي .. ادعس يا تركي خلنا نستمتع بالصراخ ..
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
129 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-12 16:21:00
اذا وصلت الامور للفيفا وتوقف الاتحاد السعودي فالهلال سيعتبر خاسر نهائي اسيا ولن يلعب وسيكون الفريق الياباني هو البطل شكرا للاهلي فعلا انا كنت شايل هم هزيمة الهلال 7-0 فعلامحلي و العالمية صعبة قوية
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
128 - مناحي
2017-11-12 16:18:55
***************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
127 - المونديالي
2017-11-12 16:18:43
🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
126 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-12 16:16:59
زلط دنيا زلط اشنقول😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
125 - رد صقار109
2017-11-12 16:13:16
صقار؟؟استنتاجك مثل وجهك ياليت تشيل اول حرفين من اسمك وتحط هذا الحرفين ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
124 - المونديالي
2017-11-12 16:12:48
‏من فساد الأهلي ‏1/ رفع الرايات السوداء في المدرجات ‏2/ منعوا الإتحاد من الاستفادة من مانسو الذي تم التعاقد معه زمن سلطان بن فهد واخترعوا نظام ميثاق الشرف ‏3/تأليب لاعب الإتحاد سوزا البرازيلي وتحريضه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
123 -
2017-11-12 16:09:52
قدم قدم بالأهلي نعلم ***من هو ومن الأهلي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
122 -
2017-11-12 16:08:28
المنتخب امام مهمات صعبه ولابد من اغلاق مصادر التوترللاعبين المشاركين فيه حتى آخر مباراة له فالعامل نفسي مهم جدا ويجب ان يعطى اهميته بالمنتخب والاندية من خلال توظيف متخصصين في الارشاد النفسي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
121 - راجع قدام
2017-11-12 16:06:20
في ناس مساكين والله حطنا مع قطر علشان شجعنا فريقنا ودافعنا عنه .. امحق من تفكير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
120 -
2017-11-12 16:05:26
***************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
119 - العقيلي
2017-11-12 16:03:50
********************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
118 - العقيلي
2017-11-12 16:01:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
117 -
2017-11-12 16:01:05
هههههههه مساكين جماهير الانديه الآخر والله جايكم الدور.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
116 - مناحي
2017-11-12 16:00:17
اضغط يا ملكي جمهور مجنون بفنون ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
115 - معاهد ومبايع ال سعود
2017-11-12 15:59:39
امحق من نادي لعوب يرشي ويخالف لا وبعد يشكو دولة . السعوديه يا أشباه الرجال لها رجالها وقادتها تركع لهم الامم باْذن الله . بعيد عن شواربكم ننتظر حكم العدل والحزم فيكم وعلى فكرة توا كلكم فقاعات صابون
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
114 -
2017-11-12 15:58:57
ولع الشباب بالأهلي وقدح من رأس عالي. وينك ياملبس البشوت.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
113 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-12 15:57:58
89 - Aliii جمهور وصخ اخر همه الوطن وياليت على بطولات او لعب عدل الا فريق منتهي
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
112 -
2017-11-12 15:57:12
****************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
111 - القصيبي
2017-11-12 15:56:51
صدق من سماهم طحالب
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
110 - لوزه
2017-11-12 15:56:13
يوقف التحاد السعودي وتمنع مشاركه المنتخب بكاس العالم هذولا لايمتوا للوطن بصله هذي افكار وتوجه قطر واحمد الفهد ولقي مجموعه من المجنسين اللي ماعندهم ولاء يدعمونه مثل مادمر الرياضه الكويتيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
109 - صقّار
2017-11-12 15:55:42
****************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
108 -
2017-11-12 15:55:04
روسيا روسيا في مهب الريح
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
107 - مجرة التبانة
2017-11-12 15:54:11
للمعلومية الفيفا لايتلقى شكاوي من جماهير! بل من أشخاص رسميين او جهات معترف بها قانونا فلا يضر السحاب....الوطن فوق الكل وسيرفرف الأخضر الخفاق في روسبا رغما عن أنوف الاقزام والصغار.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
106 -
2017-11-12 15:53:39
روسيا روسيا في مهب الريح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
105 - حنشل
2017-11-12 15:53:05
********************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
104 - راجع قدام
2017-11-12 15:51:13
جماهير الاهلي جماهير خط النار جماهير الراقي تعرف كيف تدافع عن ناديها ماهو نجلس نتبكبك زي بعض جماهير الفرق الثانية واعيد واقول لحمنا مرررر .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
103 - موزه السيلانيه
2017-11-12 15:49:23
الطحالب هههههههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
102 -
2017-11-12 15:48:27
ههههههه فغر ال.ههههههه الأهلي ✌
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
101 - راجع قدام
2017-11-12 15:45:52
للي يقول جمهور الاهلي وصخ احنا جماهير راقية لا نرد عليك بأسلوبك ولكن نرد عليك في الملعب بالجلد .. الاهلي كل من يتعدا عليه يجلده بأسلوب الكبار .شافو الاهلي هذه السنة بيخطف الدوري قام طلعو مشكلة العويس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
100 -
2017-11-12 15:45:00
***************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
99 -
2017-11-12 15:43:22
ياقهوجي البراد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
98 -
2017-11-12 15:40:49
*************
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
97 - عموري
2017-11-12 15:39:42
احمد الفهد ما نفع الكويت تريدونه ينفعكم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
96 - عابد سالم
2017-11-12 15:39:14
معروف تاريخهم من أيام نقل عمر راجخان وغازي ناصر بالقوة من الاتحاد مرورا بشطب لاعبي الاتحاد الغراب والنور موسى ثم تجنيس دابو والخوجلي والصغير للعب لناديهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
95 - عموري
2017-11-12 15:38:48
على جمهور الاهلي الصمت لأنهم مخالفين للأنظمة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
94 - Saif
2017-11-12 15:38:33
الاهلي مدرسة في الوفاء والقانون الاهلي مدرسة في الوطنية والانتماء يبدأ الاخرون من حيث قد انتهى من الاهلي الاهلي يجب ان يُعامل كنادي سعودي...!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
93 -
2017-11-12 15:37:48
الأهلي الملكي. روسيا حتوحشنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
92 - راجع قدام
2017-11-12 15:37:43
بالله روح على هشتاق كأس العالم حيوحشنا وانت تعرف من هو الفريق ذو الشعبية الجارفة .. لليوم الرابع على التوالي وهو متصدر الترند العالمي .قاهرهم في الملعب وعلى تويتر وعلى الواتس ايش باقي ماسويتاه يالراقي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - رطب
2017-11-12 15:37:38
انا اتفاقي خالي من العنصرية احب اهلي واحب ابوي وجميع أسرتي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 - تعليق 61 يا فقراوي يا منتف
2017-11-12 15:37:05
ويش دخل الهلال . نقول ارتاح الله ********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - Aliii
2017-11-12 15:36:19
جمهور *** اخر همه الوطن وياليت على بطولات او لعب عدل الا فريق منتهي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
88 -
2017-11-12 15:36:11
الأهلي الملكي. روسيا حتوحشنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
87 - رطب
2017-11-12 15:35:14
انا اتفاقي خالي من العنصرية احب اهلي واحب ابوي وجميع أسرتي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 - ابوعدنان
2017-11-12 15:34:00
حاقدين على الاهلى ومن سنوات ونصف لاعبي المنتخب من صفوف الاهلى بطلوتعصب وحقدعلى كيان الاهلى وكوره بهذه الصوره ممقوته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 -
2017-11-12 15:33:48
*************
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
84 - Waleed الوليد
2017-11-12 15:33:46
تركي صرح منذ وقت طويل بكلمة "حايوحشنا". ماوجده الجمهور****. لاشك ان الاهلي يستاهل عقوبة اذا ثبتت. ولكن لماذا لاتفند اخطاء الشبابيين كذلك؟ وسحبهم اوراق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 - الملكي
2017-11-12 15:33:43
71// دوري ركاء انسى هذاالموضوع هذا النادي الاهلي اذا كان الاتهاد على مشاكله ماقدرو ينزلوه دوري ركاء مابالك النادي الاهلي وفي الاخير العويس اهلاوي اهلاوي بس طولو بالكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
82 - ابو محمد
2017-11-12 15:32:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
81 - saeed
2017-11-12 15:30:59
ღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 -
2017-11-12 15:30:37
بأي بأي روسيا. الأهلي حبيب الكل ✌💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
79 - عبدالرحمن الدوسي
2017-11-12 15:28:44
*******************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - سعودي وافتخر
2017-11-12 15:28:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 -
2017-11-12 15:26:31
*****************
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
76 - رياضي
2017-11-12 15:26:24
شيء مخجل جدا ان يطلب من الفيفا حرمان المنتخب السعودي من كأس العالم أو ايقاف الاتحاد السعودي لكرة القدم من اجل مصلحة احد الاندية في قضية احد اللاعبين . آل الشيخ قال انه لا ينظر الا الى السيفين والنخلة.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
75 - راجع قدام
2017-11-12 15:23:08
لا تدخل الوطن في الموضوع من زج بهذه المشكلة واختلاق المشاكل من غير مشكلة اصلا ولاغراض سيئة في نفسه هو من يحاسب وليس الاهلي العريق وجماهيره الراقية
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
74 - هذيان الأوهام
2017-11-12 15:23:06
**************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - عاشق الوطن
2017-11-12 15:21:39
اتمني تدخل الفيفا لكي نعلم ويعلم الغير بأن رياضتنا مرتبطه بانظمه اسيويه ودوليه ......
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - راجع قدام
2017-11-12 15:20:16
**************
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
71 - ياليل ابولمبه
2017-11-12 15:17:06
بأذن الله يالطحالب دام هذه سواياكم موعدكم دوري ركاء النادي الي يبني مصالحه فوق مصالح وطنه ليس نادي ومن يديره لايستحقون حتى وظيفة سيكورتي على بوابة نادي ماهذه البزرنه وقلة الحياء الا هذه الدرجة سفهاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - راجع قدام
2017-11-12 15:15:39
اذا سقط النادي الاهلي العريق لا يسقط لوحده .. يسقط ويُسقط من يتجرئ عليه .. لحمنا مرررر .. يكفي ان جميع الفرق بدون استثناء يسرقون اهازيج الاهلي ويضيفونها لهم .. كم انت عظيم يالراقي
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
69 -
2017-11-12 15:12:24
##العدل في التقاضي يجعل الكل راضي##
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
68 - ياليل ابولمبه
2017-11-12 15:12:09
اسلوب بلطجه غير مسبوق في الرياضه السعوديه يجب تدخل ولاة الأمر وايقاف هذه المهزله سريعآ حتى يفيق من به مرض مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ولكن هناك سفهاء لابد متربيتهم حتى من سفاهتم وضعوا ايديهم مع العدوا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
67 -
2017-11-12 15:11:30
#####*****#####
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
66 - اتي8
2017-11-12 15:07:47
كم من مشاكل كتيره اثارها هذا النادي مع الاندية وللاسف هناك من اعلامهم من يطبل لهم المنتخب السعودي فوق الكل لاياتي من يهدد منتخب بلاده من اجل نادي هذا ماجنت ايديكم الشعودية فووووق الكلوالسعودية لا تهدد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
65 - خالد
2017-11-12 15:07:06
الاهلاويه انتم ما قدرتوا على طارق النوفل تبغون توقفون الرياضه السعوديه ههههههههههههههههههههههههههههه استغفر الله بس
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
64 - ياليل ابولمبه
2017-11-12 15:06:45
يبدوان تصريح ال الشيخ لم يعجب البعض في الأهلي ان لم يستطيعوا تصريف ناديهم وجماهيرهم عليهم الرحيل وبالفعل بدؤوا في اثارة جماهيرهم لمصالحهم الشخصيه دون مراعاة مصلحة الوطن هؤلاء يجب ايقافهم فورآومحاسبتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
63 - طلال الشمري
2017-11-12 15:05:30
***************
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
62 - يوكن بنفسجي 😎
2017-11-12 15:03:53
برج الفيصلية يقول ✋️ كلمته قريبا 👍😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,068 )
61 - الرحااال
2017-11-12 15:03:15
وان ثبت ان الأهلي منجاوز سوف يهبط الى مصاف اندية الدرجه الاولى مع حرمانه 3 سنوات من العاقد مع اي لاعب محترف..تحرم السعوديه من المشاركه في نهائيات كأس العالم..يحرم الهلال من نهائي آسيا،ليه يا أهلي 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
60 - راجع قدام
2017-11-12 15:02:53
النادي الاهلي العظيم مازلت اعشقك حتى لو هبطوك الى الدرجة العاشرة نادي عريق ولن تهزنا تهديدات المهايطين والحاقدين عليك منذ تأسيسك انت سببت جروح عميقة في جميع الفرق بجلدك لهم دون رحمة امضي ونحن معك ..
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
59 - wad
2017-11-12 15:02:34
للعلم ياضفادع لن يؤثر هاشتاق ولاغيره النظام نظام.هيئة التحقيق والادعاء العام من اثبتت تهمة الفساد والرشوة وليس الاتحاد ولا الهئيه..درجه أولى ان شاء الله..هذا عهد العزم والعزم لامكان للمفسدين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
58 - هذيان الأوهام
2017-11-12 15:02:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - ت 40
2017-11-12 15:02:18
الرتز يحتريك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
56 - الهاشمي
2017-11-12 15:01:33
لما ارى بعض العقول باستخدام التعالي والعنصرية ضد الاندية وكلاً يتكلم ع الثاني اقول الحمد الله ع نعمة العقل وان الله لم يبتلينا بما ابلاكم ارتقوا واتركوا عنكم الهمز واللمز والثذف فهناك ملائكة تكتب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,068 )
55 - الرحااال
2017-11-12 15:00:52
حسب علمي من مصدر موثوق جدا..الفيفا معطيتنا فرصه لنصحح الاوضاع..او يبدأون باتخاذ اجراءات طويله..اولها منع الكره السعوديه من المشاركه في اي بطوله قاريه او دوليه بما فيها الانديه..وايضا ان ثبت ان الاهلي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - سعود القحطاني 💚🇸🇦
2017-11-12 15:00:47
لافض فوك 👍👍
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - مجرد رأي
2017-11-12 15:00:32
للأسف هاذي مشكلت المتعصبين يقفون ضد المنتخب والرياضه السعوديه من اجل ناديهم مع ثبوت تورط ناديهم جنائيا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
52 - wad
2017-11-12 15:00:10
الضفادع بعد ما كانو ينفاخون دق خشوم.لانهم عارفين الاحاد السعودي السابق كيف فاسد.الان يصيحون بتويتر زمن الفساد انتهى مع عهد العزم والحزم .خلاص انتهى الان عصر جديد ان شاء الله لا للمفسدين والمرتشين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 - عبد العزيز الفقيه
2017-11-12 14:59:30
ياخالد ابو راشد انت محامي، وضح لهم الفرق بين شيك عوض خميس وانه صار في الفترة الحرة بعد انتهاء عقده مع النصر مو مثل العويس. ياحكماء الأهلي تصرفو وعقلو جمهوركم فيه جمهور يضر منتخبه عشان ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
50 - ياليل ابولمبه
2017-11-12 14:58:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - عبد العزيز الفقيه
2017-11-12 14:58:21
ياخالد ابو راشد انت محامي، وضح لهم الفرق بين شيك عوض خميس وانه صار في الفترة الحرة بعد انتهاء عقده مع النصر مو مثل العويس. ياحكماء الأهلي تصرفو وعقلو جمهوركم ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
48 - ديم
2017-11-12 14:56:51
دائم الانسان يحب النظام والانضباط
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
47 - كل التصرفات من كل الطرفين غلط وتنقصها الحكمة
2017-11-12 14:56:50
انا صراحة اعجبتني إدارة نادي النصر والهلال حلوا مشكلة عوض خميس وطلعوا من المشكل ووجع الراس . وطالما ان الموضوع وصل الفيفا فعلى احد الطرفين تحمل المسؤولية سواء هيئة الرياضة او الأهلي .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
46 - مع الخيل
2017-11-12 14:56:34
اطاحو باالاتحاد والان جاء دور الاهلي خلاص نءوؤ دوري لوحدكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
45 -
2017-11-12 14:55:23
الفيفا على بالكم بقالة عّم علي حتى يلتفت لطلب جمهور ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
44 - ابو منصور
2017-11-12 14:54:54
عجيب تعليق (١٧) *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - اسمرعبرالملكـــي
2017-11-12 14:54:40
17 - محمد ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - عجبي لمن يحارب منتخب وطنه
2017-11-12 14:53:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 -
2017-11-12 14:53:13
ذكرها تركي آل الشيخ مع بتال لا الأهلي ولا الشباب يوجد طرف ثالث الحل الطرف الثالث يحلوها بين بعض ويخرج منها الناديين أو يحلها كبير الطرف الثالث بينهما وتخرج الكيانات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
40 - خالد
2017-11-12 14:53:13
لم اري في حياتي احقد من جماهير هذا النادي لكن والله تركي ال الشيخ لكم بالمرصاد ياطحالب...
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
39 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-12 14:52:52
سيوحشنا،،،،،بس مين ياترى؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 -
2017-11-12 14:52:17
قد بأي روسيا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
37 - خالد
2017-11-12 14:51:48
الموضوع خطير واذا ما احتوى فان عوقبها وخيمة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
36 - ابو ساره
2017-11-12 14:51:38
انا نصراوي والاهلي معاه حق ....****في فيفا ومن حق اي نادي يشتكي للفيفا .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
35 - عجبي لمن يحارب منتخب وطنه
2017-11-12 14:50:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -
2017-11-12 14:50:33
قد بأي روسيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - ابو منصور
2017-11-12 14:50:11
هجومه على الاهلي الملكي وعلى جماهيره مجرد واجهة.فالهجوم والترصد والتحرش المقصود به رمز الأهلي.هو يدور ويلف وعينه على الرمز والسبب معروف.فمن ينظر في الحالة الراهنة سيجد أن الرمز ربما كان الثالث في القا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - علي. العمري
2017-11-12 14:49:38
با ي باي روسيا.****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-12 14:49:07
2 / يا جماهير الاهلي نقدر زعلكم ولكن لن نسمح بضياع حلم المونديال في روسيا الروسية ،،،،كلام سليم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
30 -
2017-11-12 14:48:53
كل من يطول علي نادي الأهلي ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - حب لوطنه
2017-11-12 14:47:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - قوقل🌏
2017-11-12 14:47:04
سنمضي معا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - عزيز
2017-11-12 14:46:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 -
2017-11-12 14:46:49
كلنا الأهلي وسنمضي عبر الزمان معن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - لو حرمنا من المونديال سيتم تهبيط الاهلي للأولى
2017-11-12 14:46:36
وستذكرون كلامي جيدا ولن تقوم له قائمة ستكون نهاية الاهلي من كل النواحي. وهذا هو الفرق الكبير بين حكماء الهلال والنصر وبين من يديرون الدفة في الأهلي وجماهيره سيدفعون ثمن تهورهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - كازا
2017-11-12 14:46:28
اتمنى من جماهير الأهلي محاسبة من اوقع النادي بهذه المشاكل .. وتعاقد مع العويس بهذه الطريقة الغير قانونية. وللعلم اذا وصل الأمر للفيفا سيتم تهبيط النادي الأهلي للدرجة الأولى. تذكروا كلامي هذا جيدا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - علي. العمري
2017-11-12 14:45:52
علي الفيفا التدخل. ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-11-12 14:45:48
راح فيها الطحلبي*** بالهم بيرد الفيفا عليهم ولا الفيفا بقالة عّم علي طحالب وش تتوقع منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - قوقل
2017-11-12 14:44:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - علمناكم من اول حنا محنا في حرب ولا ثارات
2017-11-12 14:44:19
الموضوع رياضة ويجب ان يكون كلامنا وتصرفتنا رياضية وحسب القوانين . نعم يجب ان نهداء شوي من بعض القرارات المتسرعة . وعلى متنفذين الأهلي يهدون العب الشوي بلاش المغامرات الغير محسوبة وقد تضر بنادي الأهلي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - محمد
2017-11-12 14:43:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - مؤسف أن يقوم النادي وجماهيره بالسعي لحرمان منتخب السعودية عالميا
2017-11-12 14:43:40
وكأنه منتخب لدولة أخرى ويستعينون بمن بهذا النكرة الذي أساء لأنديتنا ورياضتنا. يجب التعامل مع هذا الفريق بحزم ويجب تعرية كل من أجج جماهيره وإعلان اسمائهم لان تلك المجموعة تسيء للمملكة العربية السعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - علي. العمري
2017-11-12 14:43:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - فواصل
2017-11-12 14:43:16
*****************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - قوقل🌏
2017-11-12 14:43:06
سيوحشنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - مت قاعد
2017-11-12 14:42:18
هههههههه رجل يحارب الفساد . الله يوفقك ويقويك. الفيفا بيهبط الاهلي ان شاءالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -
2017-11-12 14:41:32
اذا تدخل الفيفا راح فيها المنتخب والرياضة السعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 -
2017-11-12 14:41:11
حتوحسنا هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - دحمي
2017-11-12 14:40:56
يستاهل الاهلي كل اللي يجيه ....***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 -
2017-11-12 14:40:37
اذا وصل الامر للفيفا فلن يكون هذا من صالح نادي الاهلي واذكروا كلامي لان قرارات هيئة الرياضة ارحم من قرارات الفيفا وقتها والامر المهم ان يكون لديك وطنية تغلب على محبة النادي فإذا ذكر الوطن انتهى .
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
9 -
2017-11-12 14:40:05
الفيفا سيقوم باللازم وسنرى من الذي سيوحشنا في المونديال الى الامام ياجماهير الاهلي العظبم.
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
8 -
2017-11-12 14:37:30
اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﳌﺮﻳﺦ واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺮة ...
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - حسن
2017-11-12 14:37:13
باي باي روسيا
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
6 - ابو احمد اللهيبي
2017-11-12 14:36:38
مايضيع حق وراه مطالب ما اثار الجمهور الاهلاوي هو عدم العدل بين الأندية حيث اعتبر فلوس عوض خميس من الهلال سلفة ومن الاهلي رشوة ومخالفات هلالية أخرى غض عنها النظر اضافة الى تهديده ووعيده للاهلي ورجاله
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
5 - يحيى
2017-11-12 14:35:49
هتوحشنا يا القوي انت
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
4 - الفرق واضح
2017-11-12 14:34:38
فعلا هناك تدخلات كثيرة من قبل هئية الرياضية والتزام الصمت من اتحاد كرة القدم
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
3 - حسن
2017-11-12 14:33:24
شكل القضيه بتنتهي على ( باباي روسيا)
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
2 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-11-12 14:33:00
يا جماهير الاهلي نقدر زعلكم ولكن لن نسمح بضياع حلم المونديال في روسيا الروسية والمفروض إما أن تصبرو أو تنتظرو إلى نهاية المونديال وتكونو وطنيين محبين لوطنكم بعدها تقدمون احتجاجاتكم في الحج إلى الفيفا
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
1 - والد ابراهيم
2017-11-12 14:31:02
اعتقد نهاية الامر ليست في صالح المتنفذين وقد نلحق باحد الدول المجاوره لا قدر الله
لا يعجبني(1) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : نافع

هو وين راح ؟ هرب ؟...
بواسطة : ابوبدر

طفح الكيل مع هولاء الارهابيين ف‘ما يستأصلوا من الارض واما يؤخذوا ومن خلفهم وجنده...
بواسطة : داخل

يعني يقيم حفل في ادغال افريقيا وحفل في الرياض ؟؟؟؟؟؟ طيب وراه ما تزوج من بنات بل...
بواسطة : ماركتو

أنا معك يامعالي الوزير (تركي آل شيخ) إستمر في تطهير الرياضة الفاسدة لدينا والله...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
77 1
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
152 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
212 2
mm

محمد آل الشيخ

لبنان في مهب الإعصار!
144 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الانحراف بوظيفة المستشار!
213 0
mm

د. محمد العوين

ليس سرقة مال فحسب!
219 0
mm

سمر المقرن

ضحايا العاطفة!
176 1
mm

هالة الناصر

الفنانة أحلام والوعاء وما ينضح..!
393 3
mm

مشعل السديري

متى سوف أدري؟!
248 0
mm

خلف الحربي

الكتابة عن متهمي الفساد
295 0
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
385 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
236 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬055 16
mm

عادل التويجري

طنش !
276 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
273 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
580 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
637 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
653 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
367 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
414 1
الاخبار الدولية
وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

 المرصد 104 5٬728 5 ساعات
بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

 المرصد 96 2٬128 18 ساعة
القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

 المرصد 39 8٬983 يوم واحد
لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

 الأناضول 65 10٬222 يوم واحد
المرصد الرياضي
أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

 المرصد 198 11٬211 4 ساعات
شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

 المرصد 300 15٬457 13 ساعة
الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

 المرصد 83 14٬388 18 ساعة
في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديو

في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديو

 المرصد 24 2٬866 19 ساعة
اخبار فنية
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

 المرصد 66 6٬168 5 ساعات
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

 المرصد 127 12٬532 24 ساعة
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

 المرصد 42 11٬678 يوم واحد
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 87 27٬968 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 17 2٬758 2 ساعتين
تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

 المرصد 31 4٬362 3 ساعات
شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !

شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !

 المرصد 27 14٬726 19 ساعة
مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديو

مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديو

 المرصد 44 9٬034 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

 المرصد 6 4٬678 16 ساعة
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

 المرصد 13 3٬565 18 ساعة
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

 المرصد 47 27٬929 22 ساعة
بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

 المرصد 27 8٬940 يوم واحد
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬318 يوم واحد
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬545 4 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬226 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬069 أسبوعين
اخبار صحية
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 22 3٬786 10 ساعات
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬636 يومين
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 36 5٬002 يومين
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

 المرصد 15 4٬950 3 أيام
اخبار اقتصادية
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

 المرصد 5 4٬255 15 ساعة
هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

 المرصد 23 4٬523 15 ساعة
بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

 المرصد 4 2٬137 17 ساعة
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

 المرصد 33 4٬641 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬341 3 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬623 4 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬616 5 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬544 4 أسابيع
الاخيرة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

 المرصد 10 439 17 دقيقة
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

 المرصد 77 5٬990 4 ساعات
قطط “قاتلة” في اليابان

قطط “قاتلة” في اليابان

 المرصد 23 7٬297 يوم واحد
الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

 المرصد 242 4٬893 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 240 2٬928 8 ساعات