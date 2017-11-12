أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

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صحيفة المرصد: تصدر هاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المركزَ الأول عالمياً في “تويتر”؛ وذلك لليوم الرابع على التوالي. جاء ذلك على خلفية المشادات القوية التي نشبت، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، بسبب قضية اللاعب “محمد العويس”، حينما كشف من خلالها إدانة نادي الأهلي في قضية توقيع محمد العويس “جنائياً ورياضياً”.

ليثير غضب جماهير الأهلي وتؤكد على سلامةَ موقف ناديها باعتبار أن مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أغلق القضية الصيف الماضي؛ مشدداً على نظامية الأوراق التي قدّمها الأهلي والتي تجيز له تسجيل اللاعب في صفوفه.

لم يقتصر الأمر على ذلك بل ناشدت الجماهير الأهلاوية وفقا لموقع سبق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ إلى التدخل معتبرين أن ما يحدث من تدخل لهيئة الرياضة في عمل اتحاد الكرة السعودي، هو تدخل حكومي يستوجب معه إيقاف الاتحاد السعودي وحرمان المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم!، وقامت الجماهير بإرسال عدد من الإيميلات للاتحاد الدولي لكرة القدم لتوضيح التفاصيل الكاملة للقضية؛ بل وصلت مطالباتهم إلى تدخل الشيخ أحمد الفهد، وهو الذي وصفه تركي آل الشيخ بأحد أقزام آسيا.

وكان آل الشيخ ، أجرى مداخلة مع برنامج “أكشن يا دوري”، ووجّه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي وقال: “المنتخب السعودي والرياضة السعودية خط أحمر؛ لذا يا جمهور الأهلي كلامكم المفروض يكون مع مَن أوقعكم في هذه المشكلة”. التزمت الصمت كثيراً وأضاف: أنا التزمت الصمت كثيراً على من يثير جزءاً من المشهد في النادي الأهلي مع الأسف، وحاولت وحاولت قدر المستطاع تقديراً للأسماء، ولما قدموه للرياضة السعودية؛ لكن يبدو أنهم لم يفهموا الرسالة، لن تهزنا هاشتاقات أو تغريدات.

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