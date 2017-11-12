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الرئيسية / شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية
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المرصد 14 1٬434 50 دقيقة

صحيفة المرصد: أبهر عريس مصري وعروسته الألمانية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررا عمل جلسة تصوير لجانب من حفل زفافهما بشوارع القاهرة بطريقة غير تقليدية.
وأظهرت الصور عريس مصري وعروسته الألمانية، وهما يحتفلان بزفافهما في شوارع القاهرة، وأحيائها الشعبية البسيطة.
وأبانت الصور العريس وعروسته وهما يلتقطان صوراً مع مواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية، ومن المقاهي وكورنيش النيل، والتوتوك، وكانت اللقطة الأكثر طرافة هي التقاطهما صوراً بجانب حمار.
كما أظهرت الصور فرحة المواطنين المصريين بمشاهدة العروسين أثناء التقاط الصور وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم ببساطة العروسين وأماكن التصوير.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - نوف
2017-11-12 21:06:01
زوجها حلو و رومانسي ياحظها
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13 - جربوع الرأي
2017-11-12 21:04:05
لا خذا الجنسية الألمانية فصخ الجزمة وعلى رأسها وطلقها...هذي سوالفهم
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12 - طحنون
2017-11-12 21:00:01
ازيك ياعمدة البلد
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11 - @@@@@
2017-11-12 20:56:47
ستندم هذه الألمانية
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10 -
2017-11-12 20:51:58
في الادب الانجليزي يعتبرون الحمار شعارا للحكمة
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9 - زائر
2017-11-12 20:51:06
المصري لاغير عن المصرية تزوج اوروبيه كل الجمال والنعومه والدلال فعلا ادكياء المصارية عندنا لاغير تزوج افريقية
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( عدد التعليقات 13,794 )
8 - العنيد
2017-11-12 20:48:27
اللهم بارك لهما وجمع بينهما بخير 🌹
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7 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-12 20:46:39
قدها وقدود ابن النيل هذا احسن من حسن عبداللطيف جميل اللي ماخذ له غورلا ويبي يحتفل في الرياض
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6 -
2017-11-12 20:46:15
التصوير كأنه في التسعينات
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5 - ابو محمد
2017-11-12 20:41:35
تعليق 4 😂😂😂
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4 - رايق
2017-11-12 20:36:44
واضح انها تحب الحمير ..
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3 - زائر
2017-11-12 20:31:15
ليش المرأة تحب الحمار اكثرمن الحيوانات الاخرى
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2 - الحمد لله
2017-11-12 20:27:49
واضح انها اكبر منه في السن والمصري عينه على الفلوس بس بصراحة عجبتني صورتهم مع الحمار
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( عدد التعليقات 1 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-12 20:25:23
((((واضح من التصوير... معجبين بالحمير ))))
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آخر تعليق
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