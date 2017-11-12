الرئيسية / شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية
صحيفة المرصد: أبهر عريس مصري وعروسته الألمانية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررا عمل جلسة تصوير لجانب من حفل زفافهما بشوارع القاهرة بطريقة غير تقليدية.
وأظهرت الصور عريس مصري وعروسته الألمانية، وهما يحتفلان بزفافهما في شوارع القاهرة، وأحيائها الشعبية البسيطة.
وأبانت الصور العريس وعروسته وهما يلتقطان صوراً مع مواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية، ومن المقاهي وكورنيش النيل، والتوتوك، وكانت اللقطة الأكثر طرافة هي التقاطهما صوراً بجانب حمار.
كما أظهرت الصور فرحة المواطنين المصريين بمشاهدة العروسين أثناء التقاط الصور وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم ببساطة العروسين وأماكن التصوير.
التعليقات
14 - نوف2017-11-12 21:06:01
زوجها حلو و رومانسي ياحظها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - جربوع الرأي2017-11-12 21:04:05
لا خذا الجنسية الألمانية فصخ الجزمة وعلى رأسها وطلقها...هذي سوالفهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - طحنون2017-11-12 21:00:01
ازيك ياعمدة البلد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - @@@@@2017-11-12 20:56:47
ستندم هذه الألمانية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 -2017-11-12 20:51:58
في الادب الانجليزي يعتبرون الحمار شعارا للحكمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - زائر2017-11-12 20:51:06
المصري لاغير عن المصرية تزوج اوروبيه كل الجمال والنعومه والدلال فعلا ادكياء المصارية عندنا لاغير تزوج افريقية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 13,794 )8 - العنيد
اللهم بارك لهما وجمع بينهما بخير 🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-12 20:46:39
قدها وقدود ابن النيل هذا احسن من حسن عبداللطيف جميل اللي ماخذ له غورلا ويبي يحتفل في الرياض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -2017-11-12 20:46:15
التصوير كأنه في التسعينات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ابو محمد2017-11-12 20:41:35
تعليق 4 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - رايق2017-11-12 20:36:44
واضح انها تحب الحمير ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - زائر2017-11-12 20:31:15
ليش المرأة تحب الحمار اكثرمن الحيوانات الاخرى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - الحمد لله2017-11-12 20:27:49
واضح انها اكبر منه في السن والمصري عينه على الفلوس بس بصراحة عجبتني صورتهم مع الحمار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )1 - برق _ الحرم
((((واضح من التصوير... معجبين بالحمير ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : نيقااااا نيفااااادي
يا288 الا مثلك يوم مرشتك...
بواسطة : حبشوش
لازم نتعلم **عشان الأبراج...
بواسطة : العنيد
اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب اللهالمرصد 105 6٬536 8 ساعات
بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقةالمرصد 96 2٬171 20 ساعة
القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروتالمرصد 39 9٬074 يوم واحد
لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!الأناضول 65 10٬295 يوم واحد
المرصد الرياضي
أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التواليالمرصد 226 14٬042 7 ساعات
شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !المرصد 303 16٬144 16 ساعة
الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!المرصد 85 14٬890 20 ساعة
في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديوالمرصد 25 2٬903 22 ساعة
اخبار فنية
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!المرصد 75 7٬026 8 ساعات
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!المرصد 127 12٬665 يوم واحد
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!المرصد 42 11٬697 يوم واحد
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 87 27٬985 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!المرصد 26 4٬695 4 ساعات
تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآنالمرصد 34 6٬569 5 ساعات
شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !المرصد 27 15٬123 22 ساعة
مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديوالمرصد 45 9٬155 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرةالمرصد 6 4٬836 19 ساعة
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !المرصد 14 3٬682 20 ساعة
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياضالمرصد 47 28٬303 يوم واحد
بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئةالمرصد 27 9٬018 يوم واحد
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬329 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬551 4 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬229 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬072 أسبوعين
اخبار صحية
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 22 4٬014 13 ساعة
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابهاالمرصد 33 4٬644 يومين
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشبابالمرصد 36 5٬007 يومين
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتينالمرصد 15 4٬954 3 أيام
اخبار اقتصادية
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائرالمرصد 29 4٬397 18 ساعة
هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟المرصد 23 4٬670 18 ساعة
بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربعالمرصد 4 2٬190 19 ساعة
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !المرصد 33 4٬647 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬352 3 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬628 4 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬622 5 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬546 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبيةالمرصد 14 1٬434 50 دقيقة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!المرصد 82 3٬176 3 ساعات
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافهالمرصد 83 7٬750 6 ساعات
قطط “قاتلة” في اليابانالمرصد 23 7٬347 يوم واحد
كاريكاتير