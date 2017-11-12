شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

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صحيفة المرصد: أبهر عريس مصري وعروسته الألمانية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررا عمل جلسة تصوير لجانب من حفل زفافهما بشوارع القاهرة بطريقة غير تقليدية.

وأظهرت الصور عريس مصري وعروسته الألمانية، وهما يحتفلان بزفافهما في شوارع القاهرة، وأحيائها الشعبية البسيطة.

وأبانت الصور العريس وعروسته وهما يلتقطان صوراً مع مواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية، ومن المقاهي وكورنيش النيل، والتوتوك، وكانت اللقطة الأكثر طرافة هي التقاطهما صوراً بجانب حمار.

كما أظهرت الصور فرحة المواطنين المصريين بمشاهدة العروسين أثناء التقاط الصور وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم ببساطة العروسين وأماكن التصوير.