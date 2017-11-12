مستشار قانوني لـ “المرصد”: إحالة “قضية العويس” إلى النيابة إجراء قانوني سليم .. ويوجه رسالة إلى إدارة النادي الأهلي

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صحيفة المرصد: قال عضو النيابة العامة الأسبق المحامي والمستشار القانوني “محمد القشيري” في تصريح لـ “المرصد” إن التأثير على جمهور النادي الأهلي وحجب الحقيقة عنه هو محاولة لاستغلال حبه الكبير لناديه العريق في تحقيق ضغط يمنع من انتقال الملف للنيابة العامة أو التأثير على سير التحقيقات وهو بلا شك تقويض للجهود والمساعي المبذولة من الدولة وهيئة الرياضة ممثلة في معالي رئيسها تركي آل الشيخ و الاتحاد السعودي بقيادة ” عادل عزت”، الموجهة لمكافحة الفساد داخل الرياضة السعودية تحديداً.

ادعاء أن التوجيه الصادر من الاتحاد السعودي يتعارض مع ما صدر عن مركز التحكيم الرياضي

وأضاف لاشك بأن محاولة الاحتجاج لخلق ذلك التأثير بادعاء أن التوجيه الصادر من الاتحاد السعودي المؤيد من رئيس الهيئة بتشكيل لجنة لدراسة بعض الجوانب المتعلقة بقضية العويس وللتواصل مع الجهات ذات العلاقة بشأن وقائع جنائية، يتعارض مع ما صدر عن مركز التحكيم الرياضي في هذا الشأن !هو حديث مرسل لا فائدة منه وتأكيداً لذلك ما نص عليه النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي بالمادة 7/3/1 من أن المنازعـات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نــزاع رياضي هي خارج اختصاص المركز هذا فضلاً عن أن اللجنة المعينة من الاتحاد السعودي‬ هي لجنة للتحقق والتواصل مع الجهات المعنية فيما يدخل ضمن اختصاصات تلك الجهات ويتعلق بوقائع جنائية.‬

الشق الجنائي بقضية انتقال اللاعب محمد العويس

وقال أن إحالة الشق الجنائي المتعلق بقضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى النيابة العامة كونها السلطة المختصة بالتحقيق الجنائي هو إجراء قانوني سليم من الاتحاد السعودي ويستند إلى ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية كونه النظام الذي يحدد إجراءات الدعوى الجنائية منذ الاشتباه وحتى صدور الحكم الجزائي في الدعوى.

أي فاسد سيحال للنيابة العامة كائناً من كان

وأردف أي فاسد سيحال للنيابة العامة كائناً من كان والدولة أيدها الله بكل مكوناتها عازمة على محاربة الفساد ومكافحته بكافة الوسائل وأي محب لناديه يجب أن يحرص على تنقيته من الفساد ولاشك بأن لائحة الاتهام ستطال كل من شارك في فساد سواءً رشوة أو غيرها من أفعال الفساد في المجتمع سواءً كانت مشاركته بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، حتى من علم بالفساد دون أن يباشره واكتفى بالصمت هو في الواقع متستر على جريمة جنائية وصمته معاقب عليه شرعاً ونظاماً.

وأضاف النادي الأهلي كيان عريق ذو جمهور راقي سيعي بلا شك أن المتهم أشخاص لا ناديه الكبير وأنصح إدارة النادي وجميع أعضاء الشرف المحترمين بالتعاون مع النيابة العامة لتضطلع بدورها في تحقيق العدالة وصيانة حقوق المجتمع كما أؤكد بأن نفي التهمة يكون بتقديم الأدلة والإثباتات وماعدا ذلك من كلام مرسل وشعارات وهاشتاق هو مجرد مضيعة للوقت لا يخدم الصالح العام والشارع الرياضي تحديداً !‏

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