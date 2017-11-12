في أول ظهور له ..فيديو: سعد الحريري يكشف سر استقالته من السعودية .. ويؤكد: أنا حر في المملكة

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صحيفة المرصد :أكد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، أن استقالته جاءت من أجل مصلحة لبنان، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى لبنان لاتباع الوسائل الدستورية.

وقال خلال حواره مع المذيعة اللبنانية بولا يعقوبيان، في منزله بالرياض: ” إن الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه.. وولي العهد يكن لي كل الاحترام ” .

وأضاف أن ما يجري إقليميا خطر على لبنان، موضحا أنه تحدث الآن لأن هناك لغطا حول الاستقالة، قائلا: ” مهمتي الأساسية أن أحافظ على لبنان”، واصفا الاستقالة بالصدمة الإيجابية.

وشدد على أن الخطر لا يزال قائما في لبنان من مصادر عدة، بحسب وصفه، لافتا إلى أنه سيعود خلال أيام إلى بيروت بعد عمل الترتيبات اللازمة.

قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، إنه اختار الاستقالة من المملكة العربية السعودية وليس لبنان ليُحدث صدمة إيجابية للشعب اللبناني.

وأضاف “الحريري” أن حياته كانت مهددة خلال وجوده في لبنان، مشددًا على أنه قدم مصلحة لبنان على مصلحته الشخصية، وقدم استقالته حفاظًا على الدولة اللبنانية لأنه لا يمكن أن يكون في منصبه وحياته مهددة.

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