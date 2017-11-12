في أول ظهور له ..فيديو: سعد الحريري يكشف سر استقالته من السعودية .. ويؤكد: أنا حر في المملكة
صحيفة المرصد :أكد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، أن استقالته جاءت من أجل مصلحة لبنان، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى لبنان لاتباع الوسائل الدستورية.
وقال خلال حواره مع المذيعة اللبنانية بولا يعقوبيان، في منزله بالرياض: ” إن الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه.. وولي العهد يكن لي كل الاحترام ” .
وأضاف أن ما يجري إقليميا خطر على لبنان، موضحا أنه تحدث الآن لأن هناك لغطا حول الاستقالة، قائلا: ” مهمتي الأساسية أن أحافظ على لبنان”، واصفا الاستقالة بالصدمة الإيجابية.
وشدد على أن الخطر لا يزال قائما في لبنان من مصادر عدة، بحسب وصفه، لافتا إلى أنه سيعود خلال أيام إلى بيروت بعد عمل الترتيبات اللازمة.
قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، إنه اختار الاستقالة من المملكة العربية السعودية وليس لبنان ليُحدث صدمة إيجابية للشعب اللبناني.
وأضاف “الحريري” أن حياته كانت مهددة خلال وجوده في لبنان، مشددًا على أنه قدم مصلحة لبنان على مصلحته الشخصية، وقدم استقالته حفاظًا على الدولة اللبنانية لأنه لا يمكن أن يكون في منصبه وحياته مهددة.
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سعد الحريري: أنا حر في المملكة وأستطيع السفر غدا. ولا أريد أن يحدث لأبنائي ما حدث لي عندما استشهد أبي. pic.twitter.com/0S9TgJoPAV
سعد الحريري: أنا حر في المملكة وأستطيع السفر غدا. ولا أريد أن يحدث لأبنائي ما حدث لي عندما استشهد أبي. pic.twitter.com/0S9TgJoPAV— خالد المطرفي (@Almatrafi) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
لبنان يوجد فيها حزب ايراني ارهابي يجب تحريرها لبنان كاشعب ودوله اشقاء لنا نحبهم وندعو لهم بالخير لكن الحزب ذنب ايران الارهابي قتل نصف مليون سوري وقتل رفيق الحريري وقتل الشعب اليمني وقتل بالبحرين
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ياشيخ سعد الضربه اللي ماتقتل تقوي , انت قوي بالله ان شاء الله وانت على الطريقه الصحيحه طريقة اهل السنه والجماعه فحافظ على قوتك ورباطة حاشاك ولا يهمك بني صفيون واذنابهم
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فخامة الرئيس سعد الحريري رئيس دولة لبنان الله يوفقك بما تراه مناسب لي دولتك
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ت1 / يطلق اسم شيخ على شيخ القبيله شيخ الدين
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ماهو طبيعي
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ت1/يا سيد هاشم:2006 لم تبق إف 15 ولا إف 16 اسرائيلية أو أمريكية إلا وشاركت بالعدوان على لبنان والنتيجة فشل ذريع واليوم أي هجوم على لبنان لا طريق له إلا فلسطين المحتلة أو سوريا ولبنان ليس وحيداً
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يقول ايام ويرجع اللي فهمت انه راح يحصل تحرك في لبنان ترقبوا الحدث هاذي اليومين على حزب الله
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كم كنت طيب متسامح ياشيخ سعد حتى رجعتك وشجاعتك بتشكيل حكومه تحسب لك بس ان ياصل الامر ان مبعوث النجس العار خامئني يهددك مباشر بجتماع بينك وبينه بالقتل يخسي ويخسي خامئني وتخسى الفرس والروافض
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الباقي وجه اللَّهَ
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لاتهمك اذناب ايران ياشيخ سعد انت اوجعتهم بالاستقاله هؤلاء ارهابيون قتله قتلو الشيخ الشهيد رفيق الحرير رحمه الله عليه هؤلاء الارهابيون لاينفع معهم الا طائراتF15 تمسحهم عن الوجود
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