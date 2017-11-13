بمساعدة امرأة .. مواطن يدعي قدرات خارقة مقابل 5000 ريال والإطاحة به في كمين محكم !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن المحكمة العامة في الرياض،قضت بسجن أحد المواطنين 6 سنوات و300 جلدة، لممارسته أعمال السحر والكهانة لفترة امتدت لـ23 عاما.
وبحسب صحيفة “الوطن” بدأت القضية، بتوافر معلومات لدى الجهات المختصة، عن قيام أحد الأشخاص بمزاولة أعمال السحر والاحتيال، والادعاء بامتلاك قدرات خارقة، فتم تشكيل فريق عمل للتأكد من المعلومات، وإعداد كمين له للإيقاع به متلبسا بجرمه.
وتمثلت خطة الكمين، في الاتصال بالساحر، من قبل أحد المصادر السرية، ليخبره أن هناك امرأة تزوج عليها زوجها وانصرف عنها، وترغب في عمل «عطف» يعيده إليها مرة أخرى، ويصرفه عن زوجته الثانية.
وبحسب المصادر، فقد تجاوب الساحر مع اتصال المصدر، وحضر من جدة إلى الرياض، ثم حضر إلى شقة المصدر، وطلب منه إحضار فحم، وكتابة اسم الزوج واسم أمه واسم الزوجة واسم أمها، ثم أطفأ النور وأشعل البخور، وبدأ يستغيث وينادي الجان بأسمائهم، ويتمتم ببعض التعويذات، ثم أعطى المصدر قارورة فيها ماء، وطلب أن تغتسل المرأة لمدة 21 يوما منها، ثم استلم مبلغا مرقما قدره 5000 ريال، ليتم القبض عليه متلبسا وبحوزته المبلغ، وأوراق تحتوي على تعويذات وأسماء الجان.
وبالتحقيق مع الساحر اعترف بمزاولة السحر منذ 23 عاما، بعد تعلمه من أحد الوافدين، وأنه تنقل بين بلدان إفريقية لتعلم السحر، كما اعترف بالاستعانة بالجن في أعماله، وبعد أن واجهته المحكمة بالتهم الموجهة إليه، اعترف بجرمه، مما جعل القاضي يصدر حكما بسجنه 6 سنوات، وجلده 300 جلدة على فترات متساوية، كل فترة 50 جلدة بين كل فترة والأخرى 15 يوما.
التعليقات
ـــ(((( وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ )))))ـــ
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(((عجيبة _الاحكام ....في دولة دستورها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ....((23)) عام ممارسة السحر ...وفي النهاية سجن 6سنوات ... *** لحكم بالمؤبد او بمثل سنوات الممارسة)))
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حد الساحر ضربه بالسيف
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خل الجن تطلعه من السجن
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لو كان الساحر يعلم عن كل شىء بمساعد الجن كان انقذ نفسة من الشرطة ... دجل ونصب واحتيال على السوذج من الناس.. الهدف جمع المال فقط
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كنت افكر اننا نطبق الشرع؟ ما ادري ياليت المشائخ يوضحون لنا فمنهم نستفيد
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المفروض يحكم على من حكم علية بمده مثلها او اكثر منها لان هذا ساحر ومفسد في الارض والشرع اجاز قتله وصلبه لماذا هذا الحكم المخفف هذا يشجع على انتشار الجريمة في مجتمعنا في مثل هذا الامور والشعوذه
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يتعاون مع ( شياطين ) الجن ومن الظلم أن نذكر الجن ولا نفرق بينهم وبين الشياطين ، مثل مافيه صالحين من الأنس كذلك يوجد صالحين من الجن ، مثل الأنس يوجد صالحين ويوجد شياطين من الأنس أيضا
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هذا الساحر الغبي ملعون ولازم قتله وصلبه فكم البيوت خربها
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هذا الحكم مخالف للشرع ، ينبغي أن يقتل ، لأنه ساحر ، والساحر أشرك مع الله الجن .
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كم سحر من خلق وخرب بيوت وتفريق ودنابيش.
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حكم مخفف !!! لماذا لم تقطع راسه ؟؟؟؟!!!!
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صباح الخير ونتم وينكم عنه كل هالمدة 23 سنة يسرح ويمرح على كيفة بعدين متعاطفين معه واجد المفترض قطع رقبة وتخليص الناس من شرة هذا لايمكن ان يكون انسان فيه خير ابدآ
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طيب مو القتل حده??
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طيب وفين الفلوس اللي اخذها على مدى 23سنه؟
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يالطيف ربي يكتب له التوبه من الذنب العظيم 😰
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