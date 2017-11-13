شاهد .. “فئران” في قسم تنويم بمستشفى الملك فهد .. وصحة جازان تعلق !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن الشؤون الصحية بمنطقة جازان أقرت بصحة واقعة اصطياد فئران بمادة لاصقة في قسم تنويم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، التي تم نشر صورها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت غضب الكثيرين الذين اعتبروها تأكيدا على الإهمال من قبل إدارة المستشفى.
وبحسب صحيفة “عكاظ” أوضحت على لسان المتحدث باسمها نبيل غاوي أنه تم رصد الملاحظة بأحد أقسام التنويم التي سيتم تأهيلها خلال المرحلة القادمة، وتم نقل مصيدة الفئران من الموقع المخصص لها إلى جوار سرير طبي بغرفة التنويم لغرض التصوير، وتم التعامل مع الحدث في حينه واستدعاء شركة الصيانة لمعالجة الوضع والتحقق من المسببات.
ولفت إلى أنه يتم التعامل مع القوارض والحشرات وفق الآلية المتبعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للمنشأة التي تخضع لمشروع إحلال للبنية التحتية، وتهدف إلى معالجة جميع هذه الملاحظات وتحسين وتطوير بيئة العمل داخل المنشأة.
التعليقات
لماذا كل هذا الاهمال وعدم المبالاة لدى صحة جازان (حوامل نائمات في ارضية مستشفى -اسواء كارثة على مستوى الشرق الاوسط ورقم اربعة عالميا نتيجة حريق مستشفى جازان . لا وبعين قوية يقولوا (مستهدفون اعلاميا)
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الحمد لله تربيت وسط الفيران والصراصير. عندي مناعه ضدها.
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ولماذا الاستغراب ؟ اذا الفئران موجودة ومنتشرة بين مساكن الناس وفي احياء والبلديات.. اذن من طين واذن من عجين ! فمن الطبيعي أن تكون في المستشفيات .
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أعتقد ان الموضوع وما فيه تحدي مابين صحيفه محليه و إدارة المستشفى أو الاداره الصحيه بجيزان ولو بلغت تلك الصحيفه عن موقع مشابه لما استنفرت و شدت الرحال اليه لأنه لا يعنيها
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الحمدالله تم القبض على هذا الفار ان مثل هذا العمل يرقا لي مكافحة الفيروسات المعدية يجب مكافاه من قام بي القبض عليه
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تدرون ليش تبادر الصحة برفع دعوى على المصريين علشان مثل هذا المقطع وغيرة وهذا ميقلق منامهم
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ليش مستشفى جيزان مشاكله في استمراروفي كثره وافتكرفيه اهمال في العماليات واتهام خيانات وحريق وفيران وهو خارج سلطة الدوله ولاكيف مش عارف ليش تتكرر الاخطى فيه
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يازين كلام وزارة الصحة !!!
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رقع يامرقع قال شيءيترقع وشي مايترقع ، فئران تراجع .
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وع وش ها القذاره، موءسسه النظافه وش وضعها
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صارت المستشفيات مرض بدل العلاج ..
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طول ما اللي ماسكين امور نظافتنا ومشاريعنا بنقل وبكس,حنفضل طول عمرنا في الحالة دي.
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