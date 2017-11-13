ارتفاع كبير في عدد القتلى بزلزال إيران
صحيفة المرصد-سكاي نيوز:ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب إيران، الاثنين، إلى 328 قتيلا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.
وكانت حصيلة سابقة نشرتها “فرانس برس” تحدثت عن سقوط نحو 207 قتلى وأكثر من 2500 جريح من جراء الزلزال الذي طالت تداعياته دولا عربية في الجوار.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ بإيران قوله إن كثيرين من الضحايا سقطوا في بلدة سرب الذهب الواقعة على بعد 15 كيلومترا من الحدود.
وشعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق، وتضررت ثماني قرى وقطعت الكهرباء في بعضها وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق.
ونقلت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية عن مسؤول بالطوارئ قوله إنه توجد مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في القرى والبلدان الصغيرة.
مسؤول بالهلال الأحمر
وقال مسؤول بالهلال الأحمر المحلي للتلفزيون إن خطوط المياه والكهرباء قطعت في بعض القرى والمدن بإقليم كرمانشاه في الغرب وإن السكان خرجوا إلى الشوارع خوفا من الهزات الارتدادية.
وذكر سكان محليون في تقارير إعلامية وفي تويتر إنهم شعروا بهزات ارتدادية عديدة.
وقال التلفزيون إنه تقرر إغلاق المدارس في إقليمي كرمانشاه وعيلام يوم الاثنين.
قتلى في كردستان
وعلى الجانب العراقي، أفادت مصادر في إقليم كردستان بمقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 100 من جراء الزلزال.
وفي السليمانية، خرج المواطنون إلى الشوارع وأخلوا منازلهم، وسجلت أضرار مادية فقط، بحسب مراسل وكالة “فرانس برس”.
وشعر سكان العاصمة العراقية بغداد بالزلزال لنحو عشرين ثانية، فيما شعر به سكان المحافظات الأخرى لمدة أطول.
كما شعر سكان في جنوب شرق تركيا أيضا بارتدادات الزلزال.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
سبحان الله يهدمون المنازل على اهل السنه بسوريا والعراق والاحواز وربي زلزلهم ودب الرعب في قلوبهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت34الشمانه ماهي زينه وبعدين ترى الزلزال حصل في إقليم كرم شاه وتراهم من الاحوازيين والاكراد المعارضين لحكومة الملالي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه تجارب ايران النوويه تحت الارض ما زلزال و لا شيء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***نظام الخاميني منذ تأسيسه نظام ارهاب بامتياز وقد بداء ع جماجم من ناصروه ولم يسلم من شركهم وكفرهم احد ع ارض المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ماشاء الله تبارك الله . اللهم زد وبارك وارنا بهم عجايب قدرتك من زلازل وكوارث لم ترآ ولم يسمع عنها من قبل وتحكيها اجيال إلى أجيال . امين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السعودية حذرت ايران قبل الزلال وافهم يافهيم زلزله زلزلة ههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم امين يالعنيد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طمرت على عاشر جد يا قطقط وجاي تتميلح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هؤلاءأبرياء لاناقة لهم ولاجمل بسياسات دولتهم بدل حمدالله على السلامة الشماتة حاضرة مايدريك لعل الله يبتلينا بمثل مالديهم احمد الله واشكره ع السلامة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم دمر جميع الكافرين والمشركين اللذين يقتلون عبادك المسلمين في أي مكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مساكين الشعب الايراني فقهر واموال دولتهم لدعم الارهاب وكل الفساد عندهم والمخدرات والخراب بسسب الخميني وشلته ولا حد يقدر يتكلم واذنابهم في الخليج والوطن العربي يدافعون بسم الحريه وهم ماخذين حقوقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يلاه يلاه كل واحد يلطم الثاني علشان توفرون الجهد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهما دمر المجوس الروافض والامريكان الصهاينة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انها علامات الساعة وتسارع العلمانيين واليبراليين على حب الفساد فأين عقولهم والخَوف مِن الله اللهم لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يجعل عاليها سافلها في إيران وأن تصبح أثر بعد عين مدن و قرى الروافض المجوس المشركيين بالله ومن يلعن الصحابه وإمهات المؤمنيين عرض وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الله يشغل أيران بنفسها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
إيران مشغوله بحزب اللات وتركت البنيه التحتية ، مشغوله بدول الجوار قتل وفتن وإرهاب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم احفظ أهل السنه في كل مكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إحفظ لسانك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سلامات انت ياحويطي نيوم 👎🏼👎🏼👎🏼
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم زد قتلاهم ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله على الضلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله على الضالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل من اراد ببلاد الحرمين الشريفين والمسلمين الشر ما نقول الا اللهم انزل عليهم عدابك في دنياهم واخرتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم زد عدد قتلاهم وشردهم هؤلاء المجوس .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله زي مادمرو المسلمين ربنا وش سور فيهم حرفو بالحديد والقران وقتل ونهب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليتها في راس الخميني وربعه الله يزلزلهم خربو البلاد وزرعو الفتن والمشاكل في كل الدول الله يزلزل حكومه ايران يارب ويورينا فيهم عجايب قدرته
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سلامات سلامات إن شاء الله
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أضف تعليق