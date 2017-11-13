ارتفاع كبير في عدد القتلى بزلزال إيران

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صحيفة المرصد-سكاي نيوز:ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب إيران، الاثنين، إلى 328 قتيلا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

وكانت حصيلة سابقة نشرتها “فرانس برس” تحدثت عن سقوط نحو 207 قتلى وأكثر من 2500 جريح من جراء الزلزال الذي طالت تداعياته دولا عربية في الجوار.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ بإيران قوله إن كثيرين من الضحايا سقطوا في بلدة سرب الذهب الواقعة على بعد 15 كيلومترا من الحدود.

وشعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق، وتضررت ثماني قرى وقطعت الكهرباء في بعضها وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق.

ونقلت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية عن مسؤول بالطوارئ قوله إنه توجد مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في القرى والبلدان الصغيرة.

مسؤول بالهلال الأحمر

وقال مسؤول بالهلال الأحمر المحلي للتلفزيون إن خطوط المياه والكهرباء قطعت في بعض القرى والمدن بإقليم كرمانشاه في الغرب وإن السكان خرجوا إلى الشوارع خوفا من الهزات الارتدادية.

وذكر سكان محليون في تقارير إعلامية وفي تويتر إنهم شعروا بهزات ارتدادية عديدة.

وقال التلفزيون إنه تقرر إغلاق المدارس في إقليمي كرمانشاه وعيلام يوم الاثنين.

قتلى في كردستان

وعلى الجانب العراقي، أفادت مصادر في إقليم كردستان بمقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 100 من جراء الزلزال.

وفي السليمانية، خرج المواطنون إلى الشوارع وأخلوا منازلهم، وسجلت أضرار مادية فقط، بحسب مراسل وكالة “فرانس برس”.

وشعر سكان العاصمة العراقية بغداد بالزلزال لنحو عشرين ثانية، فيما شعر به سكان المحافظات الأخرى لمدة أطول.

كما شعر سكان في جنوب شرق تركيا أيضا بارتدادات الزلزال.

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