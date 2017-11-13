شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

حجم الخط A A A المرصد 16 2٬878 2 ساعتين

صحيفة المرصد:حقق مقطع فيديو للفنانة يسرا، وهي ترقص مع مجموعة من العاملين في أحد المطاعم على أنغام أغنية “3 دقات” انتشاراً واسعاً.

مقطع الفيديو العفوي، الذي لا يمكن التأكد من تاريخ تصويره، قام بنشره الأحد الفنان المصري عمر السعيد عبر حسابه على انستغرام، ظهرت فيه يسرا وهي ترقص مع عدد من العاملين بمطبخ خاص بتحضير الأطعمة والمشروبات.

وبحسب ما يظهر من تدوينة السعيد، فعلى الأرجح أن تلك الواقعة حدثت في مدينة الجونة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم مؤخراً، حيث قامت النجمة المصرية بتصوير أغنيتها “تلات دقات” قبل ختام المهرجان.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا