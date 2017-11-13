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الرئيسية / بالفيديو : شاهد طفل نرويجي “محظوظ” يعبر الطريق و ينجو بأعجوبة من موت محقق

بالفيديو : شاهد طفل نرويجي “محظوظ” يعبر الطريق و ينجو بأعجوبة من موت محقق

بالفيديو : شاهد طفل نرويجي “محظوظ” يعبر الطريق و ينجو بأعجوبة من موت محقق
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المرصد 10 1٬180 56 دقيقة

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لصبي يعبر طريق سريع و يفصل بينه و بين الموت لحظة في النرويج.
يظهر بالفيديو مجموعة من الصبية واقفين على ناحية من الطريق عندما حاول اثنان عبور الطريق و استطاعا تخطي حافلة وتقدم احدهما عن الآخر و لكنه تفاجأ بسيارة نقل ثقيلة كادت تصدمه لولا أن تدارك السائق الموقف و أوقف نقله سريعاً.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - حكيمة
2017-11-13 22:34:30
قلم الحقيقه ايش دخل اخلاق اهله وكيف عرفت قلوبهم ماشاءالله لايكون تعلم قلوب البشر الرجال مايثرثر ويفهم كيف يتكلم مايشربك الامور خاقا باقا هههههه
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9 - النجم الذهبي🌟
2017-11-13 22:33:12
فعلا فرامل جيده ماشاء الله على كبر حجم اللوري وقوة سرعته وقف في زمن قياسي مما يدل على جودة المكابح وتوازنها على جميع اطراف اللوري.. قد فري قد 🖒 وسلامتك يابطل ثاني مره انتبه
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8 - يمني مقيم
2017-11-13 22:29:54
7- الحادثه هي في النرويج وما دخل اليمن في الموضوع؟ دولة أروبية استغرب منها هذا الاهمال! افرض أن طفلاً يمنياً قام بعبور الشارع وتعرض لمكروه، من المسؤول؟ لابد وأن البلدية هي المسؤولة عن عدم توفير الجسور
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( عدد التعليقات 360 )
7 - ana wbas
2017-11-13 22:20:40
التعليق رقم 3 الماضى تطالب بمنح قلم الخنبقه جائزه ماذا قدم للقراء عدى التهريج والاستفزاز والكلام الفاضى كماهو اليمنى المقيم يطالب بجسور لصبية اليمن لماذا لاتبنوها في اليمن وبسواعدكم ابناءه لا الغير
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( عدد التعليقات 1 )
6 - قلم الحقيقه
2017-11-13 22:14:40
بعد الله ثم برائة قلب هذا الطفل اضافة الى حسن تعامل أهله وأخلاقهم مع أقاربهم وجماعتهم لاحسد ولاحقد لديهم ولاصكوه المقاريدعين بسبب نظافته وشياكته وأدبه ماعندهم طالعي ورعهم يهبل طالعي بنتهم ياطول شعرها.
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( عدد التعليقات 360 )
5 - ana wbas
2017-11-13 22:14:27
سبحان الله تعالى الحى حي لم تدن ساعته حفظ الله ابنائنا وابنائكم والمسلمين من كل مكروه
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4 - يمني مقيم
2017-11-13 22:10:00
لابد وأن يوجد بيـن هؤلاء الصبيَة طفل يمني، لذلك أطااااااالــب الحكومة النرويجية بتوفير جسور مشاه لليمنين هناك في بلاد الغربة ، وهذا لحمايتهم من خطر عبور الشوارع ، خصوصاً المزدوجة منها .. وشكراً
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3 - المااااضي
2017-11-13 22:08:06
السلام عليكم ...ارجوا من صحيفة المرصد منح الاستاذ/قلم الحقيقة جائزة قيمة نظرآ لتعليقاته المميزة.
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2 - أفريقي
2017-11-13 22:03:25
يجب توقف السير على جانبي الطريق عند رؤية حافلة المدارس متوقفة عند صعود أو نزول الأطفال منها
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1 - مراد
2017-11-13 21:59:45
***ماهر وفرامل اللوري علي الشعره وولم تسحب وقليل تجدسياره فراملها سليمه وعلي الشعره
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