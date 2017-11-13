بالفيديو : شاهد طفل نرويجي “محظوظ” يعبر الطريق و ينجو بأعجوبة من موت محقق

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لصبي يعبر طريق سريع و يفصل بينه و بين الموت لحظة في النرويج.

يظهر بالفيديو مجموعة من الصبية واقفين على ناحية من الطريق عندما حاول اثنان عبور الطريق و استطاعا تخطي حافلة وتقدم احدهما عن الآخر و لكنه تفاجأ بسيارة نقل ثقيلة كادت تصدمه لولا أن تدارك السائق الموقف و أوقف نقله سريعاً.

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