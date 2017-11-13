الرئيسية / بالفيديو : شاهد طفل نرويجي “محظوظ” يعبر الطريق و ينجو بأعجوبة من موت محقق
بالفيديو : شاهد طفل نرويجي “محظوظ” يعبر الطريق و ينجو بأعجوبة من موت محقق
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لصبي يعبر طريق سريع و يفصل بينه و بين الموت لحظة في النرويج.
يظهر بالفيديو مجموعة من الصبية واقفين على ناحية من الطريق عندما حاول اثنان عبور الطريق و استطاعا تخطي حافلة وتقدم احدهما عن الآخر و لكنه تفاجأ بسيارة نقل ثقيلة كادت تصدمه لولا أن تدارك السائق الموقف و أوقف نقله سريعاً.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
10 - حكيمة2017-11-13 22:34:30
قلم الحقيقه ايش دخل اخلاق اهله وكيف عرفت قلوبهم ماشاءالله لايكون تعلم قلوب البشر الرجال مايثرثر ويفهم كيف يتكلم مايشربك الامور خاقا باقا هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - النجم الذهبي🌟2017-11-13 22:33:12
فعلا فرامل جيده ماشاء الله على كبر حجم اللوري وقوة سرعته وقف في زمن قياسي مما يدل على جودة المكابح وتوازنها على جميع اطراف اللوري.. قد فري قد 🖒 وسلامتك يابطل ثاني مره انتبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - يمني مقيم2017-11-13 22:29:54
7- الحادثه هي في النرويج وما دخل اليمن في الموضوع؟ دولة أروبية استغرب منها هذا الاهمال! افرض أن طفلاً يمنياً قام بعبور الشارع وتعرض لمكروه، من المسؤول؟ لابد وأن البلدية هي المسؤولة عن عدم توفير الجسور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 360 )7 - ana wbas
التعليق رقم 3 الماضى تطالب بمنح قلم الخنبقه جائزه ماذا قدم للقراء عدى التهريج والاستفزاز والكلام الفاضى كماهو اليمنى المقيم يطالب بجسور لصبية اليمن لماذا لاتبنوها في اليمن وبسواعدكم ابناءه لا الغير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 1 )6 - قلم الحقيقه
بعد الله ثم برائة قلب هذا الطفل اضافة الى حسن تعامل أهله وأخلاقهم مع أقاربهم وجماعتهم لاحسد ولاحقد لديهم ولاصكوه المقاريدعين بسبب نظافته وشياكته وأدبه ماعندهم طالعي ورعهم يهبل طالعي بنتهم ياطول شعرها.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 360 )5 - ana wbas
سبحان الله تعالى الحى حي لم تدن ساعته حفظ الله ابنائنا وابنائكم والمسلمين من كل مكروه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - يمني مقيم2017-11-13 22:10:00
لابد وأن يوجد بيـن هؤلاء الصبيَة طفل يمني، لذلك أطااااااالــب الحكومة النرويجية بتوفير جسور مشاه لليمنين هناك في بلاد الغربة ، وهذا لحمايتهم من خطر عبور الشوارع ، خصوصاً المزدوجة منها .. وشكراً
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
3 - المااااضي2017-11-13 22:08:06
السلام عليكم ...ارجوا من صحيفة المرصد منح الاستاذ/قلم الحقيقة جائزة قيمة نظرآ لتعليقاته المميزة.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 - أفريقي2017-11-13 22:03:25
يجب توقف السير على جانبي الطريق عند رؤية حافلة المدارس متوقفة عند صعود أو نزول الأطفال منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - مراد2017-11-13 21:59:45
***ماهر وفرامل اللوري علي الشعره وولم تسحب وقليل تجدسياره فراملها سليمه وعلي الشعره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
طيب وايش دخل روتانا بالموضوع؟...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامةالمرصد 15 3٬070 3 ساعات
وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرضالمرصد 111 9٬292 5 ساعات
أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياضالمرصد 28 6٬600 7 ساعات
ارتفاع كبير في عدد القتلى بزلزال إيرانالمرصد 32 3٬229 8 ساعات
المرصد الرياضي
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !المرصد 127 10٬757 15 ساعة
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟المرصد 10 5٬870 20 ساعة
هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟المرصد 60 2٬442 23 ساعة
اخبار فنية
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاعالمرصد 38 5٬769 7 ساعات
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتيالمرصد 74 7٬701 9 ساعات
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!المرصد 129 13٬110 يومين
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعمالمرصد 26 5٬750 6 ساعات
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !المرصد 68 10٬938 16 ساعة
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيلالمرصد 22 11٬927 15 ساعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!المرصد 37 9٬143 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراسالمرصد 5 1٬569 33 دقيقة
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعوديةالمرصد 56 4٬238 2 ساعتين
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلتراالمرصد 31 1٬126 4 ساعات
شاهد..الجلد بالسوط “لإثبات الرجولة” في السودانالمرصد 22 2٬339 6 ساعات
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬464 3 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬611 5 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬266 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬097 أسبوعين
اخبار صحية
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدعشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمةالمرصد 0 39 3 دقائق
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬416 يوم واحد
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬709 يومين
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابهاالمرصد 33 4٬707 3 أيام
اخبار اقتصادية
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسبابالمرصد 29 6٬103 7 ساعات
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !المرصد 76 6٬002 13 ساعة
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !المرصد 38 4٬778 13 ساعة
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!المرصد 73 12٬193 22 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬524 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬650 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬655 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬557 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد.. أضخم طفل في العالمالمرصد 4 2٬625 8 ساعات
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبيةالمرصد 47 7٬246 يوم واحد
بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميراالمرصد 72 16٬971 16 ساعة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!المرصد 120 6٬867 يوم واحد
كاريكاتير