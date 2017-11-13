شاهد : أمريكي يلتقط صوراً لشبح طفل يزعم أنه يريد قتله
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً التقطها رجل من نيويورك يدعى “آدم” لخيال طفل يظهر كالشبح زاعماً أنه يطارده يومياً كلما خلد إلى النوم بشقته.
يقول “آدم” أنه كل ليلة يحلم بشبح طفل صغير أطلق عليه إسم «ديفيد العزيز» يحاول قتله منذ أن قطن بالشقة.
و تكررت تلك الأحلام و في أحد الليالي فتح عينيه ليجد «ديفيد» جالساً على كرسي مواجه لسريره و هو ينظر إليه وشعر وقتها أنه مشلول لا يقوى على الحراك، ثم حمل آدم هاتفه و أخذ يلتقط له صورا ً حيث أنه.إذا قتله فيكون لديه.دليل على قاتله بهاتفه.
بدأ يزحف الشبح نحو «آدم»، حتى تقرب من أذنه و بدأ بالهمهمة ثم وجد نفسه يستيقظ فجأة من نومه فظن أنه كان يحلم،و تفقد هاتفه ليتأكد أنه حلم إلا أن المريب في الأمر أنه وجد الصور التي التقطها موجودة بالفعل.
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التعليقات
خنبوقه عامله نفسها مستشاره لابارك الله فيها
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ماقوى ع صالح بيستقوى ع الدول المستضيفتهم وهو كانوا متأدبين عند علي صالح وتمردوا علينا🤣 معذور علي يوم غدر فيكم الغدر اصلا فيكم ومنكم هانا هانا ههههه
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سكان العالم تخطى حاجز ٨ مليار تخفيف من الأعداد ...
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وجد الصورة اللي التقطها بالحلم حقيقتا هههههه ياكبر الكذبه
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معي واحد معه معاونين كل ماانقل من بيت لبيت يلحقوني حتى بعدما اسافر واتمشى الاقيهم حولي وحوالي . فأنصح نفسي وإياكم كونو قريبين من الله لن يستطع اي مخلوق بالعالم اخافتكم
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خرطي
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أطالب الحكومة الأمريكية بتوفير قسم لحماية اليمنيين على أرضها من أي اعتداء سواءاً جسدي أو لفظي أو معنوي وإنزال أشد العقوبات على المعتدين وسجنهم مدة لاتقل على سنتين مع الأشغال الشاقة وغرامة 10.000$ .
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2 - ابو عابد الجابري صحيح هم في الاصل يشوفون الناس بدون ما تشوفهم وهاذا في صورتهم الحقيقية لكنهم في نفس الوقت عندهم القدرة على تغيير شكلهم واضهار انفسهم للناس بصور مختلفة
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هذاريط هراء في هراء مو مذكور في كتاب الله انا نشوفهم هم يشوفوننا لكن حنا مانشوفهم
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هذولا خبلان . ***
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هذا الطفل معروف لدينا وهو مسالم جداً جداً 👽
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