شاهد : أمريكي يلتقط صوراً لشبح طفل يزعم أنه يريد قتله

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً التقطها رجل من نيويورك يدعى “آدم” لخيال طفل يظهر كالشبح زاعماً أنه يطارده يومياً كلما خلد إلى النوم بشقته.

يقول “آدم” أنه كل ليلة يحلم بشبح طفل صغير أطلق عليه إسم «ديفيد العزيز» يحاول قتله منذ أن قطن بالشقة.

و تكررت تلك الأحلام و في أحد الليالي فتح عينيه ليجد «ديفيد» جالساً على كرسي مواجه لسريره و هو ينظر إليه وشعر وقتها أنه مشلول لا يقوى على الحراك، ثم حمل آدم هاتفه و أخذ يلتقط له صورا ً حيث أنه.إذا قتله فيكون لديه.دليل على قاتله بهاتفه.

بدأ يزحف الشبح نحو «آدم»، حتى تقرب من أذنه و بدأ بالهمهمة ثم وجد نفسه يستيقظ فجأة من نومه فظن أنه كان يحلم،و تفقد هاتفه ليتأكد أنه حلم إلا أن المريب في الأمر أنه وجد الصور التي التقطها موجودة بالفعل.

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