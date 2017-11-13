معلمة سعودية تتهم مالك مدرسة أهلية بتركيب أجهزة تنصت وكاميرات .. وهذا ما قاله لزوجها عندما واجهه!
صحيفة المرصد: اتهمت معلمة سعودية مالك إحدى المدارس الأهلية بجدة، بتركيب أجهزة تنصت وكاميرات داخل المدرسة. مشيرة إلى أنه لا توجد أي قوانين أو رادع للمدارس الأهلية .
وقالت المعلمة وصال طلال باغر، خلال مداخلة على قناة خليجية: “توظفت كمساعدة معلمة في مدرسة أهلية منذ 6 سنوات بلا خبرة، براتب 1200، بعد أن كان العرض الأول 500 ريال”.
وتابعت: “مالك المدرسة أخبرنا أنه ركّب أجهزة تنصت وكاميرات بكل مكان في المدرسة ويستمع إلى كل ما نقول وأردفت: “عندما واجهه زوجي لم ينكر بل قال: هذا حقي”.
وأشارت إلى أن”مالك المدرسة يعين معلمات بدون خبرة ويمنيهن بالوظيفة بعد شهر اختبار، ثم ينهي التعامل معهن مع نهاية الشهر ويطلب معلمات جديدات وهكذا”.
ولفتت إلى أنها عملت في عدد من المدارس الأهلية وأن إحدى هذه المدارس كانت تخصم يوم السبت.
وتابعت: وهناك مدرسة أخرى كان لها عقدان، منهما عقد سري يمنع على المعلمات الراحات الرسمية والاستئذان والإجازات الاعتيادية وغيرها مما هو مكفول للمعلمة.
وأضافت: “قدمت استقالتي بعد عام ونصف من المعاناة مع تأخر الرواتب والاستقطاعات، فرفضت المديرة تسليمي مكافأة انتهاء الخدمة فاتجهت لمكتب العمل ورفعت دعوى”.
وقالت أن “مديرة المدرسة سلمتني مستحقاتي بعد أن رفعت دعوى في مكتب العمل، مقابل التنازل عنها.
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التعليقات
المدارس الاهليه ضياع لى جميع الطلاب والطلابات
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المدارس الاهلي ضياع لاطلاب قمة الاستهاتار لادرجه هذى شايلوه بدون تردد ودوه في الزنزانه اصعب مكان بالسجن يعرف الله حق
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ياويلك من الله تهتك ستر المسلمات ان الله لذو انتقام
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عاصفة مدارية جاية بقوة اتجاه التعليم الاهلي ولن تبقى الا قله قليله من المدارس وستراجع رسوم المدارس بشكل جذري.ومباني المدارس التى تقوم على اراضي حكومية والعيسى كل الحرب اتجاه من اجل هذا الموضوع
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تعليق 18 محد له فضل غير الله متى تفهموا إدارة وتجارة متى😂😎😂😎
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يمني عاشق الدمام بلدنا فضله عليك يا طفيلي انقلع حرر بلدك من اذناب المجوس يا عاله
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تسلط ملاك المدارس الأهليه على المعلمات فقط ، **
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هذي رساله الى المسؤولين .~انه جهاد صاحب المدرسة الاهلية حق على رأسها وعلي كل المسلكين ياليت توصل بأسرع عشان هالضعيفة المسكين النحيفة...
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إيش من بلد كله بالزلط 😂😂😂😂
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بغض النظر عن موضوع الكمرات ........لكن وش السالفه اشوف بعض القنوات هذا اليومين يتصيدو اخطاء وزارة التعليم؟
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لو تعملين مثل ماتعمل الأسر المنتجة لأستغنيتي عن الوظيفة سوق الحلى المميز رائج ودخله يغني بإذن الله
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سؤال هل استغلال حاجة النساء للعمل في هذه المدارس الأهلية بدون عقود ثابتة من وزارة التعليم وبدون مساواتهن بالمدرسة الحكومية نوع من الفساد
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كان المفروض بكل هدوء تقديم بلاغ ادارة التعليم والجهات المختصة والحضور للمدرسة والتاكد من تركيب الكميرات وسوف يتم اغلاق المدرسة بكل سهوله -
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طيب وايش دخل روتانا بالموضوع؟
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نسكت على مايضرالمجتمع مادام لنا مصلحة فإذا انتهت او لم تتحق بدأنا نبحث عن الفضائح هذه المعلمة لم تتكلم الا بعد ان انهت خدمتها ولم تعط حقها فبدأت بنشر هذه الفضائح وهذا ليس خوفا على المجتمع بل اتنتقام
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المدارس الاهليه لا خوف عليهم فملاكها ***مع بعض مسئولي وزارة التربيه و التعليم اخوانهم او احد اقاربهم في الوزارة شدلي و اقطع لك ابناء المسئولين يدرسون في المدارس الاهليه بالمجان حقيقه هذا هو الفساد
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اعتقد ان هاذي السيدة اذا ماقدرت تثبت كلامها هاذا بالدليل راح تتحاسب حساب صعب جدا الله يكون في عونك يا ابلة
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دعاء على الظالم - اللهمّ أرغم أنفه، وعجّل حتفه، ولا تجعل له قوّة إلاّ قصمتها، ولا كلمة مجتمعة إلّا فرّقتها، ولا قائمة علوّ إلاّ وضعتها، ولا ركناً إلاّ وهنته، ولا سبباً إلاّ قطعته
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نبغ عاصفة حزم على المدارس الأهلية
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طيب ايش راح يستفيد مالك المدرسة لما يجيب مدرسات ويفصلهم بعد شهر ويجيب غيرهم على حد قولها
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سأتكلم من تجربة شخصية.. نحن نقوم في المنشآت الأهلية أو الخاصة بوضع كاميرات مراقبة داخلية، ليس بقصد التطفل على خصوصيات الموظفين وإنما من أجل التحقق من الجودة وهذا جزء من قياس الأداء الوظيفي .
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ودي اصدق لكن ضروفي صعبه
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باغر باغر اصلها باقر
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