معلمة سعودية تتهم مالك مدرسة أهلية بتركيب أجهزة تنصت وكاميرات .. وهذا ما قاله لزوجها عندما واجهه!

حجم الخط A A A المرصد 23 3٬127 2 ساعتين

صحيفة المرصد: اتهمت معلمة سعودية مالك إحدى المدارس الأهلية بجدة، بتركيب أجهزة تنصت وكاميرات داخل المدرسة. مشيرة إلى أنه لا توجد أي قوانين أو رادع للمدارس الأهلية .

وقالت المعلمة وصال طلال باغر، خلال مداخلة على قناة خليجية: “توظفت كمساعدة معلمة في مدرسة أهلية منذ 6 سنوات بلا خبرة، براتب 1200، بعد أن كان العرض الأول 500 ريال”.

وتابعت: “مالك المدرسة أخبرنا أنه ركّب أجهزة تنصت وكاميرات بكل مكان في المدرسة ويستمع إلى كل ما نقول وأردفت: “عندما واجهه زوجي لم ينكر بل قال: هذا حقي”.

وأشارت إلى أن”مالك المدرسة يعين معلمات بدون خبرة ويمنيهن بالوظيفة بعد شهر اختبار، ثم ينهي التعامل معهن مع نهاية الشهر ويطلب معلمات جديدات وهكذا”.

ولفتت إلى أنها عملت في عدد من المدارس الأهلية وأن إحدى هذه المدارس كانت تخصم يوم السبت.

وتابعت: وهناك مدرسة أخرى كان لها عقدان، منهما عقد سري يمنع على المعلمات الراحات الرسمية والاستئذان والإجازات الاعتيادية وغيرها مما هو مكفول للمعلمة.

وأضافت: “قدمت استقالتي بعد عام ونصف من المعاناة مع تأخر الرواتب والاستقطاعات، فرفضت المديرة تسليمي مكافأة انتهاء الخدمة فاتجهت لمكتب العمل ورفعت دعوى”.

وقالت أن “مديرة المدرسة سلمتني مستحقاتي بعد أن رفعت دعوى في مكتب العمل، مقابل التنازل عنها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا