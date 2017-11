بالفيديو: الإعلامية اللبنانية “بولا يعقوبيان” تكشف حقيقة “تدخل” سعودي في مقابلتها مع الحريري

هذا هو الفيديو الذي نشرته بالامس وانا استفهم من الزميل السعودي حول مسالة ال delay بالصوت عند البث عبر الأقمار الصناعية. تم توليف الشريط بحيث ظهر أني أقول عيش كتير في حين قلت شكرا بالعربية والانكليزية. هذا هو المقطع كما نشر. والكلام عن التلفون يتعلق بالاتصال مع بيروت للتنسيق حول كيفية العودة الى اللقاء بعد الفواصل لتفادي التأخير. كفى الاستخفاف بعقول الناس. اراكم الليلة من #بيروت

A post shared by Paula Yacoubian (@paulayacoubian) on Nov 13, 2017 at 3:25am PST