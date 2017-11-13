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بالفيديو: الإعلامية اللبنانية “بولا يعقوبيان” تكشف حقيقة “تدخل” سعودي في مقابلتها مع الحريري

بالفيديو: الإعلامية اللبنانية “بولا يعقوبيان” تكشف حقيقة “تدخل” سعودي في مقابلتها مع الحريري
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المرصد 5 3٬329 1 ساعة

صحيفة المرصد : انتشر عبر مواقع التواصل، ووسائل الإعلام العربية، مقطع فيديو، وصف بأنه مسرب، لكواليس لقاء الإعلامية بولا يعقوبيان، مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.

وظهر في مقطع الفيديو، يعقوبيان، وهي تجلس حول الطاولة، التي حاورت عليها الحريري، فيما كانت تتحاور يعقوبيان مع أحد الأشخاص السعوديين.

وقال موقع “النشرة” اللبناني إن يعقوبيان كانت تخاطب الشخص السعودي قائلة: “مازال مافي إنترنت اعطوه الهاتف”

وهنا، ردت الإعلامية اللبنانية على تلك التقارير قائلة، في تغريدات عبر حسابها على “تويتر”: “شكرا على التعليقات والاتصالات والسلامات والملاحظات. سأقرأ بتمعن أكثر عندما أصبح في المطار. شكرا للرئيس سعد الحريري على اللقاء القيم المباشر من منزله. أرجو منكم عدم نشر المزيد من الشائعات التافهة، وصدقا لا أستوعب خيال البعض وجنوحه”.

فمثلا الفيديو المنتشر بكثافة ويقال أني أقول فيه للزميل السعودي “عيش كتي” في الحقيقة أقول له “شكرا كتير”. نشرت شخصيا هذا الفيديو على حسابي الخاص على “انستغرام” ولا يزال موجودا. هو ببساطة حديث حول الفارق delay بين البث من المملكة إلى بيروت. وهذه فرصة لأشكر فريق العمل السعودي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - المرسى
2017-11-14 00:00:36
يا معيض اترك البنت عنك..!
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4 - معيض
2017-11-13 23:48:06
حلوة يولا بنت يعقوبات المذيعة اللبنانية
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3 - راجع قدام
2017-11-13 23:42:25
في عروض في ساكو لاتفوتكم
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2 - الى 1
2017-11-13 23:35:25
يعني ما عندك خبر انهم الغوا البرنامج لان مافيه زيادات الحمد لله الله يحفظ ولاة أمرنا
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1 -
2017-11-13 23:26:56
طيب متى حساب المواطن.
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