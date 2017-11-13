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شاهد إجابة “المعلمي” على سؤال صحفية عن عدم تغيير “الحريري” لبدلته منذ خروجه من لبنان!
صحيفة المرصد: وجهت صحفية “خلال مؤتمر صحفي ” سؤالا للسفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي عن بدلة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري ما أثار ضحك الحضور .
وسألت الصحفية عن “بدلة الحريري”قائلة” كيف تفسرون أن يبقى سعد الحريري في الثلاثة الأيام الأولى بنفس البدلة منذ أن ذهب من لبنان بعد استقالته، وحتى وقت المقابلة .في إشارة إلى المقابلة التليفزيونية التي أجراها مؤخراً.
وابتسم المعلمي مستغرباّ، ثم أجاب ساخراً : “لست مسؤولاً عن خزانة ملابس الحريري, أعتقد أنه هو أكثر قدرة”.
فيديو| صحفية تسأل عبدالله المعلمي: كيف تفسرون أن يبقى سعد الحريري في الثلاثة الأيام الأولى بنفس البدلة؟ pic.twitter.com/jzVSJQq6x7— بركه (@BrkaQ8) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
14 -2017-11-14 00:09:19
المعلمي سياسي محنك وقدير وذو خبره عالميه
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13 - .( أبوعُمر ).2017-11-14 00:07:30
الاراضي العربية هي للعرب عامة وللمسلمين خاصة وبإذن الله سيتم تطهيرها من اي عدو دخيل او عميل خائن
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12 -2017-11-14 00:06:14
الصحفيه ذكيه.
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11 - .( أبوعُمر ).2017-11-14 00:04:48
يوجد من اشباه العرب او من مخلفات الفرس من يحاول التصيد بالماء العكر ويدافع عن أسياده واسلافه المجوس
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10 - م2017-11-13 23:56:35
ماشاء الله عليه فهمان وعنده سرعه بديهه
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9 - سليمان س2017-11-13 23:55:16
اشهد انه لطمها ،،، صراحة اجابة دبلوماسية
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8 - معيض2017-11-13 23:55:05
يمكن ما عنده الا البدلة ذي
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7 -2017-11-13 23:55:01
والله***مضحكه ههههههههههههه***
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6 - كل شي بحسابة2017-11-13 23:48:18
تعليق مخالف
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5 - هاشم2017-11-13 23:46:56
المعلمي الله يحفظه اشبع ايران لطم وصفع
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4 - لا اعتقد انه مخالف للنشر2017-11-13 23:45:34
يبدو أن قضية الحريري أصبحت واضحة للجميع ***
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3 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-13 23:45:05
هههههههههههههه ضحكتني
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2 - هاشم2017-11-13 23:43:42
السفير المعلمي دائما عودنا على لطم ايران بالوجه وصفعها ودعسها بالقدم مثل ما فعلت انا مع عميلها *** قلومه
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1 - اصيل2017-11-13 23:40:53
كفو يالمعلمي ههههههههه
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