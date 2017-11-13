شاهد إجابة “المعلمي” على سؤال صحفية عن عدم تغيير “الحريري” لبدلته منذ خروجه من لبنان!

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صحيفة المرصد: وجهت صحفية “خلال مؤتمر صحفي ” سؤالا للسفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي عن بدلة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري ما أثار ضحك الحضور .

وسألت الصحفية عن “بدلة الحريري”قائلة” كيف تفسرون أن يبقى سعد الحريري في الثلاثة الأيام الأولى بنفس البدلة منذ أن ذهب من لبنان بعد استقالته، وحتى وقت المقابلة .في إشارة إلى المقابلة التليفزيونية التي أجراها مؤخراً.

وابتسم المعلمي مستغرباّ، ثم أجاب ساخراً : “لست مسؤولاً عن خزانة ملابس الحريري, أعتقد أنه هو أكثر قدرة”.

